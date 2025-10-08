Brabec se vzdal mandátu poslance, zůstane hejtmanem Ústeckého kraje

Brabec šel do sněmovních voleb v Ústeckém kraji z posledního místa kandidátky ANO. Díky téměř 10 tisícům preferenčních hlasů přeskočil všechny své kolegy a skončil první.
Richard Brabec je český politik, od ledna 2014 do prosince 2021 ministr životního prostředí ČR v Sobotkově kabinetu, rovněž jako v první i druhé Babišově vládě, od května do prosince 2017 první místopředseda vlády Bohuslava Sobotky a poté do dubna 2019 místopředseda v obou Babišových kabinetech. (12. června 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA
Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025 a se ziskem 34,5 % hlasů je vyhrálo hnutí ANO.
Výsledky v regionech a obcích:
