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Zadlužená Břeclav? Ve volbách hraje prim financování a intenzivní doprava

Karolína Kučerová
  16:00
zámek v Břeclavi

zámek v Břeclavi | foto: Filip Fojtík, MAFRA

zámek v Břeclavi
zámek v Břeclavi
zámek v Břeclavi
zámek v Břeclavi
9 fotografií
Vedení břeclavské radnice tvořené koalicí ANO s uskupením Mladí a neklidní se může za poslední čtyři roky radovat z řady významných úspěchů. Podařilo se opravit a otevřít nové koupaliště, zařídit rekonstrukci části zámku a zejména se město dočkalo potvrzení, že vznikne vytoužený obchvat. Přesto má řada zástupců opozice i někteří občané k jeho práci výhrady, vadí jim zejména velký dluh.

Komunální volby v Jihomoravském kraji

kandidáti v okresních městech

O tom, kdo se nejen hospodaření ujme na další čtyři roky, rozhodnou voliči v komunálních volbách, které se uskuteční 9. a 10. října. Vybírat mohou z devíti uskupení, jejichž lídry redakce iDNES.cz oslovila s dotazy na priority či palčivé téma města, jímž je doprava. Většina se shoduje, že ačkoliv je obchvat zásadní, radnice má možnosti jít lepší průjezdnosti naproti.

Lídři odpovídali na následující otázky:

  1. Co pozitivního se v tomto volebním období podařilo pro lidi udělat a co naopak vnímáte jako chybu, že koalice nedotáhla?
  2. Dlouhodobým tématem je v Břeclavi intenzivní doprava. Jaké kroky navrhujete ke zlepšení situace, zatímco se čeká na obchvat?
  3. Jaké jsou vaše priority pro následující volební období?

Jakub Matuška (Mladí a neklidní): Rozvoj bydlení i podnikání

Jakub Matuška, lídr kandidátky Mladí a nekl. v komunálních volbách 2026. (16....
  1. Jednoznačně předčasné otevření koupaliště, dokončení rekonstrukcí Domova seniorů, získání peněz na opravu zámku a výstavbu nových bytů. Ne úplně se vydařila úprava jízdních řádů městské hromadné dopravy nebo věci v odpadovém hospodářství.
  2. Naší prioritou je bezpečnost a plynulost dopravy tam, kde je to v naší moci. Chceme stavět kruhové objezdy v intravilánu (zastavěné části města – pozn. red.) a omezit rychlost mimo hlavní dopravní tepny na 30 kilometrů v hodině. Umožníme lidem legálně si vybudovat jedno parkovací místo před domem, pokud splní podmínky správců sítí.
  3. Chceme dokončit rozpracované věci – rekonstrukci zámku nebo lávku nad splavem. Spousta práce nás čeká ve školství nebo sociálních službách, tam je to zejména o penězích. A chceme město rozvíjet v oblasti bydlení i podnikání vytvořením vhodných rozvojových ploch.

Filip Šálek (Naše Břeclav): Nezhoršovat dopravu

Filip Šálek, lídr kandidátky Naše Břeclav v komunálních volbách 2026. (16. září...
  1. Díky dotacím dokončit nákladnou rekonstrukci domova seniorů, kterou se podařilo zahájit za předešlého vedení. Vybudovat cyklostezku Včelínek, jež propojuje Poštornou a Charvátskou Novou Ves s podzámčím. A získat dotace na vybudování domu přírody na zámku.
  2. V první řadě tento stav nezhoršovat a nepovolovat další velká nákupní centra bez dořešení kruhového objezdu u Teska, který je dlouhodobým špuntem. Vybudovat nově kruháč u „Žluté“ školy, jenž se ukázal jako efektivní z hlediska plynulosti. Důležité je zlepšit MHD a dobudovat cykloinfrastrukturu, neboť každý, kdo neusedne za volant auta, je přínosem pro plynulost dopravy.
  3. Dobudování navržené cykloinfrastruktury – mimoúrovňové křížení s I/55 v lokalitě za Billou au cukrovaru s ulicí U Splavu, lávka nad splavem, propojení městských částí a podobně. Zkvalitnění MHD dle návrhu odborníků a veřejnosti. Vytvořit na zámku Dům přírody CHKO Soutok a tím zahájit obnovu zámku. V jeho okolí vybudovat multifunkční a vícegenerační hřiště včetně skateparku a pumptracku.

Martin Marták (ANO): Další kruhové objezdy

Martin Marták, lídr kandidátky ANO v komunálních volbách 2026. (16. září 2026)
  1. Dotáhli jsme prakticky vše, co jsme si předsevzali, navíc se nám podařilo získat přes půl miliardy na dotacích. Lidé tak mají nové koupaliště, hřiště i sportoviště, kilometry opravených chodníků a silnic, opravené lávky, mosty, vybudované nové cyklostezky. Revitalizovali jsme sídliště, investovali přes sto milionů do škol a školek.
  2. Jsem přesvědčen, že čekání na obchvat skončilo. Po apelu starosty Pěčka na premiéra Andreje Babiše se podařilo zajistit na obchvat peníze a ŘSD právě vybírá zhotovitele stavby. Kromě toho budeme dále pokračovat v propojování města bezpečnými cyklostezkami a zaměříme se na to, jak ještě více zlepšit průjezd městem, například dalšími kruhovými objezdy.
  3. Dostavíme krytý bazén, postavíme lávku přes Dyji, dál budeme vyvíjet tlak na investora obchvatu, aby se začalo se stavbou co nejdříve. Postavíme dostupné nájemní bydlení pro seniory i mladé rodiny, vybudujeme další potřebná parkoviště, budeme pokračovat v revitalizaci sídlišť, hřišť a dalších sportovišť.

Martin Kršňák (SPD a nezávislí): Levnější MHD

Martin Kršňák, lídr kandidátky SPD a nezávislí v Břeclavi v komunálních volbách...
  1. Jakékoliv návrhy nám byly hned na začátku smeteny ze stolu z důvodu, že se prý řeší hlavně obchvat. A co se nám podařilo? Zavázat celé vedení radnice, že se hazard do města nevrátí.
  2. Chceme jednat o snížení ceny jízdného v městské hromadné dopravě pro občany. Dále vytvořit dvě záchytné parkovací plochy s návazností na vlak nebo i autobus – jedno by bylo v Poštorné na vlakovém nádraží. Chceme rovněž propočítat, jestli by se vyplatilo protáhnout koleje k Valtické točně a zřídit vlakovou zastávku. Dále je třeba další parkoviště ve směru na Lanžhot v blízkosti kolejí. Je též nutnost vybudovat minimálně jeden další most přes řeku. Samozřejmostí je parkovací dům u nádraží. Vlakové nádraží, už nevyhovující provozu, a okolí je pak na samostatnou kapitolu – bohužel.
  3. Viz moje odpověď na předchozí otázku.

Richard Zemánek (Břeclav má na víc): Parkovací domy

Richard Zemánek, lídr kandidátky Břeclav má na víc v komunálních volbách 2026....
  1. Za pozitivní bych označil dokončení přestavby domova seniorů a také rekonstrukci koupaliště. Obojí bylo zahájeno v době, kdy jsem byl místostarostou a měl v kompetenci příspěvkové organizace, kam tyto projekty spadaly.
  2. Parkování na největším sídlišti Na Valtické bych řešil jedním parkovacím domem. Pokud se nám podaří postavit novou čtvrť bytových domů v místě bývalého cukrovaru, i tam bychom rádi postavili parkovací dům. Plánovaný parkovací dům, který má být nedaleko nádraží, úzce souvisí s vyřešením prostoru před nádražím. Současné dopravní řešení pomocí dalších jednosměrných ulic řidiče zdržuje a vyvolává to zmatek, neboť s občany nejsou tyto změny projednány. Oblast Staré Břeclavi trpí velkým dopravním zatížením, tam je možné postavit novou čtvrť rodinných domů v oblasti Padělky, kde by zároveň vznikla nová spojnice mezi nádražím a nájezdem na dálnici D2. To by výrazně ulevilo páteřní komunikaci středem města.
  3. Viz moje odpověď na předchozí otázku.

Jaroslav Válka (Stačilo!): Bude třeba lepší hospodaření

Jaroslav Válka, lídr kandidátky Stačilo! v komunálních volbách 2026. (16. září...
  1. Jednoznačně pozitivně hodnotím pokračování revitalizace domova seniorů. Starosta Pěček kdysi uvedl, že právě tato akce byla v předchozí koalici důvodem jejího rozpadu. Budoucnost ukázala její potřebnost a jsem za ni velmi rád. Zásadní dnešní chybou je však přístup k hospodaření města. Rekonstrukce koupaliště a krytého bazénu, nedodržení termínu a výše úvěru zapříčinila rekordní zadlužení města. V roce 2023 to bylo 6 procent, o rok později 19 procent, loni 40 procent a letos už zhruba 76 procent. Přesto bylo rozhodnuto o rekonstrukci části zámku na Dům přírody a jeho provozem zatížen navíc rozpočet města. Zahájený projekt sociálního bydlení U Splavu a vícenáklady prodloužené realizace krytého bazénu pak znamenají potřebu dalších 120 milionů v příštím roce a to už je hazard.
  2. S intenzitou dopravy nelze do vzniku obchvatu reálně nic dělat. Zlepšení situace bez něj je nemožné.
  3. Stabilizovat hospodaření, řádně splácet úvěr, dokončit sociální bydlení U Splavu a odpadové hospodářství.

Marie Milerová (Přísaha a lidé pro Břeclav): Ať mladí zůstanou

Marie Milerová, lídryně kandidátky Přísaha a lidé pro Břeclav v komunálních...
  1. Pozitivně vnímám, že se podařilo posunout některé důležité investice a projekty, u některých rozhodnutí bych ale volila jiné řešení. Břeclav podle mě potřebuje hlavně odvahu dívat se dopředu. Kde budou bydlet naše děti a mladé rodiny, kde budou lidé pracovat a jak zajistíme péči o naše rodiče, až ji budou potřebovat a my sami budeme stále chodit do práce? Právě na tyto otázky bych se chtěla zaměřit.
  2. Za jedno z problémových míst považuji kruhový objezd u Teska. Myslím, že bychom měli s ŘSD prověřit možnost jeho přestavby na turbo kruhový objezd, který by mohl zvýšit kapacitu a plynulost dopravy. A musíme dělat maximum, aby se dotáhla příprava obchvatu.
  3. Chci pro Břeclav získat víc peněz z dotací, dalších zdrojů a spolupráce s místními podnikateli. Po velké investici do koupaliště musíme být při dalších investicích obezřetní a dobře zvažovat nejen cenu, ale i provozní náklady. Dále nechci, aby mladí lidé odcházeli kvůli nedostupnému bydlení, proto budu prosazovat startovací bydlení pro mladé pod kontrolou města.

Robert Vaček (ODS): Pojďme klást důraz na prevenci

Robert Vaček, lídr kandidátky ODS v komunálních volbách 2026. (16. září 2026)
  1. Chválím nové školní hřiště Základní školy Na Valtické. Na pováženou však je, že se při rekordních investicích nepodařilo více brzdit výdaje a hledat úspory. Břeclav se tak zadlužila a příští vedení bude mít menší prostor pro investice.
  2. Vybudujeme odstavná parkoviště a parkovací dům, které zachytí část aut před vjezdem do centra a uvolní místa v ulicích. U MHD chceme posílit spoje tam, kde je lidé skutečně potřebují, a lépe je časově provázat, a to také se železničními. Situaci obchvatu pečlivě monitorujeme, zřídili jsme pro občany informační web.
  3. Chceme, aby Břeclav byla zdravým městem pro všechny generace. Z pohledu pediatra považuji za důležitou hlavně prevenci: kvalitní prostředí ve školách, zdravý vzduch a osvětlení, kvalitní stravování a pravidelný pohyb dětí. Chceme podporovat sport už od útlého věku, včetně preventivních kontrol pohybového aparátu ve školách fyzioterapeuty. Musíme být připraveni na budoucnost, nové technologie i měnící se potřeby obyvatel. Jakou Břeclav chceme předat našim dětem?

Olga Kelemenová (Pro Region Břeclav): Úprava okolí nádraží

Olga Kelemenová, lídryně kandidátky Pro Region Břeclav v komunálních volbách...
  1. Oceňuji rekonstrukci domova seniorů, jejíž přípravu jsme zahájili za starosty Pavla Dominika. Koalice však nedotáhla přednádraží. Oprava bazénu byla potřebná, ale investice se mohla lépe načasovat a část peněz využít na parkovací dům. Kriticky vnímám také optimalizaci MHD. A náklady na provoz technických služeb vzrostly, jenže občané mají výhrady ke kvalitě.
  2. Dopravní omezení, rezidentní zóny nebo jednosměrné ulice mají smysl tam, kde prokazatelně řeší problém – ne jako univerzální reakce na jednotlivé stížnosti. U zavedených opatření bychom měli vyhodnotit přínos a případně je upravit či zrušit. Pozornost si zaslouží i oblast nádraží a přednádraží. A je třeba kvalitnější MHD: lépe navázaná na vlaky a další spoje.
  3. Chceme tvořit kvalitní veřejný prostor se zelení, stíněním a propustnými plochami tam, kde se dnes zbytečně betonuje. Vytvoříme podmínky pro bydlení, práci i podnikání. Budeme tedy podporovat místní firmy a zaměříme se na dostupnou výstavbu pro rodiny, seniory či hasiče a lékaře.

Komunální volby v Jihomoravském kraji

kandidáti v okresních městech

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