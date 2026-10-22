Že se při sčítání hlasů stane chyba a zapomene započíst pár jednotek či desítek hlasů, se opakuje každé volby. I proto je vždy při jakémkoliv podezření možné podat stížnost k soudu. V brněnské městské části Bystrc však došlo k poněkud vyšší chybě, než je obvyklé. V tomto případě jde o rovnou 1 014 nezapočtených hlasů. Pochybení uznal už i tamní úřad.
Špatný zápis výsledků voleb má v tomto případě vliv na počty mandátů a ve svém důsledku i pozice pro jednotlivé strany v radě městské části, jak si je už stihla přerozdělit nově domluvená koalice.
Jak je něco takového vůbec možné?
I když úřad chybu uznal, napravit ji už nemohl.