Mou pozici mohly posílit osobní útoky špiček ANO, míní vítězný hejtman Grolich

Spojení do koalice SPOLU se vám zjevně vyplatilo...

Spolu jsme ten výsledek prostě urvali, takže nás to určitě poškodit v žádném případě nemohlo. Co si myslím, že bylo problematické, ale ve finále to možná taky pomohlo, je to, že opoziční strany měly tu protivládní rétoriku. My jsme to museli vracet zpátky na zem a říkat, že kandidujeme v krajských volbách, že je to volba hejtmana, není to vyjádření nesouhlasu s jakoukoliv vládou. A to bylo trochu problematické. A navíc bych řekl, že se čelní představitelé ANO v posledním týdnu téměř každý den nějakým způsobem opírali o mě osobně. A myslím si, že to mohlo moji pozici spíš posílit.

Je možné, že i proto Piráti zůstali pod čarou a Starostové mají horší výsledek než minule. Protože to nebyl spor mě s nějakým kandidátem za ANO, ale byl to vlastně spor mezi mnou a čelními tvářemi ANO v rámci celé republiky.

V tuto chvíli se rýsuje koalice SPOLU se Starosty, z níž vypadnou Piráti. Co se změní ohledně chodu kraje?

Myslím, že se fakticky nezmění nic. Složení zůstane hodně podobné. Kvůli tomu, že tam nebudou Piráti, se gesce mírně poupraví, ale drtivá většina lidí bude pokračovat a podle mě to bude fungovat naprosto bezproblémově dál.

Nezměníte třeba některé priority?

Nemyslím si, protože jsme ani v rámci tohoto volebního období neměli vůbec žádný věcný konflikt. Takže si myslím, že nedojde k žádné změně.

Kdyby se před čtyřmi lety sečetl výsledek vaší KDU-ČSL s ODS, dalo by to přes 28 procent. Teď jich máte těsně pod čtyřicet. Kde se ten nárůst podle vás vzal?

Je potřeba taky připočíst, že minule TOPka kandidovala v rámci jiného seskupení, takže s ní by to bylo kolem třiceti procent. Ale říkal jsem a myslím si to pořád, že hejtman, který obhajuje, prostě musí přinést nějaké hlasy navíc. A myslím si, že tady se to prostě ukázalo. Ale ať to hodnotí další.