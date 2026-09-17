Vedení břeclavské radnice tvořené koalicí ANO s uskupením Mladí a neklidní se může za poslední čtyři roky radovat z řady významných úspěchů. Podařilo se opravit a otevřít nové koupaliště, zařídit rekonstrukci části zámku a zejména se město dočkalo potvrzení, že vznikne vytoužený obchvat. Přesto má řada zástupců opozice i někteří občané k jeho práci výhrady, vadí jim zejména velký dluh.
Komunální volby v Jihomoravském kraji
kandidáti v okresních městech
O tom, kdo se nejen hospodaření ujme na další čtyři roky, rozhodnou voliči v komunálních volbách, které se uskuteční 9. a 10. října. Vybírat mohou z devíti uskupení, jejichž lídry redakce iDNES.cz oslovila s dotazy na priority či palčivé téma města, jímž je doprava. Většina se shoduje, že ačkoliv je obchvat zásadní, radnice má možnosti jít lepší průjezdnosti naproti.
Lídři odpovídali na následující otázky:
- Co pozitivního se v tomto volebním období podařilo pro lidi udělat a co naopak vnímáte jako chybu, že koalice nedotáhla?
- Dlouhodobým tématem je v Břeclavi intenzivní doprava. Jaké kroky navrhujete ke zlepšení situace, zatímco se čeká na obchvat?
- Jaké jsou vaše priority pro následující volební období?
Jakub Matuška (Mladí a neklidní): Rozvoj bydlení i podnikání
- Jednoznačně předčasné otevření koupaliště, dokončení rekonstrukcí Domova seniorů, získání peněz na opravu zámku a výstavbu nových bytů. Ne úplně se vydařila úprava jízdních řádů městské hromadné dopravy nebo věci v odpadovém hospodářství.
- Naší prioritou je bezpečnost a plynulost dopravy tam, kde je to v naší moci. Chceme stavět kruhové objezdy v intravilánu (zastavěné části města – pozn. red.) a omezit rychlost mimo hlavní dopravní tepny na 30 kilometrů v hodině. Umožníme lidem legálně si vybudovat jedno parkovací místo před domem, pokud splní podmínky správců sítí.
- Chceme dokončit rozpracované věci – rekonstrukci zámku nebo lávku nad splavem. Spousta práce nás čeká ve školství nebo sociálních službách, tam je to zejména o penězích. A chceme město rozvíjet v oblasti bydlení i podnikání vytvořením vhodných rozvojových ploch.
Filip Šálek (Naše Břeclav): Nezhoršovat dopravu
- Díky dotacím dokončit nákladnou rekonstrukci domova seniorů, kterou se podařilo zahájit za předešlého vedení. Vybudovat cyklostezku Včelínek, jež propojuje Poštornou a Charvátskou Novou Ves s podzámčím. A získat dotace na vybudování domu přírody na zámku.
- V první řadě tento stav nezhoršovat a nepovolovat další velká nákupní centra bez dořešení kruhového objezdu u Teska, který je dlouhodobým špuntem. Vybudovat nově kruháč u „Žluté“ školy, jenž se ukázal jako efektivní z hlediska plynulosti. Důležité je zlepšit MHD a dobudovat cykloinfrastrukturu, neboť každý, kdo neusedne za volant auta, je přínosem pro plynulost dopravy.
- Dobudování navržené cykloinfrastruktury – mimoúrovňové křížení s I/55 v lokalitě za Billou au cukrovaru s ulicí U Splavu, lávka nad splavem, propojení městských částí a podobně. Zkvalitnění MHD dle návrhu odborníků a veřejnosti. Vytvořit na zámku Dům přírody CHKO Soutok a tím zahájit obnovu zámku. V jeho okolí vybudovat multifunkční a vícegenerační hřiště včetně skateparku a pumptracku.
Martin Marták (ANO): Další kruhové objezdy
- Dotáhli jsme prakticky vše, co jsme si předsevzali, navíc se nám podařilo získat přes půl miliardy na dotacích. Lidé tak mají nové koupaliště, hřiště i sportoviště, kilometry opravených chodníků a silnic, opravené lávky, mosty, vybudované nové cyklostezky. Revitalizovali jsme sídliště, investovali přes sto milionů do škol a školek.
- Jsem přesvědčen, že čekání na obchvat skončilo. Po apelu starosty Pěčka na premiéra Andreje Babiše se podařilo zajistit na obchvat peníze a ŘSD právě vybírá zhotovitele stavby. Kromě toho budeme dále pokračovat v propojování města bezpečnými cyklostezkami a zaměříme se na to, jak ještě více zlepšit průjezd městem, například dalšími kruhovými objezdy.
- Dostavíme krytý bazén, postavíme lávku přes Dyji, dál budeme vyvíjet tlak na investora obchvatu, aby se začalo se stavbou co nejdříve. Postavíme dostupné nájemní bydlení pro seniory i mladé rodiny, vybudujeme další potřebná parkoviště, budeme pokračovat v revitalizaci sídlišť, hřišť a dalších sportovišť.
Martin Kršňák (SPD a nezávislí): Levnější MHD
- Jakékoliv návrhy nám byly hned na začátku smeteny ze stolu z důvodu, že se prý řeší hlavně obchvat. A co se nám podařilo? Zavázat celé vedení radnice, že se hazard do města nevrátí.
- Chceme jednat o snížení ceny jízdného v městské hromadné dopravě pro občany. Dále vytvořit dvě záchytné parkovací plochy s návazností na vlak nebo i autobus – jedno by bylo v Poštorné na vlakovém nádraží. Chceme rovněž propočítat, jestli by se vyplatilo protáhnout koleje k Valtické točně a zřídit vlakovou zastávku. Dále je třeba další parkoviště ve směru na Lanžhot v blízkosti kolejí. Je též nutnost vybudovat minimálně jeden další most přes řeku. Samozřejmostí je parkovací dům u nádraží. Vlakové nádraží, už nevyhovující provozu, a okolí je pak na samostatnou kapitolu – bohužel.
- Viz moje odpověď na předchozí otázku.
Richard Zemánek (Břeclav má na víc): Parkovací domy
- Za pozitivní bych označil dokončení přestavby domova seniorů a také rekonstrukci koupaliště. Obojí bylo zahájeno v době, kdy jsem byl místostarostou a měl v kompetenci příspěvkové organizace, kam tyto projekty spadaly.
- Parkování na největším sídlišti Na Valtické bych řešil jedním parkovacím domem. Pokud se nám podaří postavit novou čtvrť bytových domů v místě bývalého cukrovaru, i tam bychom rádi postavili parkovací dům. Plánovaný parkovací dům, který má být nedaleko nádraží, úzce souvisí s vyřešením prostoru před nádražím. Současné dopravní řešení pomocí dalších jednosměrných ulic řidiče zdržuje a vyvolává to zmatek, neboť s občany nejsou tyto změny projednány. Oblast Staré Břeclavi trpí velkým dopravním zatížením, tam je možné postavit novou čtvrť rodinných domů v oblasti Padělky, kde by zároveň vznikla nová spojnice mezi nádražím a nájezdem na dálnici D2. To by výrazně ulevilo páteřní komunikaci středem města.
- Viz moje odpověď na předchozí otázku.
Jaroslav Válka (Stačilo!): Bude třeba lepší hospodaření
- Jednoznačně pozitivně hodnotím pokračování revitalizace domova seniorů. Starosta Pěček kdysi uvedl, že právě tato akce byla v předchozí koalici důvodem jejího rozpadu. Budoucnost ukázala její potřebnost a jsem za ni velmi rád. Zásadní dnešní chybou je však přístup k hospodaření města. Rekonstrukce koupaliště a krytého bazénu, nedodržení termínu a výše úvěru zapříčinila rekordní zadlužení města. V roce 2023 to bylo 6 procent, o rok později 19 procent, loni 40 procent a letos už zhruba 76 procent. Přesto bylo rozhodnuto o rekonstrukci části zámku na Dům přírody a jeho provozem zatížen navíc rozpočet města. Zahájený projekt sociálního bydlení U Splavu a vícenáklady prodloužené realizace krytého bazénu pak znamenají potřebu dalších 120 milionů v příštím roce a to už je hazard.
- S intenzitou dopravy nelze do vzniku obchvatu reálně nic dělat. Zlepšení situace bez něj je nemožné.
- Stabilizovat hospodaření, řádně splácet úvěr, dokončit sociální bydlení U Splavu a odpadové hospodářství.
Marie Milerová (Přísaha a lidé pro Břeclav): Ať mladí zůstanou
- Pozitivně vnímám, že se podařilo posunout některé důležité investice a projekty, u některých rozhodnutí bych ale volila jiné řešení. Břeclav podle mě potřebuje hlavně odvahu dívat se dopředu. Kde budou bydlet naše děti a mladé rodiny, kde budou lidé pracovat a jak zajistíme péči o naše rodiče, až ji budou potřebovat a my sami budeme stále chodit do práce? Právě na tyto otázky bych se chtěla zaměřit.
- Za jedno z problémových míst považuji kruhový objezd u Teska. Myslím, že bychom měli s ŘSD prověřit možnost jeho přestavby na turbo kruhový objezd, který by mohl zvýšit kapacitu a plynulost dopravy. A musíme dělat maximum, aby se dotáhla příprava obchvatu.
- Chci pro Břeclav získat víc peněz z dotací, dalších zdrojů a spolupráce s místními podnikateli. Po velké investici do koupaliště musíme být při dalších investicích obezřetní a dobře zvažovat nejen cenu, ale i provozní náklady. Dále nechci, aby mladí lidé odcházeli kvůli nedostupnému bydlení, proto budu prosazovat startovací bydlení pro mladé pod kontrolou města.
Robert Vaček (ODS): Pojďme klást důraz na prevenci
- Chválím nové školní hřiště Základní školy Na Valtické. Na pováženou však je, že se při rekordních investicích nepodařilo více brzdit výdaje a hledat úspory. Břeclav se tak zadlužila a příští vedení bude mít menší prostor pro investice.
- Vybudujeme odstavná parkoviště a parkovací dům, které zachytí část aut před vjezdem do centra a uvolní místa v ulicích. U MHD chceme posílit spoje tam, kde je lidé skutečně potřebují, a lépe je časově provázat, a to také se železničními. Situaci obchvatu pečlivě monitorujeme, zřídili jsme pro občany informační web.
- Chceme, aby Břeclav byla zdravým městem pro všechny generace. Z pohledu pediatra považuji za důležitou hlavně prevenci: kvalitní prostředí ve školách, zdravý vzduch a osvětlení, kvalitní stravování a pravidelný pohyb dětí. Chceme podporovat sport už od útlého věku, včetně preventivních kontrol pohybového aparátu ve školách fyzioterapeuty. Musíme být připraveni na budoucnost, nové technologie i měnící se potřeby obyvatel. Jakou Břeclav chceme předat našim dětem?
Olga Kelemenová (Pro Region Břeclav): Úprava okolí nádraží
- Oceňuji rekonstrukci domova seniorů, jejíž přípravu jsme zahájili za starosty Pavla Dominika. Koalice však nedotáhla přednádraží. Oprava bazénu byla potřebná, ale investice se mohla lépe načasovat a část peněz využít na parkovací dům. Kriticky vnímám také optimalizaci MHD. A náklady na provoz technických služeb vzrostly, jenže občané mají výhrady ke kvalitě.
- Dopravní omezení, rezidentní zóny nebo jednosměrné ulice mají smysl tam, kde prokazatelně řeší problém – ne jako univerzální reakce na jednotlivé stížnosti. U zavedených opatření bychom měli vyhodnotit přínos a případně je upravit či zrušit. Pozornost si zaslouží i oblast nádraží a přednádraží. A je třeba kvalitnější MHD: lépe navázaná na vlaky a další spoje.
- Chceme tvořit kvalitní veřejný prostor se zelení, stíněním a propustnými plochami tam, kde se dnes zbytečně betonuje. Vytvoříme podmínky pro bydlení, práci i podnikání. Budeme tedy podporovat místní firmy a zaměříme se na dostupnou výstavbu pro rodiny, seniory či hasiče a lékaře.
Komunální volby v Jihomoravském kraji
kandidáti v okresních městech