Průměrně vychází koalici rovná trojka, ale za sekci bydlení by si zasloužila propadnout. Zda dostanou politici druhou šanci, rozhodnou voliči v komunálních volbách už tento pátek a sobotu.
Bydlení 5
Spoustu slibů před minulými volbami, stejně jako letos, měly strany sedící ve vedení Brna ohledně dostupného bydlení. Hnutí ANO, které jako původní člen koalice dostalo na starost toto téma, problém nijak zásadně neposunulo a situace se nezměnila ani v posledním roce, kdy už uskupení v koalici není.
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Zelená oáza uprostřed Brna. Lidem se otevřela vůbec první náplavka ve městě
Ceny bytů v Brně dál výrazně rostou, počet těch městských se v celkovém počtu snížil, dlouhodobě jich je dokonce více než tisícovka prázdná a roky očekávaná výstavba družstevních bytů se dočkala slavnostního zahájení až teď chvíli před dalšími volbami. Jen velmi slabou náplastí je zřízení online žádosti o městský byt, která navíc ani nefunguje zcela ideálně.