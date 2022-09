Předvolební Znojmo: strany slibují nové byty i úlevy kvůli zdražování

O hlasy voličů se nyní uchází jedenáct subjektů, MF DNES oslovila lídry devíti nejrelevantnějších a položila jim čtyři následující dotazy:

1) Vedení Znojma se v poločase rozpadlo. Jak voličům vysvětlujete, co se tehdy stalo a proč? A osvědčila se nová koalice?

2) Lidé řeší zdražování a nedostupnost bydlení, může jim vůbec město pomoct?

3) Obchvat Znojma už je takovým evergreenem, tipnuli byste si, kdy může reálně být hotov? A zmůže v tom něco město?

4) Pokud po volbách povedete radnici, čeho chcete dosáhnout?

Ivana Solařová (ANO) Dejme peníze dětem i seniorům

Odpověď 1: Hlavním důvodem byla osobní msta a nenaplněné ambice Jana Groise. Nejprve chtěl za naše hnutí do Senátu, pak jsme kvůli nestoudné kampani požadovali, aby odstoupil, tak jsme museli být potrestáni. Nová koalice se osvědčila jen v udržení se u moci za každou cenu.

Odpověď 2: Nabízí se dočasné zmrazení ceny nájmů v městských bytech, nezvyšování koeficientu daně z nemovitostí. Ulevit rodinám můžeme i volnými vstupy dětí na městská sportoviště či dopravou pro vybrané skupiny osob zdarma.

Odpověď 3: Ve skutečnosti jsou možnosti města velmi omezené. V podstatě je úspěch spojen s důrazným apelováním na Ředitelství silnic a dálnic a s konstruktivní debatou se zainteresovanými subjekty.

Odpověď 4: Chci více peněz na sportování dětí, sociální péči pro seniory a handicapované, více parkovacích míst a lepší infrastrukturu. A také dostupnější bydlení.

Jakub Malačka (Naše Znojmo) O naše občany se postaráme

Odpověď 1: Jednoduše. Hnutí ANO porušilo koaliční smlouvu. Chtěli ve vedení města personální změny, ale tak se do svých intrik zamotali, že s nimi nikdo nechtěl nic mít. Řešit personálie jim bylo bližší než práce pro město. A nová koalice se zkrátka osvědčila.

Odpověď 2: Město musí pomáhat svým občanům. Zavedli jsme „balíček pomoci“, který pomáhá rodinám s dětmi i seniorům. Byli jsme snad i prvním městem v Česku, které přišlo s takto komplexní pomocí. Nyní již chystáme sérii dalších opatření. O naše občany se postaráme.

Odpověď 3: Vše, co aktuálně mohlo udělat město, je hotové. Nyní čekáme na vyjádření krajského úřadu, k němuž se odvolal spolek Obchvat. Nesedíme ale jen s rukama v klíně. Povedlo se například zavést mýto a kamionů prokazatelně ubylo.

Odpověď 4: Primárně chci lidem pomoci v dnešní těžké době. Máme plán pro oblasti parkování, bezpečnosti či dokončení Pivovaru, ale pomoc lidem je na prvním místě.

Jiří Kacetl (Pro Znojmo) Nelitujeme, plníme sliby

Odpověď 1: Strávili jsme v opozici skoro deset let. Marnost našich snah rostla, byli jsme označováni za kverulanty. Touha po pozitivní práci byla u nás logická. Situace z ledna 2021 byla odrazem dlouhodobě špatné práce hnutí ANO ve Znojmě. Když ani napotřetí nedodrželi dané slovo, kývli jsme na nabídku Jakuba Malačky. Dodnes toho nelitujeme, mohli jsme začít realizovat naše sliby voličům.

Odpověď 2: Poněkud omezeně, problematika zůstává hlavně v kompetenci státu. Situaci by zlepšily nové sociální byty, na ně ale opět potřebujeme dotace od státu.

Odpověď 3: Můžeme pouze urgovat stát, tedy ŘSD a ministra dopravy. Chci doufat, že k odvedení kamionů z vnějšího centra Znojma dojde i díky novým zákonům co nejdříve.

Odpověď 4: Největší prioritou je parkování. Vypracovali jsme zadání pro nový systém, který přinese všem Znojmákům jistotu parkovacího místa poblíž bydliště, návštěvníkům pak záchytné plochy.

František Koudela (SPOLU) Cestu jsme ukázali

Odpověď 1: To vysvětlení je jednoduché. Hnutí ANO chtělo post starosty, začalo politikařit a dělalo to tak dlouho, až se stávající koalice rozpadla. Vše zlé je ale k něčemu dobré. Vznikla nová koalice, která funguje ještě lépe.

Odpověď 2: Sice omezeně, ale může. Koalice na radnici přišla s „balíčkem pomoci“ a ukázala ostatním městům, že cesta existuje.

Odpověď 3: Město už v tomto ohledu udělalo vše, co bylo v jeho silách. Jak říká pan hejtman Grolich, nyní už je to na státu. Žádné plané sliby lidem dávat nebudu.

Odpověď 4: Cílem znojemského SPOLU, tedy ODS a lidovců, je prosperující Znojmo. To v první řadě znamená vypořádat se s vysokou inflací a nárůstem cen energií, tedy hlavně pomoct rodinám s dětmi. Ve druhém sledu chceme dokončit nastartované projekty, jako jsou nový krytý bazén nebo Svět vína a kultury. A samozřejmě potřebujeme vyřešit parkování a dopravu.

Petra Svedíková Vávrová (SPD) Výstavba bytů je nutnost

Odpověď 1: Jako záminka posloužila vyhrocená senátorská kampaň tehdejšího starosty Jana Groise, pravým důvodem však byla touha lidovců usednout na radnici. Uskutečnil se tak veletoč, kdy si dosavadní rivalové padli kolem krku a všechny výtky byly vyměněny za dobře placené funkce. A Grois ve vedení zůstal.

Odpověď 2: Město musí disponovat dostatečným počtem bytů, což Znojmo kvůli divokým výprodejům z let minulých nesplňuje. Nyní je nutností rozšířit bytový fond s důrazem na výstavbu startovacích bytů s možností částečného financování formou nájmu.

Odpověď 3: Vedení města se především musí konečně dohodnout nejen se Spolkem Obchvat, ale i s ŘSD, jenž má výstavbu obchvatu ve své gesci. Možnosti jsou.

Odpověď 4: Dobrý starosta má předávat město v lepším stavu, než ve kterém ho přebíral. To je i můj cíl.

Pavel Nevrkla (Piráti) Vsaďme na komunální energetiku

Odpověď 1: Tehdejší starosta Jan Grois udělal ostudu celému městu. Po zásluze byl i námi vyzván k odstoupení. Bohužel řada tehdejších kritiků jej pak podpořila na post místostarosty. Velkým zklamáním z nové koalice byl obrat v záležitosti výstavby nových lázní.

Odpověď 2: Město musí zavést pravidla pro nájem bytů, jež se odvíjí od skutečné životní situace. Také se musí rychleji byty opravovat a velký úkol je výstavba. Město se největších rozvojových ploch zbavilo, ale s rezervou je možné pracovat.

Odpověď 3: Raději nebudu ani tipovat. Město na stavbu obchvatu nemá vliv. Jako starosta bych se zaměřil na to, abych zlepšil situaci kolem hlavního tahu přímo ve městě. Třeba aby skrz město nejezdily přetížené kamiony, byly dodržovány hlukové a prachové limity.

Odpověď 4: Chtěl bych, aby Znojmo bylo průkopníkem komunální energetiky v Česku, ať jsme energeticky soběstačnější. Naopak nechci, aby se zastavěla kvalitní orná půda.

Lukáš Vágner (Znojemská koalice) Pro lidi sto milionů

Odpověď 1: Předně hlavní aktéři tehdejší rošády nejsou v ČSSD a mají vlastní sdružení. Jinak znojemské ANO chtělo funkce a nedopadlo to. Za naši koalici ČSSD, KSČM a Zemanovci k tomu řeknu jediné: Prioritou pro nás je a vždy bude program. Teď opravdu není doba na handrkování o funkce. K současné koalici jsem kritický zejména k tomu, co dělá v sociální oblasti. Když ji mělo na starosti ANO, bylo to špatné, ale nová koalice s tím nic zásadního neudělala.

Odpověď 2: Město má rozpočet jednu miliardu. Pokud vyčlení deset procent, má sto milionů na příspěvky ohroženým skupinám na stravování či zajištění udržitelného standardu přes sociální služby. Mělo by využít i volné byty na sociální bydlení. Rovněž jde zavázat developery, aby část jejich bytů odprodali městu za nákladovou cenu.

Odpověď 3: Musí se změnit legislativa, aby různé spolky nemohly blokovat důležité dopravní stavby. Celé to visí na Ministerstvu pro místní rozvoj, které mají v gesci Piráti a které není schopno dotáhnout nový stavební zákon.

Odpověď 4: Chci, aby občané Znojma věděli, že stojím na jejich straně, a přestože nás čeká těžké období, tak se na radnici můžou vždy spolehnout.

Martina Špačková (TOP 09) Změna kvality života

Odpověď 1: Nevidím velký rozdíl mezi prací původní a nové koalice. Problém byla dominance zastupitelů za ČSSD, kteří brzy tuto stranu opustili, ale dál určovali charakter znojemské politiky.

Odpověď 2: Město může pomoci výstavbou sociálních a startovacích bytů. Nutná bude také revize stavu těch, které Znojmo vlastní. V jednotlivých případech by radnice měla poskytnout dočasnou sociální pomoc občanům, kteří na dostupné bydlení nedosáhnou.

Odpověď 3: To, co je dnes za obchvat vydáváno, je pouhou přeložkou silnice I/38 do okrajových částí města. Město může lobbovat za urychlení výstavby, dokladovat neúnosnou dopravní situaci, ale musí vytvořit podmínky pro vedení jeho trasy v realizovatelné podobě. Jinak se většina z nás obchvatu nedožije.

Odpověď 4: Naše cíle vidíte ve volebním programu. Já osobně budu spokojená, když obyvatelé našeho krásného města pocítí změnu kvality života a já budu mít čisté svědomí, že jsme pro ně udělali maximum.

Bohumila Beranová (Znojmáci) Adresná pomoc

Odpověď 1: Je to účelová úprava, která měla udržet Jana Groise a jeho lidi u moci. Bohužel se k tomu propůjčily tehdejší opoziční strany. Nová koalice se neosvědčila, pokračuje v přešlapování, s výjimkou obřích staveb, jež zajistí zakázky pro spřízněné firmy.

Odpověď 2: Jsme pro adresnou pomoc, ne plošné rozhazování. Výjimka je cena tepla a ohřevu vody, kterou zajišťuje firma vlastněná městem – tam požadujeme plošně zastropovat ceny. Dále musí město podporovat bytovou výstavbu.

Odpověď 3: Myslela jsem, že dnes už bude obchvat hotový, vždyť nám to před minulými volbami sliboval tehdejší starosta Jan Grois. Dokončení obchvatu je zásadní a musíme obnovit jednání se spolkem Obchvat. Silou to nepůjde, jde o to se normálně, lidsky domluvit.

Odpověď 4: Změnit atmosféru. Radnice tu nemá být pro vybrané skupiny lidí, ale pro všechny. Chci ji otevřít, cílit na spolupráci a udělat město skutečně transparentní.