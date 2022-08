Politici ODS slibovali řešení dopravního chaosu, Brno dál svírají uzavírky

„To už je padesátý zákaz, to není normální, vy nejste normální na radnici. Vy za čtyři roky nebo osm let, nebo jak dlouho jste na radnici, jste udělali z Brna, že nikam se nedá dostat,“ stěžuje si „falešný Babiš“.

Právě jeho hnutí v největším městě na jižní Moravě vládlo čtyři roky a bylo tehdy terčem dopravní kritiky, hlavně ze strany ODS.

Podle oslovených řidičů se však situace - navzdory slibům - ani za vlády „modrých ptáků“ prakticky nezměnila. Uzavírek je stále hodně. „V Brně je to vždycky děs a hrůza,“ říká Adéla Kachlíková, která autem rozváží jídlo lidem domů.

Jan Jaroš, jenž do Brna denně dojíždí do práce, chápe, že se musí silnice opravovat, nad způsobem značení ale kroutí hlavou.

„Jedu a najednou vidím, že odbočka je zavřená bez jakéhokoli předchozího upozornění. Pokračuji tedy dál na další odbočení. Pak zase to první bez jakéhokoli značení otevřou a druhé zablokují, takže člověk si ani nevšimne. Protože jsem mířil do kampusu, kde pracuji, vyvedlo mě to až na dálnici. Tam byla ještě nehoda, takže jsem jel do práce dvojnásobně dlouho,“ popisuje nedávnou zkušenost.

A podle něj nejde jen o nepozornost. Líčí totiž i jiný „zážitek“, kdy se objízdnými trasami dostal až ke Kuřimi. A rozhodně v tom nebyl sám. Před sebou i za sebou pozoroval stejně zmatené šoféry. „Značení je v Brně na prd úplně všude. Ani nechci vědět, o kolik víc nafty jsem kvůli tomu projel,“ dodává Jaroš.

Teď, s koncem prázdnin, kdy se řada lidí vrací z dovolených, se situace na brněnských silnicích rozhodně nemění k lepšímu. Spíše naopak. Hlavní tahy jsou rozkopané, a to většinou „salámovou metodou“, kdy se kousek opravuje, další ne, pak zase ano a pak zase ne.

Komplikace ze všech směrů

Cestou ze severu nejdříve řidiči narazí na komplikace na Hradecké, kde silničáři už několikátý rok po sobě pracují na novém povrchu a avizují, že se sem za rok zase vrátí.

Pokud se pak řidič vydá východní částí okruhu, ještě donedávna se potýkal s omezením kvůli výměně asfaltu v Porgesově ulici. Dnes už je tato část hotová, ale po pár minutách narazí na rozkopané Tomkovo náměstí. Ještě letos k tomu přibude oprava mostů přes Ostravskou, tedy výpadovku na dálnici D1.

Podle Vlasty Jágerové, koordinátorky uzavírek v Brně - na pozici, kterou zřídila ODS - nehrozí, že i na mostech nařídí omezení, a přesto dělníci nebudou kvůli chladnému počasí vidět. „Musí využít takové technologie, aby mohli pracovat také v zimě, protože každý ze dvou mostů musí zvládnout zmodernizovat za jeden rok,“ vysvětluje Jágerová. Práce „rozporcují“ na etapy.

Dopravní situace není o mnoho lepší ani v případě, kdy se člověk vydá západním směrem. Za Královopolským tunelem se stále pracuje na rozšíření silnice v Žabovřeské a ještě letos by na ni měla téměř rovnou navázat oprava Bauerovy ulice podél výstaviště a koupaliště Riviéra. A na dalším úseku až po železniční most se řidiči potýkají se zúžením kvůli stavbě protipovodňových opatření.

„Děláme, co můžeme, aby uzavírky byly co nejméně bolestivé,“ sděluje koordinátorka, ale zároveň přiznává, že když se Ředitelství silnic a dálnic rozhodne něco rekonstruovat, nic s tím neudělá. „Moc to ovlivnit nemůžeme,“ přiznává.

Brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) říká, že pokud by chtěli zrušit některé opravy ŘSD, může se stát, že státní organizace peníze nakonec investuje jinam.

„Uznávám, že situace pro řidiče není jednoduchá, ale pokud chceme udržet dobrý stav silnic, tempo oprav musí zůstat takové, jaké je dnes,“ neslibuje tentokrát před volbami radní žádnou změnu. Stejně jako koordinátorka. „Nedokážu si představit, že by se v Brně opravovala třeba jedna ulice. To by opravdu nešlo, udělat se to musí,“ hlásí.

Plnění slibů z předchozí předvolební kampaně Kratochvíl příliš hodnotit nechce. „Neříkám, že se to daří, ale snažíme se dělat maximum možného. Ve výsledku se může zdát, že žádný efekt není, to připouštím, ale skutečně se tomu věnujeme,“ zdůrazňuje a poukazuje třeba na odklad plánované dlouhé uzavírky Pisáreckého tunelu nebo ulice Hlinky, kde chystají rekonstrukci brněnské vodárny.

Jezdí se tedy radnímu v Brně dnes lépe než v roce 2018, tedy v době výrazně kritické kampaně ODS? „To nedokážu srovnat, to musí posoudit jiní,“ uzavírá.