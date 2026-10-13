Snaha neznámých Lederových rivalů nijak nezabrala, nebo alespoň ne tak, jak asi zamýšleli.
V Brně vlivný lidovecký hráč si navzdory policejnímu obvinění dokráčel k jasné volební výhře se 33 procenty hlasů pro blok KDU-ČSL a STAN. Oproti situaci před čtyřmi lety, kdy žádný „cejch“ na sobě neměl, posílil ze šesti na deset křesel. „Předpokládali jsme, že výsledek by mohl být o něco lepší, ale ne o tolik. Strašně si toho vážím,“ říká nyní Leder, který se v brněnské politice pohybuje od konce 90. let.