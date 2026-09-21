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Kandidáti na primátora Brna se střetnou v Superdebatě na iDNES.cz, ptát se mohou i diváci

Vladimír Vokál
Tereza Jiránková
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  12:08
O primátorské křeslo se v moravské metropoli letos uchází šestnáct předsedů politických uskupení. Sedm z nich v úterý od 11 hodin přivítá v Superdebatě na iDNES.cz moderátor Vladimír Vokál. Kandidáti představí své vize pro budoucí rozvoj Brna a odpoví i na dotazy, které mohou diváci před startem diskuze posílat. Mezi hlavní témata bude patřit doprava, bezpečnost i udržitelnost.

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Dokáže Brno vyřešit nekonečné problémy s dopravou a parkováním? Co přinese dokončení brněnských strategických staveb? Tak zní jen část otázek, kterým budou hosté Superdebaty čelit. Dalšími klíčovými tématy bude problematika bezpečnosti a také to, jak si jihomoravská metropole poradí s čistotou a udržitelnou budoucností. Hovořit se bude také o rozvojové strategii Vize Brna 2035.

Své otázky pro hosty Superdebaty pište SEM

Pozvání do diskuze přijali Václav Trojan z hnutí ANO, Kamila Zlatušková (Společně – ODS a TOP 09), Adam Zemek (Koalice TU! – Piráti, Fakt Brno, Idealisté, GEN), dále Tomáš Kratochvíl kandidující za Mororisté sobě, Karin Podivinská Karasová za Brnoklidem, Jakub Hruška (Brno blíž lidem – Lidovci a Starostové) a Jiří Kment (SPD a nezávislí).

Superdebata iDNES.cz: Kandidáti na primátora Ostravy odkryli své bydlení

Politické prostředí není takřka žádnému z kandidátů cizí. Výjimkou je televizní producentka a dramaturgyně Kamila Zlatušková, která se doposud politice nevěnovala a vstupuje do ní nově jako nestranička s cílem navázat na úspěchy své předchůdkyně Markéty Vaňkové (ODS), dlouholeté a dosluhující primátorky Brna.

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Bohaté zkušenosti z komunální politiky má naopak Václav Trojan, který jako zastupitel Brna-Židenic působí od roku 2014. V roce 2024 se stal zastupitelem Jihomoravského kraje a o rok později poslancem. Poté, co letos hnutí ANO vyloučilo značnou část svých brněnských členů kvůli neochotě opustit koalici s ODS, postavil se do čela brněnské buňky. Je tudíž otázkou, jak by v případě svého zvolení s funkcemi naložil.

S prací na brněnském magistrátu má zkušenost také zastupitel Adam Zemek a současná náměstkyně primátorky Podivinská Karasová. Kratochvíl v současnosti působí jako starosta městské části Brno-Bystrc. Hruška je brněnským zastupitelem a starostou městské části Brno-Kohoutovice. Kment působí jako zastupitel Brna.

Brněnští kandidáti v podzimních volbách Václav Trojan (ANO) a Kamila Zlatušková (ODS)
Brněnskou organizaci hnutí ANO nově povede poslanec a expert na léčebné konopí Václav Trojan. (9. ledna 2026)
Zahájení volební kampaně ODS do komunálních a senátních voleb, na snímku kandidátka na primátorku Brna Kamila Zlatušková (12. června 2026)
Tisková konference týkající se společné brněnské kandidátky ODS a TOP 09. Na snímku lídryně Kamila Zlatušková. (27. května 2026)
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Kandidáti na primátora Brna se střetnou v Superdebatě na iDNES.cz, ptát se mohou i diváci

Brněnští kandidáti v podzimních volbách Václav Trojan (ANO) a Kamila Zlatušková...

O primátorské křeslo se v moravské metropoli letos uchází šestnáct předsedů politických uskupení. Sedm z nich v úterý od 11 hodin přivítá v Superdebatě na iDNES.cz moderátor Vladimír Vokál. Kandidáti...

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