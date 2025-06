Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na čtvrteční tiskové konferenci prohlásil, že nevidí žádný důvod se domnívat, že by kryptoměna měla pocházet z trestné činnosti. (29. května 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Už v sobotu jsem se rozhodl, že nebudu kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny. Chtěl jsem to napřed oznámit kolegyním a kolegům na jižní Moravě, ale je vhodnější, abych to sdělil už teď,“ napsal politik v úterý na síti X. Sněmovní volby se budou konat 3. a 4. října.

Minulý týden v pátek Blažek podal demisi na post ministra spravedlnosti. „Nejsem si vědom žádného nezákonného jednání. Nechci ovšem poškozovat pověst vlády ani vládní koalice,“ napsal tehdy ve vyjádření. Jeho nástupkyní se stane místopředsedkyně ODS Eva Decroix. Prezident Petr Pavel ji do funkce jmenuje 10. června.

