Kandidáti na primátora Brna se střetnou v Superdebatě na iDNES.cz, ptát se mohou i diváci

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Dokáže Brno vyřešit nekonečné problémy s dopravou a parkováním? Co přinese dokončení brněnských strategických staveb? Tak zní jen část otázek, kterým budou hosté Superdebaty čelit. Dalšími klíčovými tématy bude problematika bezpečnosti a také to, jak si jihomoravská metropole poradí s čistotou a udržitelnou budoucností. Hovořit se bude také o rozvojové strategii Vize Brna 2035.
Své otázky pro hosty Superdebaty pište SEM
Pozvání do diskuze přijali Václav Trojan z hnutí ANO, Kamila Zlatušková (Společně – ODS a TOP 09), Adam Zemek (Koalice TU! – Piráti, Fakt Brno, Idealisté, GEN), dále Tomáš Kratochvíl kandidující za Mororisté sobě, Karin Podivinská Karasová za Brnoklidem, Jakub Hruška (Brno blíž lidem – Lidovci a Starostové) a Jiří Kment (SPD a nezávislí).
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Superdebata iDNES.cz: Kandidáti na primátora Ostravy odkryli své bydlení
Politické prostředí není takřka žádnému z kandidátů cizí. Výjimkou je televizní producentka a dramaturgyně Kamila Zlatušková, která se doposud politice nevěnovala a vstupuje do ní nově jako nestranička s cílem navázat na úspěchy své předchůdkyně Markéty Vaňkové (ODS), dlouholeté a dosluhující primátorky Brna.
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Komunální volby 2026: kdy budou a jak se v nich dávají preferenční hlasy
Bohaté zkušenosti z komunální politiky má naopak Václav Trojan, který jako zastupitel Brna-Židenic působí od roku 2014. V roce 2024 se stal zastupitelem Jihomoravského kraje a o rok později poslancem. Poté, co letos hnutí ANO vyloučilo značnou část svých brněnských členů kvůli neochotě opustit koalici s ODS, postavil se do čela brněnské buňky. Je tudíž otázkou, jak by v případě svého zvolení s funkcemi naložil.
S prací na brněnském magistrátu má zkušenost také zastupitel Adam Zemek a současná náměstkyně primátorky Podivinská Karasová. Kratochvíl v současnosti působí jako starosta městské části Brno-Bystrc. Hruška je brněnským zastupitelem a starostou městské části Brno-Kohoutovice. Kment působí jako zastupitel Brna.