Budíček, řekl Vondráček k debaklu ANO. Volá po změně volebního systému

„Kdybych slavil náš výsledek, tak by to byla otázka mého duševního zdraví. Přesto se toho podle mě v Senátu moc nezměnilo,“ řekl Vondráček. Hnutí ANO oslabilo o jeden mandát. Výsledek podle něj neohrozí fungování vládní koalice. „Je to pro nás ťafka, ale nic se nezměnilo, ve vládě jedeme dál,“ dodal.
|
Výsledek voleb je katastrofální. Hnutí ANO čeká restart, říká Babiš
Zároveň připustil, že ANO senátní volby dlouhodobě neumí dobře zvládat. „Je to budíček,“ poznamenal Vondráček. Hnutí přitom mělo ve druhém kole nejvíce kandidátů ze všech stran a hnutí, ani jeden z nich však neuspěl.
Vondráček navrhuje jednokolový systém
Podle Vondráčka by se politici měli zabývat změnou způsobu volby senátorů. „Třeba na ten jednokolový systém,“ zmínil s tím, že někdy ve druhém kole stačí pár set hlasů k mandátu. Za problém považuje především nízkou účast ve druhém kole, která podle něj hnutí ANO poškodila.
V letošním prvním kole přišlo k senátním volbám 43,3 procenta voličů, ve druhém účast přesáhla 20 procent. Před dvěma lety byla průměrná účast ve druhém kole pouze 17,54 procenta, zatímco v prvním dosáhla 30,47 procenta.
Volby 2026 OBRAZEM
Vondráček se pozastavil také nad tím, jak Starostové hodnotí svůj úspěch. Do Senátu se dostalo deset ze 14 jejich kandidátů, z toho dva už v prvním kole. „Nechápu to obrovské vítězství hnutí STAN, jak ho oni sami prezentují. Však také ztratili jednoho senátora,“ upozornil. Poslanec Karel Dvořák (STAN) však podotkl, že do výsledného počtu senátorů je třeba započítat i vítěze Marka Ošťádala, který se chce ke Starostům přidat do klubu. „Takže jsme na svém,“ řekl.
„Je dobré přiznat si i to, že jsme v něčem uspěli. Jsem rád, že tu radost můžeme mít a že naděje je. Lidé nejsou spokojeni s tím, jak nyní funguje vláda Andreje Babiše,“ uvedl Dvořák. Hnutí STAN za vítěze voleb už v sobotu označil jeho předseda Vít Rakušan.
Změnu volebního systému v senátních volbách Dvořák nechce. „Schválně je to tak nastavené, aby se hledala středová cesta, tomu Senátu to sluší,“ podotkl. S tím souhlasil také místopředseda ODS Tomáš Portlík, který přiznal, že s výsledkem komunálních voleb v Praze, kde vedl kandidátku, není spokojený. O pár procent tam vyhrál STAN s Petrem Hlaváčkem, který nyní vede vyjednávání o koalici.
Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) uvedl, že nízká účast v senátních volbách hraje proti vládním ANO, SPD a Motoristům, kteří tradičně získávají i část protestních hlasů. Podle něj to může být dáno i tím, že tito voliči o smysluplnosti Senátu pochybují. „Vypadá to, že naši voliči Senát neberou vážně, k volbám nepřijdou a kandidáty nepodpoří. Je to velký úkol vysvětlovat lidem ten význam, stavět osobnosti,“ řekl. Motoristé kandidáty do senátních voleb nepostavili. Kandidáti SPD nepostoupili do druhého kola.
|
Výsledky voleb 2026: ANO drtivě prohrálo. Do Senátu míří Řehka, Šípová končí
V letošních senátních volbách hnutí premiéra Andreje Babiše obhajovalo jednu pozici, v Senátu si tak dokonce pohoršilo. „Pro naše hnutí je výsledek katastrofální. Jak v komunálních, tak senátních volbách,“ zhodnotil předseda vlády.
Ve volbách naopak uspěli Starostové. Do horní komory Parlamentu bylo zvoleno deset z jejich 14 kandidátů, z toho dva už v prvním kole. Stejně tak ODS, která získala sedm senátorů, přičemž pět křesel obhajovala. KDU-ČSL obhájila všechny tři mandáty, z toho dva ve finále, podobně TOP 09 oba dva, po jednom v úvodním kole a ve finále. Proti tomu Piráti o přímé zastoupení v Senátu přišli, neboť žádný z jimi nominovaných adeptů se do horní parlamentní komory letos nedostal.