Uskupení Fakt Brno těžilo z vazeb na ODS, stáhlo hlasy liberální konkurence

V největší městské části Brno-střed skončilo Fakt Brno jen těsně pod pětiprocentní hranicí, výsledek se pak marně snažilo zvrátit žalobou na špatně spočítané hlasy.

„Nevím, jestli bychom vyhráli, ale zcela jistě by nemohla být složena velká koalice ODS a ANO a nebylo by možné blok nás a lidovců obejít. Kvůli tomu Fakt Brno potřebovali a povedlo se jim to,“ tvrdí o výsledku a povolebním vyjednávání na Brně-střed Matěj Hollan, hlavní tvář Žít Brno, které kandidovalo se Zelenými a Piráty.

Fakt Brno se obvinění brání, jenže jeho navázání na občanské demokraty je zřejmé. Největším sponzorem dohledatelným na transparentním účtu hnutí je dnes už bývalý zastupitel Brna-střed zvolený na kandidátce ODS Pavel Mises. Ten je dodnes členem spolku Brno autem, který se před volbami v roce 2018 výrazně vymezoval vůči zmíněným Žít Brno a Zeleným. Spolek ostatně vznikl v reakci na jejich politiku na brněnském magistrátě.

Letos už Mises nekandidoval a nechce být v politice činný, přesto Fakt Brno poslal 434 tisíc korun, tedy více než třetinu příjmů, které hnutí uvádí. „Jsou to mí přátelé, byli jsme spolu ve Svobodných, spolu jsme šli v roce 2018 do voleb. Teď se mi líbilo, že vznikla nová politická síla, o které si myslím, že by ji Brno mělo mít,“ vysvětluje Mises svůj finanční dar s tím, že šlo o příjmy, které získal za čtyři roky v politice. Díky ní stále působí v několika komisích a dozorčí radě městské společnosti Brněnské komunikace.

Sám lídr Fakt Brno David Pokorný byl jedním ze spoluzakladatelů Brno autem a v minulosti mluvil o nesmyslech prosazovaných „zelenými spolky“. Letos přitom vyzdvihoval životní prostředí jako jednu z hlavních priorit svého uskupení. „Není to ode zdi ke zdi. Snažíme se o vyvážený mix,“ prohlásil.

Podle marketingového experta Petra Lesenského dokázalo Fakt Brno mnohem lépe uchopit témata, která dlouhodobě prosazují Piráti či Zelení.

„Vsadili na kreativní prezentaci fungujících řešení ze světa prostřednictvím konkrétních projektů. Pro voliče se tak často omílaná témata, jako výsadba zeleně, budování cyklostezek, využití dešťové vody či moderní technologie, najednou stala hmatatelnějšími. Bezesporu využili zkušeností z politické sféry a historických vazeb z ODS a vsadili na efektivitu gerila marketingu v kombinaci s interakcemi v rámci komunikace na sociálních sítích,“ popisuje Lesenský. A podotýká, že pokud bylo cílem kandidatury ukousnout část voličů uskupením s podobným programem, tak se jej povedlo splnit.

Sponzoři v městských firmách

Sám Pokorný díky minulé kandidatuře ve spojení s ODS donedávna čerpal výhody. I když už loni oznámil založení vlastního hnutí, zůstal v brněnském zastupitelstvu členem klubu občanských demokratů.

„Měl jsem plnou volnost při hlasování a nebylo třeba odcházet. Naopak mi to umožňovalo diskutovat přímo s vedením města a dalšími zástupci o jednotlivých bodech,“ vysvětluje Pokorný, který dodnes rovněž pobírá odměnu za to, že sedí ve vedení městské společnosti Technologický park. „ODS tyto nominace nikdy nezpochybnila,“ sděluje šéf brněnské buňky strany a náměstek primátorky Robert Kerndl.

Tajemný dárce Záhadou je druhý největší sponzor Fakt Brno. Osmadvacetiletý Michael Pavlík daroval hnutí 250 tisíc korun, politické ambice však nejspíš neměl, protože na žádné kandidátce nefiguroval. Lídr hnutí David Pokorný tvrdí, že Pavlík je dobrý kamarád a příjmy má z podnikání. Jeho úklidová firma Swing Cleaning ovšem podle účetních závěrek nikdy pořádně nevydělávala, a rozhodně ne takové peníze, aby z nich Pavlík našetřil čtvrt milionu. „Asi není potřeba, abych se k tomu vyjadřoval,“ řekl MF DNES Pavlík.

Na mysli má rovněž Oldřicha Peprlu a Romana Bartolšice, které spojuje minulost ve straně Svobodných a kteří v rámci politické dohody dostali v roce 2018 jako nominanti ODS místa v městských firmách. Za poslední čtyři roky si každý z nich díky tomu vydělal několik stovek tisíc a Fakt Brno pak poslali peníze na kampaň.

Peprla navíc MF DNES prozradil, že sponzoroval také ODS v Líšni, kde za ni sám kandidoval. „Byla to sousedská domluva. S místostarostou Martinem Příborským se známe, bylo to moje individuální rozhodnutí,“ prohlásil.

Problém v tom, že fakticky podporoval dva různé politické směry, nevidí. Argumentuje tím, že myšlenky Fakt Brno přenesl do programu právě líšeňské ODS.

Propojení obou stran je patrné i na krajském úřadě, kde se dokázal uchytit životní partner Pokorného a dvojka hnutí Marek Šoška. Ten ještě před dvěma roky rovněž hájil barvy Svobodných na společné kandidátce s ODS a kampaň tehdy podpořil darem v hodnotě 164 tisíc. Do krajského zastupitelstva se nedostal, místo se však pro něj přece jen našlo.

Dál působí v dozorčí radě organizace Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava a k tomu získal post v krajské společnosti Thermal Pasohlávky. Čerstvě figuruje i jako PR manažer nově vzniklé organizace JINAG spadající pod oblast vzdělávání, kterou má na starosti náměstek hejtmana za ODS Jiří Nantl.

Ten říká, že na personální politiku nemá vliv, a podle ředitele Patrika Reichla má Šoška jen zkrácený úvazek, který mu brzy skončí. Pokorný pak tvrdí, že o žádnou „trafiku“ neusiluje a chce se plně věnovat doktorátu na brněnském Vysokém učením technickém.