Hnutí bez výrazných tváří. Jihomoravské ANO hledá „vlastního Grolicha“

Volby 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

ANO do čela kandidátky nasadilo Ivanu Solařovou. Zcela jistě nepomohlo, že ji o prázdninách sesadili ve Znojmě z postu starostky, její příběh před vstupem do politiky však nedokázalo hnutí nijak prodat a voliči o ní nic nevěděli. Za výběrem Solařové do čela kandidátky si nicméně jihomoravská šéfka ANO a exministryně financí Alena Schillerová stojí. „Odvedla kus práce, a byť nebyla příliš známá, dostala přes pět tisíc preferenčních hlasů, což není špatný výsledek na někoho, kdo není příliš mediálně známý,“ obhajuje její volbu Schillerová.

Dobře si uvědomovala, že znojemskou exstarostku mimo její region mnoho voličů nezná, a snažila se tento hendikep mírnit, byla s ní i na plakátech a její pravou rukou po celou dobu kampaně. Solařová nicméně ani doma ve Znojmě nezvítězila a musela se sklonit před koalicí SPOLU. „Nebyla super známou kandidátkou, proto to kompenzovala právě Schillerová,“ vysvětluje politolog z Masarykovy univerzity Otto Eibl.

Bývalá šéfka státní kasy však v krajských volbách nekandidovala, neměla tak přímou možnost přinést hlasy navíc, jako se stalo ve středních Čechách v případě jejího kolegy Karla Havlíčka. Ten díky dvanácti tisícům preferenčních hlasů skočil ze sedmdesáté příčky na první.

Schillerová svou neúčast vysvětluje tím, že se chce soustředit na celostátní politiku, kde vidí její budoucnost i šéf hnutí Andrej Babiš. Její role uvnitř ANO na jihu Moravy je tak hlavně o tom, aby dokázala ukočírovat velkou organizaci, která si sebou nese skvrnu v podobě korupční kauzy Stoka, v níž uvízli někdejší politici brněnského ANO a další byli v souvislosti s manipulací s veřejnými zakázkami zmiňováni. Má tak zabránit problémům, které musel tehdy přijet do Brna řešit osobně právě Babiš.

V regionu příliš nechtěná Malá

Jakoukoliv novou osobnost a silného lídra hnutí hledá těžko. Brněnský exprimátor Petr Vokřál před volbami nastoupil ke konkurenci, Bohumil Šimek se taky od hnutí plně odstřihl, už dříve se rozkmotřil s Babišem brněnský podnikatel a majitel společnosti RegioJet Radim Jančura a spolupráce je ta tam i s mecenášem basketbalových Žabin Jiřím Hamzou.

V celostátní politice sice působí i další ambiciózní jihomoravští politici, respektive spíše političky, jež by se regionálními tvářemi ANO mohly stát. Jedna z nich, Taťána Malá, jí už dokonce byla. Jenže kvůli plagiátorské aféře, na kterou se přišlo, když pár dní vedla v Babišově vládě ministerstvo spravedlnosti, i kvůli zmíněné kauze Stoka, dodnes v regionu nemá stále takovou moc jako dříve.

O tom vypovídá i to, že jí v hnutí odsunuli na Hodonínsko, kde vede tamní buňku, přestože žije v Lelekovicích u Brna. Sama to vysvětluje tím, že byla požádána kolegy o pomoc. „Jsem součástí krajského předsednictva, takže se na dění v organizaci aktivně podílím, ale aktuálně mám dost práce jako poslankyně ve sněmovně, takže jsem vůbec nepřemýšlela nad tím, že bych byla kandidátkou na hejtmanku,“ sdělila Malá.

Podle Eibla je u poslanců pochopitelně větší šance, že je voliči budou znát. „Od určitého okamžiku začínají voliči vnímat nelibě kumulaci funkcí, zvlášť když vidí, že kandidují ti, kdo třeba v krajském zastupitelstvu být nechtějí a mají jen přinést hlasy navíc,“ upozornil na úskalí tohoto výběru politolog. Jeho kolega Michal Pink nyní v jihomoravském ANO nevidí jméno, jež by jako nová tvář lákalo voliče.

Koaliční potenciál je důležitější než výsledky

Z první desítky letošní krajské kandidátky ANO má zkušenosti s působením ve vedení hejtmanství pouze Milan Vojta, když v předminulém volebním období zastával post radního pro zdravotnictví, v tom končícím vedl zastupitelský klub a povede jej i příští čtyři roky. Jedničkou se ale stala Solařová. „Zkušenosti Milana Vojty by byly nedocenitelné,“ myslí si Vokřál. Vojta nabídku podle svých slov dokonce dostal. „Ale z osobních důvodů jsem ji odmítl,“ řekl MF DNES bez bližšího vysvětlení.

Už dříve z úvah o jedničce vypadla Karin Šulcová, kterou loni na jaře odvolali z postu starostky Vyškova a od té doby se s kolegy z jiných stran – diplomaticky řečeno – nemá příliš v lásce. „Ve výběru lídra u nás nehraje takovou roli, jak je třeba silný a co má za výsledek, ale jaký budeme mít koaliční potenciál,“ objasnil zdroj MF DNES.

Od Solařové se čekalo, že se bude prezentovat úspěšnou prací starostky ve Znojmě a vymetáním kostlivců po svých předchůdcích z „tradičních politických stran“. Její odvolání z funkce krátce před krajskými volbami tuto představu ale dost pozměnilo, i když se snažila upozornit, jak údajně nestandardně se tam staronové vedení dostalo.

Výsledky pro vaši obec

Lidovcům se vyplácí sázka na Jana Grolicha, který do hejtmanského křesla vyskočil po deseti letech starostování v malé obci Velatice na Brněnsku. Může být pro ANO příkladem, jak objevit nového lídra? „Cestou je pěstovat osobnosti. Není to tak, že by všichni v ANO byli nýmandi, když to řeknu škaredě. Jen nejsou všeobecně známí, což se dá změnit postupnou každodenní mravenčí prací a mediální obratností,“ nabízí recept Eibl. V tuto cestu věří i Vojta a poukazuje na to, že v novém krajském zastupitelstvu zasednou starostové z Břeclavi, Mikulova nebo Řícmanic.