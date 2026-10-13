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Jako Babiš nebo Půta. Obviněný lidovecký starosta si dokráčel k jasnému vítězství

Marek Osouch
  11:00

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Lidovec Filip Leder patří mezi nejvlivnější zákulisní hráče brněnské politiky. I proto si jej ODS nechtěla příliš pustit k tělu a odmítla jeho jmenování do městské rady. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Jen pár dní před otevřením volebních místností se za stěrači aut po brněnských Žabovřeskách objevily letáky zobrazující tamního lidoveckého starostu Filipa Ledera ve vězeňském mundúru a připomínající, že je trestně stíhaný za údajné machinace při snaze o privatizaci městského bytového domu. Trestní stíhání Lederovi neuškodilo, naopak svou moc ještě posílí.

Výsledky voleb 2026

Snaha neznámých Lederových rivalů nijak nezabrala, nebo alespoň ne tak, jak asi zamýšleli.

V Brně vlivný lidovecký hráč si navzdory policejnímu obvinění dokráčel k jasné volební výhře se 33 procenty hlasů pro blok KDU-ČSL a STAN. Oproti situaci před čtyřmi lety, kdy žádný „cejch“ na sobě neměl, posílil ze šesti na deset křesel. „Předpokládali jsme, že výsledek by mohl být o něco lepší, ale ne o tolik. Strašně si toho vážím,“ říká nyní Leder, který se v brněnské politice pohybuje od konce 90. let.

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Jako Babiš nebo Půta. Obviněný lidovecký starosta si dokráčel k jasnému vítězství

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