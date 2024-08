Motorista Šťastný zahájil kampaň. Jsme pro tradiční rodinu, řekl

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Šťastný vzpomínal na své časy v ODS. Nyní se podle něj strana zaprodala a zcela opustila pravicovou politiku. „Zvyšují se daně, včetně DPH, což se týká i léků,“ kritizoval Šťastný. „Jsme pro tradiční rodinu a proti indoktrinaci,“ vypíchl Šťastný hlavní pilíře, na kterých stojí jeho postoje do nadcházejících senátních voleb.

Co se kampaně týče, Šťastný předeslal, že bude hlavně kontaktní včetně petičních stánků. Zmínil také, že součástí kampaně bude i testování zdravotního stavu pro dobrovolníky. Nevyloučil ani zapojení Václava Klause do kampaně, se kterým je jeho hnutí podle Macinky v neustálém kontaktu a strana by podle něj „byla hloupá, kdyby s Václavem Klausem nejednala“.

„Praha pro nás vždycky byla baštou pravicových voličů,“ zahájil kampaň pražský lídr hnutí Motoristé sobě Petr Macinka. Podle jeho slov upouští od levicových pozic hlavně ODS, protože „zvedá daně a podílí se na rozvratu veřejných financí,“ dodal Macinka. „ODS už nemá s pravicí vůbec nic společného,“ pokračoval Macinka.

Podle něj ODS přenechává své pozice straně TOP 09 nejen v Praze. „Proto jsme se rozhodli, že jako Motoristé vstoupíme do protivládní koalice,“ nastínil důvody vzniku senátní koalice.

Patriku Nacherovi (ANO) v současné době vadí hlavně to, že v rozložení politických sil neexistuje hledání kompromisu. Vládní pozice jsou podle něj příliš silné v obou komorách Parlamentu. To by podle něj mohl pomoci změnit v Senátu právě Boris Šťastný. Zároveň Nacher upozornil, že Šťastný může být „historicky prvním“ senátorem za Prahu s podporou ANO.

„Naše aktuální vláda vazalsky přijímá veškeré politiky a veškerá opatření z Bruselu,“ kritizoval na tiskové konferenci europoslanec Motoristé sobě Filip Turek.

„Myslím si, že lepšího kandidáta na to, aby se Senát začal obracet tím správným směrem, jsme ani najít nemohli,“ má jasno Turek. „Nemáme přirozenějšího partnera než je hnutí ANO,“ vysvětlil nově zvolený europoslanec Turek.

Boris Šťastný bude v městské části Praha 12 kandidovat proti dlouholetému senátorovi Pavlu Fischerovi, kterého navrhla TOP09 a podpořila celá koalice SPOLU.

Šťastný byl v minulosti poslancem, a to v letech 2006-2013. Během svého působení ve sněmovně například předložil tzv. antikuřácký zákon, díky kterému si od roku 2017 lidé nesmí zapálit v žádném veřejném vnitřním prostoru včetně restaurací.

Působil také jako poradce bývalého prezidenta Václava Klause nebo jako předseda pražské buňky ODS. Sám Šťastný zvažoval vstup do hnutí ANO, nakonec se rozhodl pro hnutí Motoristé sobě a do Senátu kandiduje za koalici těchto dvou uskupení.

Šťastný se do politiky vrátil po dlouhé odmlce, od zmiňovaného roku 2013, kdy skončil jako poslanec, v ní nepůsobil. „Já jsem se rozhodl do politiky vrátit. Tím hlavním důvodem, který mě k tomu vedl, je zničující politika současné vlády Petra Fialy, která ničí tuto zemi, škodí našim lidem, a je potřeba tu politiku zastavit. Je potřeba změna,“ řekl už dříve v rozhovoru pro iDNES.cz.