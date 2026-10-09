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ANALÝZA: Strany mají podobná témata, voliče nakloní stopka pro ANO či noví lídři

Marek Osouch
  5:51
Nádvoří nové radnice Magistrátu města Brna. 24. září 2026)

Nádvoří nové radnice Magistrátu města Brna. 24. září 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Jednací sál nové radnice Magistrátu města Brna. 24. září 2026)
Lídr hnutí ANO v Brně v komunálních volbách 2026 Václav Trojan
Lídryně koalice ODS a TOP 09 v Brně v komunálních volbách 2026 Kamila...
Budova nové radnice Magistrátu města Brna. (24. září 2026)
13 fotografií
Vyřešíme dostupné bydlení, doprava bude plynulejší, nádraží bezpečnější, stromů v ulicích více a za Lužánkami bude stát nový fotbalový stadion. Ať se člověk podívá do jakéhokoliv programu kandidující strany v Brně, najde tam prakticky totéž – stejné palčivé problémy, které právě dané uskupení vyřeší podle svých slov nejlépe ze všech.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Letos tu v komunálních volbách neexistuje žádné výrazné štěpící programové téma, a tak se Brňané v řadě případů budou rozhodovat podle jiných kritérií, která následně ovlivní vyjednávání o novém vedení města. Redakce iDNES.cz představuje ta klíčová z nich.

Před čtyřmi lety tehdejší opoziční politik a dnes opět premiér Andrej Babiš (ANO) vyhlásil, že komunální volby jsou referendem o vládě Petra Fialy (ODS). Jasné vymezování je zřetelné i letos, kdy naopak žádná ze stran sněmovní opozice nepočítá v Brně s tím, že by po volbách přizvala ANO k jednacímu stolu. Některé to dokonce předem vylučují. Před čtyřmi lety tak rezolutní odmítání nezaznívalo. Nakonec ostatně vznikla ve vedení druhého největšího města Česka i nevídaná, abnormálně široká koalice, v níž měly dostatečný počet křesel ODS i ANO.

Nádvoří nové radnice Magistrátu města Brna. 24. září 2026)
Jednací sál nové radnice Magistrátu města Brna. 24. září 2026)
Lídr hnutí ANO v Brně v komunálních volbách 2026 Václav Trojan
Lídryně koalice ODS a TOP 09 v Brně v komunálních volbách 2026 Kamila Zlatušková.
13 fotografií

Letos jsou karty rozdané jinak a pokračování „národní fronty“ je po volbách vysoce nepravděpodobné. Budoucí brněnskou koalici strany spíše vytvoří na půdorysu celostátní vlády či opozice. Voliči Pirátů se tak musí smířit s tím, že v případě úspěchu jejich věrní usednou do vedení města pravděpodobně po boku ODS.

Příznivci ANO zase mohou přivést do čela města hnutí SPD či Motoristy. Pomyslným jazýčkem na vahách pak můžou být strany, jež se vůči ANO striktně nevymezují, což jsou například Zelení nebo lokální nováčci v čele s ambiciózním hnutím Za Lužánky.

Vzestup či pád „trpaslíků“

Brno už si to zažilo v komunálních volbách před osmi lety, kdy propadlo rovnou 28 procent hlasů, mezi nimi tehdy třeba i zmiňovaní Zelení. Ti se o čtyři roky později dokázali vrátit, jenže opět nebyli daleko od pětiprocentní hranice. Přehoupnout jedním či druhým směrem se to může i letos, obzvlášť když liberálnímu křídlu, kam spadají také Piráti, vyrostla konkurence v podobě nováčků. Ubrat hlasy těmto stranám chce rovněž ODS díky sázce na nestranickou lídryni Kamilu Zlatuškovou, která má sympatie právě liberálně naladěných Brňanů.

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Něco podobného může na opačném břehu potkat i SPD, která se rozkmotřila s triem stran Trikolora, Svobodní a PRO. Ty jdou tak do komunálních voleb spolu jako koalice s názvem Brno naplno.

O jistotě zvolení může letos mluvit jen blok ODS a TOP 09, dále společné uskupení lidovců a Starostů a samozřejmě ANO. Nedá se vyloučit, že v zastupitelstvu nakonec zasednou pouze tato tři kandidující uskupení. Nemalá část voličů zcela jistě bude taktizovat a přemýšlet, komu dát hlas, aby nepropadl jako v roce 2018.

Nicméně ve hře je i opačný scénář, kdy řada uskupení dosáhne těsně nad pět procent, což může mít za následek roztříštěnost zastupitelstva Brna a vyděračský potenciál „trpaslíků“ dodávajících potřebnou většinu.

Tahy s jedničkami

Opozice to má v kampani vždy jednodušší, protože nenese zodpovědnost za vládnutí, a tedy ani nesplněné sliby. Svou práci musí obhajovat hlavně vedoucí strany – ODS stojí v čele Brna osm let, KDU-ČSL působící na magistrátu dokonce třetí volební období v řadě.

První strana byla dosud spojená především s Markétou Vaňkovou coby primátorkou a jejím náměstkem Robertem Kerndlem. Ani jeden z nich už však nekandiduje. ODS vsadila na již zmíněnou Zlatuškovou, která se snaží voličům představovat „novou éru“.

Komunální volby v Jihomoravském kraji

kandidáti v okresních městech

Úspěšná producentka a režisérka neustále opakuje, že je dělicí čárou a přináší něco nového. Je však nestranička, takže zároveň bude mít minimální vliv na dění uvnitř místní ODS, kterou nadále řídí Kerndl, s nímž se pojí některé kauzy.

Vládce brněnských „modrých ptáků“ navíc už při představení Zlatuškové nijak neskrýval, že v případě úspěchu strany ve volbách hodlá promlouvat do magistrátní politiky, pokud bude mít dojem, že ji jeho kolegové dělají špatně. Záleží tak jen na voličích, nakolik nové lídryni uvěří její slova o skoncování s minulostí.

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A to platí i jinde. Lidovci v opětovném spojení se Starosty tvrdí, že „změna je blíž“, přestože na Nové radnici sedí nepřetržitě 12 let. Onu změnu se snaží reprezentovat Jakub Hruška jako nový kandidát na primátora. V čele brněnské buňky však dál stojí hlavní hybatel místní lidovecké politiky Petr Hladík a sekunduje mu další velmi důležitý předák Filip Leder, který je – na rozdíl od Kerndla – skutečně trestně stíhaný za údajné machinace při privatizaci domů.

Strana za ním pevně stojí, nijak jej neupozadila, Leder kandiduje jak do brněnského zastupitelstva, tak chce obhájit post starosty v městské části Žabovřesky.

Další restart má za sebou i brněnská buňka hnutí ANO. Opět tvrdí, že teď má v čele s lídrem Václavem Trojanem kandidáty, co skutečně budou „makat pro Brno“, a nechce mít nic společného s ODS. Navzdory tomu, že s ní ještě před rokem seděli zástupci hnutí v radě města, takže jsou spoluzodpovědní za tři ze čtyř let vládnutí v končícím volebním období.

Právě vznik koaliční spolupráce ANO s ODS v roce 2022 posvětila Alena Schillerová jako krajská šéfka hnutí. Loni naopak po neuposlechnutí její výzvy na odchod zastupitelů ANO do opozice zařídila vyloučení „rebelů“. Pro letošní volby sice vyměnila hlavní tváře na kandidátce, ale dál vládne brněnské buňce ANO pevnou rukou podle toho, co je či není reputační riziko pro Babišovo hnutí, jak sama označovala vliv třaskavé bitcoinové kauzy.

Volby v okresních městech

Ve Znojmě, Blansku nebo Vyškově jsou vykopané hluboké příkopy mezi současnými představiteli vedení města a opozicí, které velí hnutí ANO. Právě v těchto městech se svede boj především o to, jestli stávající garnitura obhájí většinu, nebo se ANO dokáže na radnici vrátit.

Ve všech třech městech totiž část volebního období na radnici uskupení působilo, jenže pak jej ostatní strany v čele s ODS poslaly do opozičních lavic a většinu uspořádaly jinak. Ve zmíněném Blansku a Vyškově přitom vládla ODS a ANO bok po boku.

Trochu jiná situace je v Břeclavi, kde dnes hraje prim ANO s místními Piráty a Starosty vystupujícími pod značkou Mladí a neklidní, takže výrazně vymezené bloky po vzoru vlády tu nejsou. V posledním okresním městě na jižní Moravě pak může u voličů hrát roli fakt, že dosavadní starosta Libor Střecha z místního uskupení PRO Hodonín se kvůli úrazu, po němž načas skončil v kómatu, neúčastnil kampaně a z vážného úrazu se nadále zotavuje.

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