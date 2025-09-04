Růžoví Starostové i temné SPD. Bůh Babiš objímá národ, hodnotí experti billboardy

Některé strany umí zaujmout, jiné jsou neslané – nemastné. Kampaň před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny vrcholí, a ulice tak už tradičně zaplavily předvolební billboardy. Pro iDNES.cz je zhodnotil majitel reklamní agentury Robert Le Veneur a politolog České zemědělské univerzity Milan Školník. „Babiš se snaží ukázat, že k němu může přijít kdokoli a čerpat od něj sílu,“ tvrdí Le Veneur.
ANO Babiš se postará

Volební kampaň ožívá i na billboardech. Politické strany lákají své voliče například na Pražském okruhu. (1. září 2025)

Hnutí ANO v kampani před volbami do Poslanecké sněmovny tradičně sází na svého šéfa Andreje Babiše. Objíždí republiku a objevuje se i téměř na všech volebních billboardech. Na některých je sám, někde s ním pózují jeho spolustraníci a bývalí ministři.

„Když lidem ukážete široký tým lidí, dáte jim tím najevo, že za sebou máte výrazné lidi, se kterými jste připraveni vládnout,“ komentuje politolog Milan Školník. Marketér Le Veneur si všímá spíše vizuální stránky. Podle něj hnutí chytře použilo obrázek týmu, ale jenom na širokém formátu billboardu, kde je dostatek prostoru.

Sám Babiš na jednom z transparentů překvapil také svým gestem, na kterém má rozpažené ruce. To podle Školníka vyjadřuje ambice i otevřenost. Stejně tak vyznívá i heslo „Volte lepší život“.

Volební kampaň ožívá i na billboardech. Politické strany lákají své voliče...

„Říká tím: ,Vy jste můj národ, jsem tu pro vás a postarám se.’ A je připraven všechny obejmout,“ tvrdí politolog. Stejně laděný transparent se po Praze objevuje i s lídrem pražské kandidátky Karlem Havlíčkem. Hlavním cílem hnutí ANO bylo tímto billboardem zaujmout, a to se podle Školníka povedlo.

Použití vlajky hodnotí Le Veneur jako efektivní nápad, protože evokuje celou zemi. „Čím více je člověk v různých oblastech slabý, neukotvený nebo nejistý, tím větší má potřebu být nablízku někomu, od koho může čerpat svoji sílu. A zde se pan Babiš snaží ukázat, že k němu může přijít kdokoli a čerpat od něj sílu. Vysoce efektivní fotografie ho navíc zobrazuje na úrovni Boha vítajícího věřící v ráji,“ dodává.



