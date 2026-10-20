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Strany, které v Brně dohodly koalici, rozdělují gesce. ODS dostane na starost byty

Marek Osouch
  13:33
Povolební vyjednávání v Brně. Jakub Hruška jedná s dalšími lídry o široké...

Povolební vyjednávání v Brně. Jakub Hruška jedná s dalšími lídry o široké koalici. (11. října 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Povolební vyjednávání v Brně. Jakub Hruška jedná s dalšími lídry o široké...
Povolební vyjednávání v Brně. Jakub Hruška jedná s dalšími lídry o široké...
Povolební vyjednávání v Brně. Jakub Hruška jedná s dalšími lídry o široké...
Povolební vyjednávání v Brně. Jakub Hruška jedná s dalšími lídry o široké...
20 fotografií
Vznikající nová brněnská koalice ve složení vítězného bloku Lidovců a Starostů, dále ODS a TOP 09, Zelených, Pirátů a lokálního hnutí Za Lužánky se po deseti dnech od voleb dohodla, že chce Brno vést následující čtyři roky. Po úterním jednání zástupci jednotlivých uskupení sdělili, jaké gesce budou řešit i kdy podepíšou koaliční smlouvu.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Jednotlivá uskupení souhlasila s tím, že v jedenáctičlenné městské radě si rozdělí křesla podle výsledků voleb. Na vítězný blok Lidovců a Starostů tak připadá pět křesel, z toho tři na lidovce včetně postu primátora, který připadne lídrovi Jakubu Hruškovi (KDU-ČSL).

Další jména ještě nechtěl komentovat, nicméně podle rozdělených gescí se dá odvodit, kdo v radě zasedne.

Povolební vyjednávání v Brně. Jakub Hruška jedná s dalšími lídry o široké koalici. (11. října 2026)
Povolební vyjednávání v Brně. Jakub Hruška jedná s dalšími lídry o široké koalici. (11. října 2026)
Povolební vyjednávání v Brně. Jakub Hruška jedná s dalšími lídry o široké koalici. (11. října 2026)
Povolební vyjednávání v Brně. Jakub Hruška jedná s dalšími lídry o široké koalici. (11. října 2026)
20 fotografií

„Budeme mít třetího náměstka či náměstkyni pro školství, mládež a participaci, dále čtvrtého náměstka či náměstkyni pro zdravotnictví, sociální péči, strategii a pronájmy městských bytů, dále člena či členku rady pro investice a evropské fondy a také člena či členku rady pro územní plánování a rozvoj, veřejný prostor a městskou energetiku,“ vyjmenoval Hruška.

Školství tak nejspíš zůstane nadále v rukou stávající radní Ireny Matonohové (STAN), která si přibere i oblast participace. Dá se očekávat, že do městské rady zamíří i bývalá lidovecká poslankyně Marie Jílková, která se dlouhodobě zaměřuje právě na zdravotnictví či sociální péči.

Dvě zbylá místa by mohly obsadit rovněž dvě ženy, a to Kateřina Basel z KDU-ČSL a Tereza Karafiátová z hnutí STAN.

Podpis koaliční smlouvy v Brně se blíží, politici odtajnili první věci z programu

Za ODS zamíří do městské rady na pozici první náměstkyně Kamila Zlatušková, která dostane na starost sport a mezinárodní vztahy, členem zůstane i pravděpodobně Tomáš Aberl z TOP 09, který už dnes řeší IT. Právě tato oblast má dvojici stran zůstat. Navíc k ní připadne i gesce strategického rozvoje.

„Pak to bude pozice radního pro majetek a bytovou výstavbu. Ta by měla kromě výstavby zahrnovat i strategické investice do bytového fondu, tedy rekonstrukce celých domů,“ řekl člen vyjednávacího týmu za ODS Matyáš Svoboda, syn bývalého primátora Brna Richarda Svobody. Jestli on tuto oblast dostane na starost, nechtěl komentovat.

Zároveň ODS získá i plně placený post předsedy bytové komise. „Žádné obavy nemáme,“ reagoval budoucí primátor Jakub Hruška na dotaz, jestli nemá strach, že se můžou pod rukama občanských demokratů dostávat byty, kam nemají, jak řeší soudy.

Právě expolitik ODS Otakar Bradáč, který předsedal bytové komisi v městské části Brno-střed, je hlavním obžalovaným v kauze údajné korupce při přidělování městských bytů. Část vedlejších větví už skončila pravomocným rozsudkem nebo schválením dohod o vině s trestu.

Menší strany pak získají po jednom postu v městské radě. Zelení pro lídryni Natálii Vencovskou dostali oblast životního prostředí, Piráti v bloku s hnutím Fakt Brno pro svou jedničku Adama Zemka dopravu. Zelení pak získají ještě předsednický post výboru pro národnostní menšiny a Piráti ten finanční.

Uskupení Za Lužánky – možná pro někoho překvapivě – bude mít v městské radě na starost i oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. To by měla jako nová radní řešit dosavadní šéfka Turistického informačního centra Brna Jana Janulíková. Na této pozici skončí.

„Kolega Tomáš Koláčný bude z pozice zastupitele řešit projekt fotbalového stadionu za Lužánkami, na čemž se bude podílet i poslední náš zastupitel Lukáš Winkler,“ doplnila Janulíková.

Koaliční smlouvu podepíšou zástupci všech stran v pátek dopoledne v 11 hodin.

11. října 2026
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