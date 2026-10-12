Do spolupráce s Babišovým hnutím ANO se navíc ani jedna ze zvolených stran nehrne, aktuálně to dokonce vypadá, že nakonec skončí v opozici zcela osamocené.
Lidovecký kandidát na primátora Jakub Hruška totiž do vládnoucí koalice přizval všechny zvolené strany právě kromě ANO. „Respektujeme rozhodnutí voličů, ačkoliv takto poskládaná koalice by byla pokračováním té dosavadní, navíc ještě rozšířená, takže to žádanou změnu nepřinese. Pokud opravdu v opozici skončíme, tak jsme na tuto roli připraveni a budeme v kontrolování koaličních kroků aktivní a silní,“ komentuje situaci brněnský lídr ANO Václav Trojan.
Ten čelil během kampaně časté kritice za to, že ačkoliv kandiduje na primátora, zastává i řadu dalších funkcí. Působí například jako vedoucí výzkumník klinicko-farmakologické jednotky v brněnské Fakultní nemocnici u sv. Anny, je poslanec, krajský zastupitel a doposud také místostarosta v městské části Brno-Židenice.
Vyvstává proto otázka, zda svědomitě zvládne také roli lídra opozice. „U těch funkcí dohromady není sebemenší časový tlak, takže ano, budu schopen práci opozičního zastupitele města vykonávat bez problémů,“ slibuje Trojan.
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Zaměřit se chce zejména na kontrolu financování velkých projektů. „Nesmí to dopadnout jako s arénou na výstavišti, u které se neustále navyšovala cena,“ zdůrazňuje Trojan. Chce rovněž prosazovat stavbu fotbalového stadionu za Lužánkami i vlastní volební program hnutí ANO.
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Zároveň upozorňuje, že podoba tvořící se koalice pro něj ještě není uzavřená. „Jsme otevřeni jednání, v němž budeme hledat shody programu. S žádnou z dalších zvolených stran jsme ale zatím podrobně o možnostech nejednali. Chceme pokračovat aktivně,“ říká.
Většina úspěšných stran nicméně hlásí, že spolupráci s ANO v Brně vylučují a podobně jako v jiných městech a obcích napříč Jihomoravským krajem, tedy třeba Vyškově, tu v podstatě vládne postoj „všichni proti ANO. “
Podle Trojana je to výsledkem mediální kampaně namířené proti hnutí. Naopak jejich vlastní kampaň, která se často strefovala třeba do lidovců, na vině podle něj není. „To, že jsme zmiňovali fakta a upozorňovali na negativní výsledky práce našich politických oponentů, nepovažuji za negativní kampaň,“ vysvětluje.
Zatímco brněnské ANO tak podle všeho zasedne v opozičních lavicích, ty po osmi letech opustí politici SPD, protože posbírali jen necelá čtyři procenta hlasů. Mimo zastupitelstvo jsou také Motoristé, Nové Brno s bývalým městských architektem Michalem Sedláčkem, Brno klidem s dosavadní náměstkyní primátorky Karin Podivinskou (ex ANO) či Přísaha s bývalým primátorem Petrem Vokřálem.
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11. října 2026