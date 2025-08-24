S Babišem se nedá jednat, zpochybnil Benda spolupráci ODS s ANO po volbách

Rakušan vyzval Fialu a Hřiba ke schůzce, na které mají odmítnout spolupráci s hnutím ANO. Sejít se mají v pražské Malostranské besedě v úterý v 20:30.
Podle Aleše Juchelky (ANO) je toto oznámení nespravedlivé vůči voličům, pokud strany odmítnou již před volbami spolupráci s potenciálními koaličními partnery.
To však odmítá předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. „Andrej Babiš je populista, se kterým se nedá jednat. Za toto volební období jsme se o dohodu pokoušeli několikrát, například při jednání o důchodové reformě a k ničemu to nevedlo,“ uvedl v debatě.
V pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi také Benda čelil dotazu, zda není možná spolupráce ODS s ANO v případě, že koalice SPOLU propadne, Petr Fiala by musel rezignovat a ve straně se změnilo vedení. To však poslanec odmítl. „Něco podobného nám předkládají lidé již osm let, nemůže se to stát. Andrej Babiš se spolupráci s extremisty nebrání, v roce 2017 přeci měl menšinovou vládu podporovanou komunisty,“ řekl Benda.
Zatím není jisté, zda se setkání pořádané Rakušanem zúčastní Hřib, který účast nepotvrdil. „Pokud by takové prohlášení pronesla výkonná rada ODS, bylo by to o něčem jiném. Nicméně pokud prohlásí předseda strany Fiala, že po volbách nebude spolupracovat s ANO, nic to nemusí znamenat, pokud se změní vedení,“ řekl v debatě poslanec Jakub Michálek (Piráti). Podle Michálka nejsou vládní strany v takové harmonii, aby se scházeli s Piráty na pivu, vyjádřit by se tak mělo spíše vedení stran.
„Mým cílem bylo setkáním tří lídrů ukázat, že spolu umíme normálně lidsky mluvit. Pan Hřib se možná bál, že by to nějak oslabilo pirátskou bojovnou rétoriku. Já osobně se nepřestanu snažit ani během ostré kampaně dávat lidem naději, že dobrý povolební scénář je možný a realistický,“ uvedl v sobotu k setkání Rakušan.