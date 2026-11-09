Soud opravil výsledky voleb v brněnské Bystrci, ANO přišlo o jeden mandát

ANO tak přišlo o jeden mandát, který získali Bystrčáci, Piráti, TOP 09 a nezávislí, jak vyplývá z usnesení zveřejněného na úřední desce soudu. Po volbách soud obdržel 39 stížností. Rozhoduje ve lhůtě 20 dnů od podání návrhu.
Návrh na neplatnost volby kandidáta a kontrolní přepočet hlasů podala koalice Bystrčáci, Piráti, TOP 09 a nezávislí pro Bystrc kvůli podezření na chyby ve volebních okrscích číslo 3005 a 3023. Zatímco u prvního z těchto okrsků soud neshledal dostatečné indicie k přepočtu, u okrsku číslo 3023 dospěl k opačnému závěru.
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„Na základě přepočtu hlasů navrhovatelky soud zjistil, že navrhovatelka ve volebním okrsku č. 3023 obdržela celkem 1 262 hlasů, tedy o 988 hlasů více, než je uvedeno v zápise i zveřejněno ČSÚ,“ konstatoval v usnesení předseda senátu Petr Šebek.
Pochybení ve vyjádření pro soud potvrdil i úřad městské části. Okrsková volební komise totiž opomněla u hlasů označujících celou kandidátní listinu Bystrčáků přičíst hlasy všem kandidátům a omylem je zapsala pouze prvnímu kandidátovi. Soudní kontrolní přepočet pak ukázal, že koalici tak přišla o 988 hlasů.
Výsledkem rozhodnutí soudu je změna v obsazení zastupitelstva, kde o svůj mandát přišla kandidátka hnutí ANO 2011 Petra Kaiserová. Nově se místo ní do zastupitelstva dostal Josef Pospíšil (Bystrčáci, Piráti, TOP 09 a nezávislí).
Brněnskou městskou část Bystrc má v následujících čtyřech letech vést vítězná koalice lidovců a STAN, Zelená pro Bystrc a právě hnutí ANO. Koalice tak o jeden hlas v zastupitelstvu o 27 členech oslabí, bude mít 15 hlasů. V opozici je uskupení Volím Bystrc, ODS a uskupení Bystrčáci, Piráti, TOP 09 a nezávislí pro Bystrc.