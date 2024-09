Jižní Morava je pro nás těžký kraj, ale zlepšíme se, hlásí Schillerová

Považujete tedy krajský výsledek vůbec za úspěch?

Když to srovnám s rokem 2020, tak ve všech kritériích hnutí ANO na jižní Moravě posílilo. Řečí čísel jsme tehdy měli 19,7 procenta, teď bezmála 29. Máme 95 tisíc hlasů, získali jsme o sedm mandátů víc – 22 místo 15. Posílili jsme, což považuju za dobrý trend, ale na výhru to nestačilo. Zůstáváme v opozici a musíme si to vyhodnotit, protože ty nejdůležitější volby do Sněmovny přijdou za rok a my bychom je rádi vyhráli i na jižní Moravě. Je to těžký kraj, ale určitě to dotáhneme.

Není to ani zčásti neúspěch, když rovnou zůstáváte v opozici?

Samozřejmě mě to nijak zvlášť netěší. Je potřeba si však uvědomit, že jsme kandidovali proti třem stranám v jedné koalici. Tady v Brně je tradičně silná ODS a poslední bašta lidovců, která jim v republice zbyla, je právě na jižní Moravě. Nevymlouvám se. My se tím probereme a určitě chceme zapracovat na zlepšení výsledků. A budeme velmi tvrdá opozice.

Nejsem si jistý, že to dosud platilo. Nedoplatili jste právě na to, že ANO na jižní Moravě nebylo vůbec slyšet?

To si samozřejmě vyhodnocujeme a mohu vám slíbit, že ty příští čtyři roky vidět a slyšet budeme.

Za SPOLU jste zaostali o víc než deset procent. Nepřispěla k tomu i sázka na nevýraznou lídryni Ivanu Solařovou, kterou moc lidí kromě Znojma nezná?

Ivana Solařová je profesně velmi zdatná. Je vzděláním ekonomka, dlouholetá finanční ředitelka v soukromé strojírenské firmě, dva roky byla starostkou Znojma. Odvedla kus práce, a byť nebyla příliš známá, dostala přes pět tisíc preferenčních hlasů, což není špatný výsledek na někoho, kdo není příliš mediálně známý. Opřeli jsme se o někoho, kdo by do kraje vnesl odbornost. Možná že není tak skvělá v natáčení videí a v různých standupových disciplínách jako hejtman Grolich, ale na druhé straně je obrovský dříč a velmi kompetentní žena. Stojím si za ní.

Existuje na jihu Moravy pro ANO prostor, kde může získat ještě další voliče?

Bezesporu. Pojedeme kampaň v podstatě celý rok před parlamentními volbami a budeme se snažit přesvědčit další občany o tom, že jsme – jak se to daří ve zbytku republiky – alternativou, která by měla vládnout a měla by dát tuto zemi do pořádku po devastaci pětikoalicí.

Snažili jste se po volbách vůbec jednat se zástupci SPOLU, případně s některou z jeho stran?

Zvolili jsme si vyjednávací tým. Zkusil alespoň formální oslovení, ale víceméně už byli velice rychle domluveni, takže to nemělo smysl. Ale zase se podívejte na koalici, která doteď vládla. Měla 37 pohodlných mandátů, teď to je jen 35, takže také trošku oslabila.

Vidíte možnost třeba výhledově narušit její jednotu?

V tuto chvíli vůbec. A časem? To abych si vzala věšteckou kouli. Jdeme do opozice, budeme tvrdí, to vám slibuju. Oni jsou tak rozhodnutí pevně se udržet svých pašalíků, že nyní nevidím možnost, že by k tomu mohlo dojít. Ale budeme samozřejmě koukat přes prsty, dívat se, jak se postaví k privatizaci zdravotnictví. Z toho máme velké obavy a bude nás určitě slyšet.

Při dohodě s ODS byste dali dohromady většinu 34 hlasů z celkových 65. Je pro vás potenciálním partnerem?

To je hypotéza. Oni se takto domluvili, kandidovali jako SPOLU, přibrali malého trpaslíka, který zbyl ze STAN. Nic takového tedy na pořadu dne není a ani nebylo.

Berete za osobní chybu fakt, že jste nebyla na kandidátce, což by mohlo přinést hlasy navíc jako v případě Karla Havlíčka ve středních Čechách?

Ne, neberu to za chybu. To je přístup každého jednotlivého kraje. Tady pomáhám kolegům, co to jde. Účastnila jsem se velmi aktivně kampaně, to bylo nepřehlédnutelné. Ale ve své politické kariéře se chci soustředit na celostátní politiku, proto jsem se rozhodla nebýt součástí kandidátky. Strategie Karla Havlíčka byla skvělá a vyšla výborně. Byl to prostě můj přístup, který jsem zvolila já tady na jižní Moravě.

Co jako místopředsedkyně celostátního ANO říkáte na jeho celkový výsledek?

Celorepublikově jsme drtivě vyhráli, to je nezpochybnitelné. Náš výsledek z pohledu celostátu musí být pro vládní pětikoalici naprosto zdrcující. Hlavně si vážím toho, že lidé pochopili naše heslo „Vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala“. Pochopili, že to byl takový malý test před parlamentními volbami, a že je krajská politika hodně i o té celostátní, i když tady se někteří představitelé pětikoalice snažili přesvědčit o opaku. Ale vždy souvisí krajská politika i s tou celostátní.

Jaký je podle vás celostátní vzkaz voličů z těchto voleb?

Máme vás dost, vládo.

Budete jihomoravskou lídryní ANO v parlamentních volbách příští rok?

O tom rozhodnou nejvyšší orgány hnutí. Samozřejmě je důležité, abych dostala nominaci tady od kolegů. Cítím podporu a určitě se o pozici budu ucházet. Ale říkám, je to v rukou kolegů, potom celostátních orgánů.