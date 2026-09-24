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Kdo kandiduje v Brně? Přehled kandidátů a lídrů pro komunální i senátní volby 2026

Petra Škraňková
  14:34
Voliči v Brně rozhodnou ve volbách 9. a 10. října 2026 o obsazení 55 míst brněnského zastupitelstva.

Voliči v Brně rozhodnou ve volbách 9. a 10. října 2026 o obsazení 55 míst brněnského zastupitelstva. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Voliči v Brně rozhodnou ve volbách 9. a 10. října 2026 o obsazení 55 míst brněnského zastupitelstva.
Voliči v Brně rozhodnou ve volbách 9. a 10. října 2026 o obsazení 55 míst brněnského zastupitelstva.
Voliči v Brně rozhodnou ve volbách 9. a 10. října 2026 o obsazení 55 míst brněnského zastupitelstva.
Voliči v Brně rozhodnou ve volbách 9. a 10. října 2026 o obsazení 55 míst brněnského zastupitelstva.
63 fotografií
Brňané v komunálních volbách 9. a 10. října 2026 rozhodnou o obsazení 55 křesel v Zastupitelstvu města Brna a 561 mandátech na 29 radnicích. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) po dvou volebních obdobích už nekandiduje, koalici ODS, TOP 09 a nezávislých vede producentka Kamila Zlatušková. Přehled průběžně aktualizujeme.

Volby 2026 v Brně přehledně

  • Termín: pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a sobota 10. října od 8 do 14 hodin
  • Počet mandátů: 55 zastupitelů města Brna
  • Počet kandidátek: 16
  • Počet kandidátů: 828 platných kandidátů
  • Současná primátorka: Markéta Vaňková (ODS)
  • Senátní volby: v obvodu č. 60 Brno-město
  • Městské části: současně se hlasuje také do zastupitelstev 29 brněnských městských částí.
Budova nové radnice Magistrátu města Brna. 24. září 2026)
Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem Vladimírem Vokálem. Zleva Tomáš Kratochvíl (Motoristé sobě), Václav Trojan (ANO), Karin Podivinská Karasová (Brnoklidem), Kamila Zlatušková (ODS, TOP 09 a nezávislí), Jiří Kment (SPD a nezávislí), Adam Zemek (TU! – Piráti, Fakt Brno, Idealisté, Gen) a Jakub Hruška (Brno blíž lidem - Lidovci a Starostové). (22. září 2026)
Na zasedání zastupitelstva města Brna dorazila početná skupina podporovatelů výstavby nového stadionu za Lužánkami. (23. června 2026)
Brněnskou primátorkou se znovu stala Markéta Vaňková (ODS).
63 fotografií

Kdo kandiduje: strany, hnutí a lídři kandidátek

Brněnské volby jsou letos výrazně personálně odlišné od roku 2022. Primátorka Markéta Vaňková končí, ODS s TOP 09 vsadily na nezávislou Kamilu Zlatuškovou, ANO vede poslanec Václav Trojan, zatímco bývalí členové ANO jsou v hnutí Brno klidem. Piráti se spojili s Fakt Brno do koalice TU!, do voleb se vrací také někdejší primátor Petr Vokřál.

Volby do Zastupitelstva města Brna 2026 s 55 mandáty
SubjektLídr 2026Současná funkce / povoláníPozice na magistrátu
ODS, TOP 09 a nezávislíKamila Zlatuškováproducentka, dokumentaristkakoalice
ANO 2011Václav Trojanposlanec, vedoucí pěstírny léčebného konopí FNUSAopozice
Lidovci a StarostovéJakub Hruškastarosta Brna-Kohoutovickoalice
Piráti a Fakt Brno TU!Adam Zemekprogramátor, zastupitel městaopozice
Brno klidemKarin Podivinská Karasovánáměstkyně primátorkykoalice
ZELENÉ BRNONatálie Vencovskádesignérka, odbornice na veřejný prostoropozice
SPD a nezávislíJiří KmentIT manažer, brněnský zastupitelopozice
Motoristé soběTomáš Kratochvílstarosta Brna-Bystrcmimo zastupitelstvo
Nové BrnoMichal Sedláčekarchitekt, bývalý hlavní architekt Brnamimo zastupitelstvo
Za LužánkyJana Tichá Janulíkováředitelka TIC Brnomimo zastupitelstvo
PřísahaPetr Vokřálbývalý primátor Brnamimo zastupitelstvo
Brno naplnoKlára Liptákovákrajská zastupitelka hnutí PROmimo zastupitelstvo*
Restart pro BrnoMartin Říhakrajský zastupitel za KSČMmimo zastupitelstvo
SOCDEMZdeněk Slavíkvedoucí oddělenímimo zastupitelstvo**
Brno Brňankám a Brňanům!Matúš Bónaprávníkmimo zastupitelstvo
DSZ – Za práva zvířatIvona GalováOSVČ, ochránkyně zvířatmimo zastupitelstvo
* Brno naplno v zastupitelstvu není, Petr Levíček zvolený v roce 2022 za Trikoloru kandiduje za Brno klidem
**ČSSD měla tři zastupitele, všichni však stranu postupně opustili kvůli nesouhlasu se spoluprací se Stačilo!

ODS a TOP 09 nabízí novou tvář

Primátorka Markéta Vaňková, která Brno vede od roku 2018, letos ze zdravotních důvodů nekandiduje. Čelní kandidáti ODS a TOP 09 jsou:

  • Kamila Zlatušková, televizní producentka a dokumentaristka
  • Tomáš Aberl, brněnský radní
  • Andrea Pazderová, starostka Králova Pole

Program: dostupnější bydlení, doprava a veřejný prostor, kvalitnější služby v jednotlivých čtvrtích, pokračování velkých investic města, rozvíjet Brno jako centrum digitální tvorby a mezinárodního gamingu.

Nejen obecné fráze nebo populistické sliby. Strany v Brně mají i nezvyklé nápady

ANO vede poslanec Václav Trojan

Hnutí ANO jde do voleb s výrazně změněným týmem. První místa obsadili:

  • Václav Trojan, vede pěstírnu léčebného konopí ve Fakultní nemocnici u svaté Anny, je poslancem, krajským zastupitelem či místostarostou Brna-Židenic
  • Ondřej Ludka, přednosta kliniky ve Fakultní nemocnici Brno
  • Jindřich Rybka, bývalý šéf jihomoravské dopravní policie

Program: dostupnější bydlení, doprava, zdravotnictví, školství a městská energetika, využít budovu u Moravského náměstí jako komunitní centrum pro seniory, postavit velké tepelné čerpadlo na energii z odpadních vod.

Kamila Zlatušková

Václav Trojan

Jakub Hruška

Adam Zemek

Lidovci + Starostové = Brno blíž lidem

KDU-ČSL a STAN pokračují ve spolupráci z minulých komunálních voleb. Předseda brněnských lidovců a exministr životního prostředí Petr Hladík už však není lídrem jako minule. Pořadí čela je následující:

  • Jakub Hruška, starosta Brna-Kohoutovic
  • Irena Matonohová, radní města pro školství
  • Marie Jílková, krajská zastupitelka

Program: dostupné bydlení, kvalitnější školy, nová městská nemocnice, zpřístupnit školní sportoviště mimo vyučování veřejnosti.

Piráti a Fakt Brno kandidují jako TU!

Piráti se letos spojili s místním uskupením Fakt Brno a dalšími partnery do kandidátky TU!. Jejich hlavními tvářemi jsou:

Program: dostupné bydlení, více stromů a zeleně, modernizace MHD, nové tramvajové tratě, lepší koordinace oprav a uzavírek, bezpečnější cyklotrasy a větší prostor pro pěší. Koalice chce také prosadit například terminál MHD ve Starém Lískovci, mimoúrovňovou křižovatku Kamenolom nebo obchvat Tuřan a odmítá projekt lanovky ke kampusu.

Jiří Kment

Karin Podivinská

Natálie Vencovská

Jana Drápalová

SPD a nezávislí už bez ostatních

SPD letos kandiduje znovu společně s nezávislými, ale už bez Trikolory a Moravanů. Do čela se postavili:

  • Jiří Kment, zastupitel, manažer informačních technologií
  • Leoš Prokeš, zastupitel
  • Jana Nováková Fránková, právnička

Program: prosazovat lepší podmínky pro automobilovou dopravu, rozšiřování parkovacích kapacit a využití městských bytů pro obyvatele Brna.

Brno klidem tvoří hlavně bývalí členové ANO

Novým hráčem je Brno klidem vzniklé kolem komunálních politiků dříve spojených především s ANO. V čele kandidátky jsou:

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Program: další výstavba městských nájemních a družstevních bytů na městských pozemcích, připravit minimálně další tisíc městských bytů, startovací byty pro mladé, bydlení pro seniory, rozšíření bezplatné MHD na některé další věkové skupiny, investice do kulturních institucí a rozšiřování parků a zeleně.

Zelené Brno spojilo sedm subjektů

Koalice ZELENÉ BRNO spojuje Zelené, Žít Brno, SEN 21, LES, Budoucnost, Volt a Kruh. Prvními kandidáty jsou:

  • Natálie Vencovská, designérka a odbornice na veřejný prostor
  • Jana Drápalová, starostka Nového Lískovce
  • Petr Kunc, starosta Židenic

Program: oprava a rychlejší využití prázdných městských bytů, nová dostupná bytová výstavba, více stromů a zeleně, bezpečnější ulice, větší prostor pro pěší a cyklisty a omezení přehřívání města.

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Další strany a kandidátky

Po osmi letech se do boje o vedení Brna vrací Petr Vokřál, který byl v letech 2014 až 2018 primátorem za ANO a nyní kandiduje za Přísahu. Na listině je také bývalý ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Uskupení Za Lužánky vede ředitelka TIC Brno Jana Tichá Janulíková. Na kandidátce jsou také někdejší pirátský náměstek Tomáš Koláčný, bývalý ředitel KORDIS Jiří Horský, někdejší pirátský radní Marek Fišer nebo herec Městského divadla Brno Alan Novotný.

O místa v magistrátu se ucházejí také Motoristé sobě s Tomášem Kratochvílem, Nové Brno bývalého městského architekta Michala Sedláčka, Brno naplno s Klárou Liptákovou, levicový Restart pro Brno v čele s KSČM, SOCDEM, uskupení Brno Brňankám a Brňanům! a kandidátka Demokratické strany zelených – Za práva zvířat. Celkem je pro magistrát zaregistrováno šestnáct listin.

Vedle voleb do Zastupitelstva města Brna budou voliči rozhodovat také o obsazení 561 křesel na 29 radnicích. Kandidátní listiny se pro každou městskou část registrují zvlášť, proto se jejich složení často výrazně liší od magistrátních koalic. Příkladem je Brno-sever, kde společně kandidují ODS, TOP 09, Piráti a Fakt Brno, přestože na magistrátu ODS s Piráty soupeří na oddělených kandidátkách.

Komunální volby v Brně

městské části

Kdo dnes vede Brno: primátorka, koalice a opozice

Brno vede Markéta Vaňková (ODS). Po volbách v roce 2022 vznikla mimořádně široká koalice ODS a TOP 09, ANO, Lidovců a Starostů a ČSSD/Vašich starostů. Situace se během období změnila poté, co vedení ANO požadovalo od svých brněnských politiků odchod z koalice. Ti, kteří odmítli, byli z hnutí vyloučeni a část z nich následně založila uskupení Brno klidem.

Mezi náměstky primátorky jsou nyní první náměstek René Černý, Filip Chvátal, Robert Kerndl a Karin Podivinská Karasová. Rada dále zahrnuje například Petra Kratochvíla pro dopravu, Tomáše Aberla pro sport a IT a Petra Bořeckého pro územní plánování.

Poslední čtyři roky v Brně provázela mimořádně široká koalice, která se dokázala shodnout na pokračování řady velkých investic, ale v závěru volebního období se začala rozpadat.

Město pokročilo například s výstavbou multifunkční arény, dopravními stavbami a přípravou městského bydlení, současně ale řešilo několik kontroverzí kolem velkých projektů, bytové kauzy nebo fungování koalice. Největší investice, včetně nového hlavního nádraží a části dopravní infrastruktury, však zůstávají úkolem i pro další vedení města.

Výsledky voleb 2022 v Brně
StranaProcentaMandáty
SPOLEČNĚ – ODS a TOP 0925,03 %16
ANO 201120,47 %13
Lidovci a Starostové17,10 %10
SPD, Trikolora, Moravané a nezávislí9,79 %6
Piráti7,07 %4
ČSSD Vaši starostové6,11 %3
Zelení a Žít Brno s podporou Idealistů5,97 %3

Známé tváře, návraty a odchody

Letošní volby přinášejí v Brně několik výrazných personálních změn:

  • primátorka Markéta Vaňková z politiky odchází a spolu s ní nekandidují ani dlouholetí členové vedení města Robert Kerndl a Petr Kratochvíl.
  • do komunální politiky se po několika letech chce vrátit bývalý primátor Petr Vokřál, tentokrát za Přísahu.
  • novou kandidátku vytvořili bývalí členové ANO kolem náměstkyně Karin Podivinské, zatímco Piráti spojili síly s Fakt Brno
  • ze známých osobností kandidují herec Alan Novotný, bývalý ředitel Zoo Brno Martin Hovorka nebo podnikatel a restauratér Zdeněk Sklenář.
  • na kandidátce pro městskou část Brno-sever je dcera bývalého premiéra Petra Fialy Klára Chládková
  • v Brně kandiduje nejstarší kandidát letošních komunálních voleb - 99letý architekt Viktor Rudiš, autor sídliště Lesná v Brně-severu

Petr Vokřál

Alan Novotný

Martin Hovorka

Jana Janulíková

Hlavní témata voleb v Brně

Bydlení. Prakticky všechny výraznější kandidátky mluví o nedostatku dostupného bydlení, liší se ale v nástrojích. Brno klidem chce pokračovat v nájemní a družstevní výstavbě na městských pozemcích, TU! zdůrazňuje dostupnou bytovou výstavbu a Zelené Brno opravu prázdných městských bytů. ODS a TOP 09 mluví o rychlejším rozvoji bydlení jako jedné z hlavních oblastí každodenního života.

Doprava a velké stavby. Hraje se o pokračování velkého městského okruhu, nový železniční uzel a nádraží, kolejový diametr, tramvajové tratě, parkování i koordinaci uzavírek. TU! chce mimo jiné nové tramvajové tratě a lepší koordinaci oprav, Za Lužánky prosazuje přípravu severojižního diametru a pokračování Vinohradského tunelu.

„Developer není charita.“ Kandidáti na primátora Brna se střetli kvůli bydlení

Velké investice versus každodenní projekty. Jedna z výrazných programových dělících linií vede mezi podporou velkých městských staveb a důrazem na menší zásahy. Za Lužánky staví do popředí fotbalový stadion a další strategické projekty, zatímco Zelené Brno zdůrazňuje opravy bytů, zeleň, ulice a veřejný prostor. Přísaha kritizuje pomalé tempo přípravy investic a chce obnovit odložené projekty.

Školství, zdravotnictví a sport. Více kandidátek prosazuje zpřístupnění školních sportovišť po vyučování. Lidovci a Starostové opět přicházejí s tématem městské nemocnice, zatímco další subjekty akcentují kapacity škol, sportovišť nebo sociální péči.

Zeleň a veřejný prostor. Silným tématem je také adaptace města na horko, stromy v ulicích, parky a rozdělení prostoru mezi auta, MHD, pěší a cyklisty. Nejvýrazněji je tato oblast zastoupena v programu Zeleného Brna a koalice TU!, ale objevuje se i u Brno klidem.

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Senátní volby 2026 v Brně

Současně s komunálními volbami se letos v části Brna volí také do Senátu, a to ve volebním obvodu č. 60 Brno-město. Mandát zde obhajuje Zdeněk Papoušek, kterého navrhla ODS, ale podporu má i dalších stran: KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů nebo Fakt Brno. Celkem je zaregistrováno šest kandidátů.

Zdeněk Papoušek

Klára Samková

Jaroslav Štěrba

Jaroslav Turánek

První kolo senátních voleb se koná 9. a 10. října, případné druhé kolo 16. a 17. října 2026.

Jak volit v Brně

Do Zastupitelstva města Brna se volí 55 zastupitelů, takže volič má nejvýše 55 hlasů. Může označit jednu celou kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč více listinami nebo oba způsoby kombinovat. Při kombinaci se přednostně započítají jednotlivě označení kandidáti a zbývající hlasy připadnou kandidátům označené strany podle jejich pořadí.

Pokud volič označí více jednotlivých kandidátů, než kolik se volí členů zastupitelstva, je jeho hlasovací lístek neplatný. Pro komunální volby se voličský průkaz nevydává. Využít ho lze pro souběžné volby do Senátu za podmínek stanovených pro senátní hlasování.

Kde sledovat výsledky

Průběžné i konečné výsledky voleb v Brně bude možné sledovat ve volebním speciálu iDNES.cz, který přebírá volební data Českého statistického úřadu. K dispozici budou výsledky pro magistrát i jednotlivé brněnské městské části; samostatná stránka je připravena také pro senátní obvod Brno-město.

Nejčastější otázky

Kdy jsou komunální volby v Brně?
Komunální volby se konají v pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin. Ve volebním obvodu Brno-město současně proběhne první kolo voleb do Senátu.

Kolik zastupitelů se v Brně volí?
Do Zastupitelstva města Brna se volí 55 zastupitelů. Město ponechalo pro volby 2026 celé Brno jako jeden volební obvod.

Kdo je primátorem Brna?
Před volbami 2026 je primátorkou Brna Markéta Vaňková (ODS), která město vede od roku 2018. V letošních volbách už nekandiduje.

Kdo kandiduje na primátora Brna?
Lídry kandidátek jsou mimo jiné Kamila Zlatušková za ODS, TOP 09 a nezávislé, Václav Trojan za ANO, Jakub Hruška za Lidovce a Starosty, Adam Zemek za TU!, Karin Podivinská za Brno klidem, Natálie Vencovská za Zelené Brno a Petr Vokřál za Přísahu. Primátora však voliči přímo nevybírají – rozhodne o něm až nově zvolené zastupitelstvo.

Kde najdu kandidátky pro Brno?
Kompletní kandidátní listiny pro magistrát i jednotlivé brněnské městské části jsou ve volebním speciálu iDNES.cz, kde lze následně sledovat také průběžné a konečné výsledky.

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