Jak zajistit bezpečnost a levnější bydlení? Volební lídři v Praze se utkají v debatě

Za ANO se v debatě představí místopředseda Sněmovny, první místopředseda a šéf stínové vlády Karel Havlíček.
Jeho oponenty budou ministryně obrany Jana Černochová z ODS, která vede v Praze kandidátku SPOLU, náměstek ministryně spravedlnosti a lídr kandidátky STAN Karel Dvořák. Jen Piráti vysílají do debaty místo šéfa strany Zdeňka Hřiba dvojku kandidátky, místopředsedkyni Sněmovny Olgu Richterovou.
Hnutí SPD bude v debatě reprezentovat ekonomka Markéta Šichtařová, hnutí Stačilo! předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová a Motoristy sobě bývalý poslanec za ODS Boris Šťastný.
Volby do Sněmovny by podle podle volebního modelu společnosti STEM pro CNN Prima News vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 30,9 procenta. Druhá by skončila koalice SPOLU s 19,5 procentem. Starostové a nezávislí se s předpokládaným ziskem 12,2 procenta vrátili na třetí místo před SPD se 12 procenty. Piráti mají šanci na 9,3 procenta, hnutí Stačilo! na 7,7 procenta a Motoristé sobě na 5,7 procenta hlasů.