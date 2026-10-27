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Lidovecký matador povládne už osmé období. Volby se vyhrávají první den po nich, říká

Oldřich Haluza
  12:03
Lidovecký politik Vít Beran je starostou brněnského Žebětína od roku 1998.

Lidovecký politik Vít Beran je starostou brněnského Žebětína od roku 1998. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Lidovecký politik Vít Beran je starostou brněnského Žebětína od roku 1998.
Lídryně kandidátky Zelených a Žít Brno a starostka Nového Lískovce Jana...
Lidovecký politik Vít Beran je starostou brněnského Žebětína od roku 1998.
Lidovecký politik Vít Beran je starostou brněnského Žebětína od roku 1998.
13 fotografií
Stejnou jistotu mají každé čtyři roky obyvatelé Žebětína na okraji Brna. Komunální volby tam od roku 1998 pokaždé zcela dominantně vyhrává Vít Beran (KDU-ČSL). Nedávno si připsal už osmý „zářez“ v řadě, což z něj dělá nejdéle vládnoucího brněnského starostu. Další letití matadoři v jihomoravské metropoli na něj ztrácejí minimálně jedno volební období.

Devětapadesátiletý hegemon Vít Beran tentokrát dosáhl svého vůbec nejlepšího výsledku za celých 28 let. Jeho Lidovci v konkurenci dalších tří stran získali 67 procent hlasů, což jim zajistilo osm z jedenácti mandátů v zastupitelstvu. Oproti předchozím volbám navíc posílili o jednoho zastupitele.

Prvenství si Beran zároveň připsal i mezi starosty z celého města. Nikdo jiný nezvítězil drtivěji. „Tento výsledek považuji za vysvědčení, vyznamenání za čtyři roky. Beru ho zároveň jako obrovský závazek, že nesmím polevit,“ prohlásil lidovecký politik.

Lidovecký politik Vít Beran je starostou brněnského Žebětína od roku 1998.
Lidovecký politik Vít Beran je starostou brněnského Žebětína od roku 1998.
Lídryně kandidátky Zelených a Žít Brno a starostka Nového Lískovce Jana Drápalová.
Lidovecký politik Vít Beran je starostou brněnského Žebětína od roku 1998.
13 fotografií

Za doby Beranova vládnutí se přitom Žebětín z hlediska počtu obyvatel zásadně rozrostl. Místo tehdejších necelých dvou tisíc lidí tam dnes žije přes šest tisíc rezidentů, ostatně pod něj patří třeba velká část sídliště Kamechy.

„Vždycky říkám, že volby se vyhrávají první den po volbách. Je potřeba pracovat celé čtyři roky a brát politiku opravdu jako službu. Každý den je nutné do toho jít s plným nasazením,“ nastínil svůj recept letitý člen KDU-ČSL.

Podle svých slov se snaží aktivně řešit jakékoliv potíže, které nastanou. „Ráno chodím na radnici brzy a odpovídám na e-maily. Když se objeví větší, závažnější problém, pozvu si dotyčného člověka na radnici na schůzku. Chodím také pravidelně na kontrolní dny a na stavby,“ přiblížil Beran.

Vydrží 36 let?

Do funkce starosty nastoupil na konci devadesátek v 31 letech po svém otci, který mu zprvu se vším pomáhal. Starostovy děti se do politiky nechystají, mladší nástupce si však vychovává v zastupitelstvu. Pokud mu zdraví bude sloužit, připouští, že by ještě jedno funkční období po tom aktuálně začínajícím mohl pokračovat. Tím by završil 36 let vládnutí.

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Za celou dobu se Beran ani jednou ve volbách nevzdal stranické značky. A to ani v obtížnějších časech pro KDU-ČSL, když se v roce 2010 vůbec nedostala do Poslanecké sněmovny. „Tehdy to bylo trochu těžší, ale vždy jsem měl ve stranu důvěru,“ zdůraznil. Čtyři volební období působil i jako brněnský zastupitel, v letech 2014 až 2016 byl radním města za primátorování Petra Vokřála (tehdy ANO).

Vzhledem ke svému dlouholetému vládnutí může Beran porovnávat, co se za tu dobu změnilo. I on v současnosti bojuje s byrokracií. „Dnes je daleko víc papírování a procesy jsou čím dál tím složitější. Než se něco povolí a udělá, trvá to. Dříve platilo podání ruky. Co se domluvilo, to bylo. Dnes je na všechno potřeba dvacet razítek. Jsme svázaní normami a předpisy,“ popsal žebětínský starosta.

Na postu starosty má před sebou ještě dvě priority. Jednak chce postavit nový pavilon základní školy, k němuž už mají stavební povolení. Druhým cílem je východní obchvat Žebětína, protože mnozí obyvatelé Kamech jezdí přes jeho starou zástavbu, což situaci činí neúnosnou. „Doprava katastrofální,“ podotkl Beran.

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Jen o čtyři roky kratší dobu působí jako starostka Jana Drápalová (Zelení) v Novém Lískovci. „Snažím se práci pro městskou část dělat co nejlépe a poctivě. Víťu Berana už ale asi nepřekonám, pořád má náskok,“ uvedla s úsměvem třiašedesátiletá politička.

Dvacet let vládne Ořešínu Jan Levíček (nyní nez.), který po nedávné porážce podal podnět soudu k přepočítání výsledků. Setrvání v čele radnice si po dlouhých povolebních vyjednáváních vybojoval i jiný matador, Vladan Krásný (ODS) vede Starý Lískovec od roku 2007. Nově stane v čele koalice občanských demokratů, ANO, STAN a KDU-ČSL.

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