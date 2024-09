Grolich šéfem lidovců? Může se stát všechno, ale chci být hejtmanem, říká

Čím jste si vysloužil tolik preferenčních hlasů?

Nejsem ten, kdo by to měl hodnotit, to je spíš otázka na lidi zvenčí. Nicméně věřím, že za tím stojí čtyřletá práce a komunikace, kterou jsme se snažili dělat na všech úrovních. Od sociálních sítí až po to, že jsem objezdil celou jižní Moravu.

Co vám vyhrálo volby o víc než deset procent před ANO?

Pojmu to asi dost podobně. Myslím si, že jsme na kraji odvedli dobrou práci. Jak tou, tak kampaní se nám ale především podařilo ubránit před verzí, že volby jsou referendem o vládě. Přesvědčili jsme lidi, že to tak není. Bylo to dost těžké, protože všechny opoziční strany – ANO, SPD, STAČILO! a Přísaha – kandidovaly proti vládě. A my jsme těm lidem museli říct: vy ale volíte hejtmana.

Na koalici jste se dohodli rychle. Byli Starostové skutečně jedinou volbou, o níž jste uvažovali? Nevidíte v ní žádná úskalí?

Ta většina o dva lidi je ve finále naprosto bezproblémová. Se Starosty jsme spolupracovali zcela přátelsky, takže bylo přirozené, že jsme se domluvili. A jsem rád, že rychle.

Byl jste v kontaktu s ANO?

Opravdu jen v krátkém, kdy jsme zástupcům hnutí avizovali, že jak měli doposud předsedu kontrolního výboru, tak počítáme s tím, že jim ho zase necháme.

Jaké gesce jsou pro vás stěžejní?

Určitě hodláme pokračovat v regionálním rozvoji a budeme chtít oblast sociálních věcí. Další věci jsou ještě ve hře.

Proč stojíte o sociální služby, když je to z pohledu lidí spíš neatraktivní gesce?

Já si teda myslím, že oblast sociálních věcí je jedna z nejsilnějších gescí. A právě proto, že v našem programu stojí, že chceme stavět nové domovy pro seniory a modernizovat ty stávající, bude tohle volební období mnohem víc o investicích a naplánování celého procesu. Za mě je to hodně velký úkol.

Máte v plánu na této gesci trvat, nebo se to při vyjednávání může změnit?

Tyhle dvě oblasti jsem zmínil hlavně proto, že na nich nějakým způsobem panuje shoda.

Volební výsledek vám dává pevnou půdu uvnitř KDU-ČSL. Budete usilovat o vedoucí pozice v rámci celé strany?

Sám ještě nemám vše vstřebané, tohle tedy nechejme až následujícím dnům. Zatím jsou dojmy pořád čerstvé, všechno se musí v mé hlavě usadit.

Což se týká i kandidatury přímo na předsedu strany?

Týká se to všeho ve vztahu k celostátnímu vedení.

Za rok se konají parlamentní volby. Mají jihomoravští voliči záruku, že zůstanete hejtmanem celé čtyři roky, nebo se může stát, že kývnete na vládní angažmá?

Obecně se v politice může stát úplně všechno. Nicméně chtěl bych být hejtmanem a s tím souvisí i debata vůbec o tom, jestli pak má smysl kandidovat do vedení strany, když chci být hejtman. Ono je to všechno složitější.

Co tedy máte za hlavní cíl pro nadcházející volební období?

Asi jen zopakuji, co jsme měli ve volebním programu. Za mě je to udržet masivní investice do silnic a vůbec pokračovat ve velkých investicích do krajského majetku. To už jsem ostatně zmiňoval v sociální oblasti. Určitě chceme také nakupovat nové vlaky, které se možná nestihnou vyrobit do konce volebního období, ale celý proces se nás bude týkat.

Kdy očekáváte, že podepíšete koaliční smlouvu?

Předpokládám, že někdy v polovině týdne. Mělo by to být rychlé.