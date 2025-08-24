S Babišem se nedá jednat, zpochybnil Benda spolupráci ODS s ANO po volbách

Autor:
  13:11
Spolupráce s hnutím ANO po volbách nepřipadá podle šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendy v úvahu. A to ani v případě, že by hrozila vláda hnutí ANO podporovaná radikálními stranami. Uvedl to v debatě v Otázkách Václava Moravce na České televizi. Ministr vnitra Vít Rakušan pozval kvůli odmítnutí spolupráce s ANO premiéra Petra Fialu a lídra Pirátů Zdeňka Hřiba na pivo. Sejít se mají v úterý.
Petr Fiala a Marek Benda ve Sněmovně na mimořádné schůzi, jejímž hlavním bodem...

Petr Fiala a Marek Benda ve Sněmovně na mimořádné schůzi, jejímž hlavním bodem je vládní novela školského zákona, která přesouvá financování nepedagogických pracovníků na obce a kraje. (28. května 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Alena Schillerová a Marek Benda na mimořádné schůzi Sněmovny, kde se projednává...
Místopředseda ANO a stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka na...
Místopředseda ANO a stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka...
Jakub Michálek (Piráti). (29. května 2025)
5 fotografií

Rakušan vyzval Fialu a Hřiba ke schůzce, na které mají odmítnout spolupráci s hnutím ANO. Sejít se mají v pražské Malostranské besedě v úterý v 20:30.

Podle Aleše Juchelky (ANO) je toto oznámení nespravedlivé vůči voličům, pokud strany odmítnou již před volbami spolupráci s potenciálními koaličními partnery.

Fiala a Rakušan se sejdou v úterý. Židle i veřejnost budou, vyzval šéf STAN Hřiba

To však odmítá předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. „Andrej Babiš je populista, se kterým se nedá jednat. Za toto volební období jsme se o dohodu pokoušeli několikrát, například při jednání o důchodové reformě a k ničemu to nevedlo,“ uvedl v debatě.

V pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi také Benda čelil dotazu, zda není možná spolupráce ODS s ANO v případě, že koalice SPOLU propadne, Petr Fiala by musel rezignovat a ve straně se změnilo vedení. To však poslanec odmítl. „Něco podobného nám předkládají lidé již osm let, nemůže se to stát. Andrej Babiš se spolupráci s extremisty nebrání, v roce 2017 přeci měl menšinovou vládu podporovanou komunisty,“ řekl Benda.

Konfliktní debata nemá smysl. Rakušan se sejde s Fialou, Hřib se může přidat

Zatím není jisté, zda se setkání pořádané Rakušanem zúčastní Hřib, který účast nepotvrdil. „Pokud by takové prohlášení pronesla výkonná rada ODS, bylo by to o něčem jiném. Nicméně pokud prohlásí předseda strany Fiala, že po volbách nebude spolupracovat s ANO, nic to nemusí znamenat, pokud se změní vedení,“ řekl v debatě poslanec Jakub Michálek (Piráti). Podle Michálka nejsou vládní strany v takové harmonii, aby se scházeli s Piráty na pivu, vyjádřit by se tak mělo spíše vedení stran.

„Mým cílem bylo setkáním tří lídrů ukázat, že spolu umíme normálně lidsky mluvit. Pan Hřib se možná bál, že by to nějak oslabilo pirátskou bojovnou rétoriku. Já osobně se nepřestanu snažit ani během ostré kampaně dávat lidem naději, že dobrý povolební scénář je možný a realistický,“ uvedl v sobotu k setkání Rakušan.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Ukrajina si připomíná Den nezávislosti, Rusko mezitím zaútočilo desítkami strojů

Ukrajina si v neděli připomíná Den nezávislosti, který slaví od roku 1991, kdy parlament vyhlásil nezávislost země na Sovětském svazu. Na oslavy tohoto dne přijeli do Kyjeva kanadský premiér Mark...

24. srpna 2025  14:14,  aktualizováno  14:21

Hromadný pád při závodě na Plzeňsku. Pro zraněné cyklisty zamířily sanitky i vrtulník

Při poslední etapě závodu jezdců do 23 let West Bohemia Tour se v neděli při hromadném pádu zranilo šest mladých cyklistů. Nehoda se stala u Křečova na severním Plzeňsku, jednoho zraněného cyklistu...

24. srpna 2025  12:55,  aktualizováno  13:27

S Babišem se nedá jednat, zpochybnil Benda spolupráci ODS s ANO po volbách

Spolupráce s hnutím ANO po volbách nepřipadá podle šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendy v úvahu. A to ani v případě, že by hrozila vláda hnutí ANO podporovaná radikálními stranami. Uvedl to v...

24. srpna 2025  13:11

SPD založila záložní stranu. Kvůli „chirurgům z dovozu“ se bojí kriminalizace

Část bývalých členů hnutí SPD vytvořila nový politický subjekt Strana příznivců demokracie a Tomia Okamury (SPDTO). Nové uskupení by mělo sloužit jako pojistka pro situaci, kdy by SPD čelila...

24. srpna 2025  12:52

Desítky tisíc lidí protestují v Austrálii za mír v Gaze, konalo se přes 40 pochodů

Desítky tisíc lidí v neděli protestují po celé Austrálii proti válce v Pásmu Gazy. V Melbourne se sešlo více než 100 tisíc lidí. Vztahy Canberry s vládou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua...

24. srpna 2025  12:05

Tepelná čerpadla otevřela spor o zelenou politiku. Nadšení opadá nejen v Německu

Premium

V německé vládní koalici to na konci léta vře: zoufale se hledají nápady, jak zacelit rozpočtové díry.

24. srpna 2025

Pokud existuje jasný poražený, je to řidič-člověk. Lyft sází na robotaxi

Společnost Lyft začala v americké Atlantě testovat robotické taxi a plánuje rozšíření takové služby i do jiných amerických měst. Taxi bez řidiče má firma v plánu nasadit i do Evropy. „Pokud existuje...

24. srpna 2025

Program ANO se blíží SPD, řekl Kupka. Nejít do vlády s ANO má své důvody, říká STAN

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš podobně jako šéf SPD Tomio Okamura vyvolává nenávist ve...

24. srpna 2025  11:58

Volby by vyhrálo hnutí ANO. SPD je třetí těsně před STAN. Prošli by i Piráti a Stačilo!

Volby do Sněmovny by podle volebního průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News opět vyhrálo hnutí ANO, které by od voličů získalo 32,7 procent. Druhá by skončila koalice SPOLU, a to s 21,3...

24. srpna 2025  11:40

Prodej telefonu se změnil v loupež, zájemce postříkal muže pepřovým sprejem

Pražští kriminalisté pátrají po zloději, který oloupil prodejce mobilního telefonu, s nímž si nejdříve přes sociální sítě domluvil schůzku. Policisté varují, že muž pro krádež použil překvapivou...

24. srpna 2025  11:34

Britští vědci objevili nový druh dinosaura. Proč ho pojmenovali po známé jachtařce

Britští vědci objevili na ostrově Wight nový druh dinosaura. Vzhledem k výrazným výrůstkům z páteře označovaným také jako hřbetní plachta ho pojmenovali po známé jachtařce a filantropce Ellen...

24. srpna 2025  11:19

Prodej chat a chalup narostl meziročně skoro o desetinu, ceny opět stoupají

Češi v letošním roce zatím prodali 1545 chat a chalup, meziročně o devět procent více. Celková hodnota prodaných nemovitostí činila do července přes 4,4 miliardy korun, tedy o 200 milionů korun více...

24. srpna 2025  11:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.