náhledy
Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové vlády nebo poslanci.
Autor: Petr Topič, MAFRA
„Tato strategie má jasný řemeslný důvod– nízkou známost lokálních kandidátů. Celostátně známá tvář dává billboardu a kampani záruku rozpoznatelnosti, což je důležité pro řidiče, kteří mají na vnímání billboardu zlomek vteřiny,“ říká pro zpravodajský portál iDNES.cz marketingový expert Ondřej Tyleček z agentury Fairy Tailors.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Takový případ lze vidět na plakátech hnutí ANO, kde je často s lokálním kandidátem vyobrazen ať už premiér Andrej Babiš, nebo některý z ministrů. V Praze je to například ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Autor: Petr Topič, MAFRA
To ale může být podle expertů také riziko. „Je to určitě riziko. Známé tváře mohou kampani dodat pozornost a mobilizační potenciál, zároveň ale mohou zastínit lokální kandidáty a přenést na ně i případná negativa spojená s celostátní politikou,“ myslí si Vacek.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Především v hlavním městě může ANO podle expertů vydělat na tom, že uskupení SPOLU pro Prahu (ODS aTOP09) vsadilo v Praze na podobný odstín modré barvy jako právě ANO.
Autor: Lukáš Linhart, iDNES.cz
Podobná jsou navíc i hesla. Zatímco Tomáš Portlík (ODS) hlásá, že dá Praze tempo, Jan Hušbauer (ANO) slibuje, že Praha bude znovu „makat“. „Větší riziko vidím u SPOLU pro Prahu, protože má slabší a méně jednoznačně rozpoznatelnou značku než ANO,“ hodnotí podobnost Vacek. „Většina voličů si podle mého názoru pod touto barvou představí ANO, nikoliv SPOLU,“ přidává se Tyleček.
Autor: Lukáš Linhart, iDNES.cz
Další stranou, na jejíchž plakátech působí kromě lokálních kandidátů také celostátní politik, jsou Motoristé, kde je často k vidění jejich předseda Petr Macinka. Tyleček v tomto případě oceňuje především zvolená hesla „odvaha jít proti srsti“ a razítko s nápisem „hrozní jsme“. „Štempl skvěle využili a chytil se, protože zlidověl podobně jako ‚sorry jako‘,“ hodnotí Tyleček.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Dalším ze sněmovních politiků, který se na billboardech objevuje, je předseda ODS Martin Kupka. Ten na nich ale nepůsobí jako doplnění komunálních tváří, nýbrž jako hlavní propagátor voleb do Senátu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Podle politologa Petra Justa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy to má jednoduchý důvod. ODS si vybrala Senát jako svou vlajkovou loď v souboji o lídra opozice. „Pokud se jim podaří udržet většinu v Senátu a udržet pozici předsedy pro Miloše Vystrčila, tak budou symbolicky v té ‚top čtyřce‘ vedle prezidenta, premiéra a předsedy Sněmovny,“ uvažuje Just.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Souboj o lídra opozice podle Justa svádí ODS především s hnutím STAN. „STAN podle mého názoru potřebuje udělat v Praze velmi silný výsledek,“ myslí si Just.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Za doplnění stojí, že když se ODS prezentuje sama za sebe, a nikoliv jako součást koalice SPOLU pro Prahu, dává své klasické modré vyniknout více.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Světlejší odstín zvolený pro celopražskou kampaň je v jednotlivých městských částech pouze naznačen.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Billboard kandidáta na pražského primátora Adama Scheinherra z hnutí Praha sobě je podle expertů poněkud přeplácaný.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na Scheinherrových billboardech se ale mísí fotografie, název hnutí, heslo a ještě počítačově vygenerovaná kočka držící nápis „Adam“.
Autor: Petr Topič, MAFRA