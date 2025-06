Kauuzu považují za závažnou dvě třetiny Čechů. „Celkově ji společnost hodnotí jako poměrně závažnou, ale jako výrazně závažnější ji vidí voliči současné parlamentní opozice než voliči vládních stran,“ vysvětlil pro CNN Prima NEWS ředitel Výzkumného ústavu STEM Martin Buchtík.

Výzkum také ukázal, že 20 procent lidí kauzu sleduje denně. „Což je opravdu hodně a je to srovnatelné s těmi nejzásadnějšími událostmi poslední dekády,“ řekl Buchtík k výzkumu, který se konal ve dvou vlnách, a to 5. až 10. června a 12. až 17. června. Účastnilo se ho celkem 1 041 respondentů.

Zásadní přesun voličů se neočekává

Kauza za závažnou považuje 81 procent podporovatelů ANO a 75 voličů SPD. Příznivci opozice zároveň podle průzkumu více doufají, že kauza ovlivní výsledky voleb. To si však podle výzkumníků naopak voliči vládnoucích stran nemyslí a zatím tomu nenapovídají ani čísla.

Průzkum také poukázal na to, že zásadní přesun voličů se neočekává. Podle výzkumníků ale hrozí, že pokud se nepodaří podporovatelům koalice kauzu dostatečně vysvětlit, mohou ztratit nejen to, co v posledních týdnech nabrali.

Průzkum společnosti STEM. | foto: CNN Prima NEWS

„Pokud by se kauzu nepodařilo uspokojivě vysvětlit těmto jejím podporovatelům, může přijít o další tři až čtyři procentní body podpory,“ uvádí výzkumníci STEM pro CNN Prima NEWS.

„Voliči SPOLU se nechystají odklonit od koalice nějak masivně, můžeme se bavit o nějakých třech až čtyřech procentech, pokud nebude kauza nějak dál eskalovat,“ doplnil Buchtík. Vládní koalici se však v posledních týdnech podle něj ve volebních průzkumech dařilo. Nyní však může dojít k poklesu.

Jak CNN Prima NEWS upozornila, pokud bychom vzali čísla z posledního červnového výzkumu STEM, ve kterém SPOLU dosáhlo na 21,6 procenta, tak propad o tři procentní body by je dostal někam k hranici 18 procent, což měla koalice naposledy letos v březnu.

„Vidíme, že koalice SPOLU, která měla poměrně dobře našlápnuto a zastavila růst, kvůli této kauze naopak postupně klesá. Technicky vzato by voliči od SPOLU mohli přecházet ke STAN. Zatím spíš směřují k tomu, že volit nepůjdou,“ dodal Buchtík.