Jste devítkou kandidátky Tým Crha starosty Jiřího Crhy. Počítáte s variantou, že byste se do zastupitelstva dostal? A je to podle vás slučitelné s aktivní sportovní kariérou?
Když jsem se vrátil, potkával jsem se s panem starostou na různých kulturních akcích v Blansku a za poslední rok mi tu myšlenku hodil do hlavy, jestli nechci kandidovat. Bavili jsme se o tom s taťkou. V první chvíli to bylo spíš tak, že ho budu jen podporovat a kandidovat nebudu. Potom mi to ale pořád šrotovalo v hlavě a říkal jsem si, že bych rád využil toho, jaké jméno v Blansku mám a že mě lidé znají. Mohl bych panu starostovi pomoct na kandidátce, aby obhájil místo starosty.
Jak jste se nakonec rozhodl?
Když jsem nad tím přemýšlel, zavolal jsem taťkovi a řekl mu, že bych do toho asi šel. V tu chvíli měl velkou radost. Dodnes si pamatuju, že jsem seděl doma na gauči, volal mu to a on mi asi hodinu nato volal zpátky, že jsem ho tím hrozně překvapil a že je za to rád.
Komu jste to musel říct v Kometě?
Šel jsem za taťkou a poté za Liborem Zábranským, protože jsem nevěděl, jestli to ze své pozice můžu dělat a jak je to slučitelné se smlouvou v klubu. S panem Zábranským jsme to probrali. Řekl mi, že je to na mém uvážení, ale ať počítám s tím, že některým lidem se to nemusí líbit. Ať už budu kandidovat za jakoukoli stranu, někomu může vadit, že kandiduju právě za ni. Může se to pak nějak vrátit i v případě, že se třeba nebude dařit. Řekl jsem, že s tím budu počítat.
Začal jste si tedy zjišťovat, jak moc se dá funkce zastupitele skloubit s hokejem?
Samozřejmě. Tím, že jsem věděl, že bych byl na devátém místě, začal jsem zjišťovat, jak často se zastupitelstvo v Blansku schází, abych věděl, s čím počítat, kdybych se do něj dostal. V Blansku se zastupitelstvo scházelo čtyřikrát do roka. Za poslední dva roky to vždycky bylo ve stejném období, v rozmezí třeba dvou týdnů. Dvě zastupitelstva by tedy zřejmě byla v sezoně a dvě mimo sezonu.
To už se podle vás dá zvládnout?
Kdybych se měl připravit a jít třeba v prosinci na zastupitelstvo, věděl bych, že mám dopoledne trénink a odpoledne zastupitelstvo a za dva dny hrajeme. To je úplně v pořádku, když dostanu podklady a připravím se na to. Je to podobné, jako kdybych seděl doma a koukal na televizi. Jen vím, co místo toho budu dělat, přečtu si, co se v Blansku bude dělat nového a o čem případně budeme hlasovat. Zajímá mě to a budu rád, když se na tom budu moci podílet.
Máte před volbami načtená i konkrétní témata v Blansku? Třeba co s věžákem?
S věžákem se asi nic moc dělat nedá, protože ho má soukromník a asi ho nechce prodat. Každopádně město má na to připravený projekt, podle mě s tím radnice bojuje každé volební období.
ODS, byť schovanou za jménem Tým Crha, máte danou i z rodinného vývoje, protože váš táta je v ODS?
Myslím, že určitě. Pan Crha je v ODS vysoko postavený i na kraji. Já pana Crhu znám už od jeho prvního volebního období a vím, co pro město dokázal a udělal. To za dobu jeho působení nikdo před ním neudělal. Těžko říct, jak to bude po něm. Věřím, že pozici obhájí a bude starostou dál, ale do budoucna těžko říct. Pro Blansko toho udělal opravdu hodně a dělá maximum.
Jaká jsou vaše témata? Čemu se chcete věnovat nejvíc?
Asi přirozeně sportu a aktivní životní stránce. Když jsme se bavili, tak hlavně sportu, protože tomu rozumím nejvíc. Neprobírali jsme ale ještě do detailu, jak by to třeba vypadalo. Teď se zaměřujeme hlavně na volby a potom se to asi rozhodne dál.
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Vaše jméno je v Blansku známé. Počítáte s tím, že vám mohou lidé dát hlas právě kvůli němu?
Doufám, že panu starostovi pomůžu tím, že mě lidé znají. Dělám to i proto, abych mladší voliče přiměl k tomu, aby se zajímali o budoucnost svého města a z širšího pohledu i Česka.
Sledujete třeba i kolegy od fochu, kteří se pustili do politiky? Napadá mě Dominik Hašek nebo Jiří Šlégr.
Politika mě zajímá. Samozřejmě se zajímám o to, co se děje v Česku a co se řeší, ale teď je pro mě prioritou hlavně Blansko.
Takže do celostátní politiky vás to netáhne?
Vůbec se nechci pouštět do žádné větší. Dělám to momentálně jen kvůli Blansku, protože tam budu chtít po kariéře bydlet. Myslím si, že je lepší začít už teď zlepšovat život tam, než kdybych začal třeba až po kariéře.
V kabině jste kvůli tomu byl terčem vtípků?
Když to kluci zjistili, ptali se mě, jestli je to sranda nebo proč do toho vůbec jdu. Je tam podle mě problém v tom, že lidé obecně nevědí, co komunální politika obnáší.
Když jste jim to vysvětlil, pochopili to?
Vždycky, když jsem to někomu vysvětlil, ať už to byli kluci v kabině, kteří nevěděli, co to obnáší, řekli mi: „Jo, však to je vlastně v pohodě. Děláš akorát maximum pro to, kde žiješ.“ A já jsem řekl: „Jo.“ Byl bych rád, kdyby to takhle pochopili všichni. Samozřejmě se ale nezavděčíte všem.
Padaly na váš účet i vtípky?
Byly tam určitě nějaké. Já si třeba vůbec nečtu komentáře na facebookových stránkách. Tím, že se to týkalo mě, je ale někteří kluci našli a prohazovali z nich vtípky, že budu lepší politik než hokejista. (směje se) Tomu jsme se v kabině společně zasmáli. To k tomu patří. Sám od sebe bych si to ale nepřečetl.
Co vás teď čeká? Jste součástí aktivní kampaně, nebo na to není čas?
Účastním se natáčení. O víkendu se v Blansku hrál fotbal a do toho jsme s panem starostou mělo společné vaření guláše a povídání s kandidáty. Příští týden je sportovní den v Blansku. Tam samozřejmě budu, protože máme mezi zápasy.
Máte pozitivní ohlas i od lidí? Poznávají vás a reagují na kandidaturu dobře?
Myslím si, že hlavně mezi mladšími a mezi mými kamarády to podle mě ocení. Jak říkáte, lidé mě znají a poznávají mě, takže to bude jen dobře pro tyhle volby. Moji vrstevníci a lidé, které znám, na to měli určitě pozitivní ohlasy.
Přejděme od politiky k hokeji. Jak jste zatím spokojený se začátkem sezony?
Ten začátek byl takový vlažný a možná těžký i kvůli tomu, že jsme si prohodili pořadatelství. Navíc se tam jede o den dřív, takže začátek na tripu je trochu něco jiného. Ty dva zápasy, Litvínov a Třinec, byly na rozjezd těžké, takže se nám to úplně nepovedlo podle představ. Důležitá pak byla výhra s Hradcem v neděli, na kterou jsme navázali v Olomouci.
Minulou sezonu vám návrat do české extraligy po letech v Americe a Finsku zkomplikovalo zranění. Jak jste to vnímal?
Trochu mě zbrzdilo zranění na začátku sezony. V přípravě jsem se cítil výborně, měl jsem skvělou letní přípravu a pak mi v posledním zápase Ligy mistrů praskla žebra. Nemohl jsem se měsíc a půl hýbat. Fakt jsem nemohl nic dělat a pak jsem do toho najednou naletěl. Bylo to něco jiného.
Dostával jste se do toho postupně?
Dostával jsem se do toho hlavně pomalu. Sebevědomí nebylo tak velké a v první polovině sezony po zranění jsem viděl, že to nebylo ono. Hlavně sám od sebe jsem čekal víc. Nebylo to ani tak o tom, že lidé čekali víc, ale sám jsem potřeboval hrát lépe a byl jsem na sebe v tomhle dost tvrdý. V druhé části sezony jsem se do toho nějakým způsobem dostal a cítil jsem se zpátky na své vlně. Ke konci sezony se to pocitově hodně zlepšovalo.
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Ilustruje to dobře, že extraliga je opravdu kvalitní soutěž a příchod ze zahraničí automaticky neznamená, že budete hvězdou?
Určitě. Extraliga je hodně specifická. Je tady ta česká chytrost, vyčůranost, řekl bych. Hodně čekáme na puky, zastavuje se třeba za bránou, hra se zpomaluje. Po letech v Americe a Finsku, kde je hokej fakt nahoru dolů, nepřestává se bruslit a všechno se otáčí, to pro mě byl trochu šok. Byl jsem zvyklý vzít puk a otočit ho. Věděl jsem, že mám hráče pořád nablízku, stačily lehké prohazovačky. Tady jsem tohle musel trochu změnit a hodně jsem s tím ze začátku bojoval.
Teď jste členem přesilovkové formace. Pomáhá vám s ní Martin Erat?
Má zkušenosti a tím, že byl nějakou chvíli u Nashvillu na přesilovkách po konci své kariéry, tak nám dává sebevědomí podobné tomu, jaké jsme měli v Americe. Snažíme se hrát podobně jako tam. Je to něco jiného, než jsme byli zvyklí z minulého roku a jak se přesilovky hrají třeba tady v Česku.
Je to v hokeji nový trend, mít trenéra specificky pro přesilovky?
Určitě. Ten trend už je v Americe dlouho. Tam už jsem to zažil od doby, co jsem byl na farmě, že tam byl vyloženě trenér na přesilovku. Ve Finsku to měl na starosti asistent a tady v Česku taky. Teď je tu ale Martin, takže to může být nový trend, ke kterému se budou posouvat i ostatní týmy extraligy.
A jak se hraje na různých postech v obraně? Vadí vám, když máte vedle sebe leváka místo praváka?
Určitě je to potom něco jiného, když skončíte na pravé straně a musíte hrát přes bekhend. Ale myslím si, že většina kluků, co tam jsme, s tím nemá problém. Umíme se prohodit na pravou nebo levou stranu, takže si nemyslím, že by to byl nějaký větší problém.
V kabině se sešlo docela dost hráčů, kteří prošli mládeží Komety. Jak si to užíváte?
Všichni jsme nadšení. Už když jsme se spolu potkali v letní přípravě, bylo znát, že se známe od mládežnických kategorií. A je to pro nás jen dobře. Kluci, kteří máme vztah k Brnu, jsme se takhle vrátili a můžeme být pospolu.
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Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?
Hodně se mluví o rozdílu mezi americkým a evropským kluzištěm. Vy byste dokonce kluziště zmenšil všude?
Vždycky jsem si myslel, že mi to problém dělat nebude. Když jsem se ale po třech letech vracel z juniorky a začínal v Přerově, hned jsem pocítil, že je to úplně něco jiného a hřiště je větší. Teď, když jsem se znovu vracel, to bylo zase znát. Asi bych se přikláněl k menším hřištím. Je to zábavnější a rychlejší. Víc se toho děje, takže klidně ať hřiště zmenší všude.
Když si to člověk převede na čísla, dvě stě metrů čtverečních navíc je brutální číslo.
To je úplně šílené. Na NHL kluzišti je méně času, lidé jsou blíž k vám, takže mi to někdy přijde i jednodušší. Stačí často posouvat puky, dá se soupeř dobře trápit třeba u mantinelu. Na větším hřišti týmy hodně odstupují.
Takže na prvním místě jste pořád hokejista?
Určitě. Na prvním místě jsem hokejista a profesionální sportovec, ale snažím se, aby ten život byl i o něčem jiném. Někdy je hokeje moc a člověk se chce zabavit i něčím jiným. A když mám něco z Blanska, baví mě to, tak jsem se vydal touto cestou.