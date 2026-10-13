Jednou bude jednička brněnských lidovců, říkal si někdejší jihomoravský hejtman KDU-ČSL Stanislav Juránek poté, co jej v lednu 2018 tehdy dvaatřicetiletý Jakub Hruška nahradil jako jeden z pětapadesáti členů zastupitelstva Brna. Po osmi letech od této chvíle dovedl Hruška lidovce ve volebním bloku s hnutím STAN k historickému vítězství v Brně a téměř jistě se stane novým primátorem druhého největšího města Česka.
Někteří kritici mu předhazují, že má kromě geodezie vystudovaný i obor genderová studia.