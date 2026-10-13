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Skaut z brněnských Kohoutovic tvrdí muziku. Pozvedne lidovec Hruška Brno?

Marek Osouch
  15:00

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Lídr koalice Lidovců a Starostů Jakub Hruška (KDU-ČSL) se raduje z průběžných výsledků. (10. října 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Před osmi lety ho znal jen málokdo. Dnes míří do čela druhého největšího města Česka. Jakub Hruška si cestu mezi brněnskou politickou elitu vyšlapal postupně, od práce stranického asistenta až po starostování v Kohoutovicích. Teď ho čeká úplně jiná liga. Má na to, aby naplnil očekávání, která s sebou přináší historické vítězství lidovců?

Výsledky voleb 2026
Volby 2 urna

Jednou bude jednička brněnských lidovců, říkal si někdejší jihomoravský hejtman KDU-ČSL Stanislav Juránek poté, co jej v lednu 2018 tehdy dvaatřicetiletý Jakub Hruška nahradil jako jeden z pětapadesáti členů zastupitelstva Brna. Po osmi letech od této chvíle dovedl Hruška lidovce ve volebním bloku s hnutím STAN k historickému vítězství v Brně a téměř jistě se stane novým primátorem druhého největšího města Česka.

Někteří kritici mu předhazují, že má kromě geodezie vystudovaný i obor genderová studia.

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