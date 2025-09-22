Jak zajistit bezpečnost a levnější bydlení? Volební lídři v Praze se utkají v debatě

Autor:
  18:00
Na otázky související s bydlením a se zajištěním bezpečnosti budou v předvolební diskusi na CNN Prima News od 21 hodin odpovídat volební lídři v Praze. Hlavní město je baštou vládní koalice, jen v Praze by podle průzkumů dostala koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP 09, více hlasů než opoziční hnutí ANO Andreje Babiše.

Horní řada zleva Karel Havlíček (ANO), Jana Černochová (SPOLU), Markéta Šichtařová (SPD), Karel Dvořák (STAN). Dolní řada zleva: Olga Richterová (Piráti), Jana Maláčová (Stačilo!), Boris Šťastný (Motoristé sobě). | foto: koláž iDNES.cz

Za ANO se v debatě představí místopředseda Sněmovny, první místopředseda a šéf stínové vlády Karel Havlíček.

Jeho oponenty budou ministryně obrany Jana Černochová z ODS, která vede v Praze kandidátku SPOLU, náměstek ministryně spravedlnosti a lídr kandidátky STAN Karel Dvořák. Jen Piráti vysílají do debaty místo šéfa strany Zdeňka Hřiba dvojku kandidátky, místopředsedkyni Sněmovny Olgu Richterovou.

Hnutí SPD bude v debatě reprezentovat ekonomka Markéta Šichtařová, hnutí Stačilo! předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová a Motoristy sobě bývalý poslanec za ODS Boris Šťastný.

Volby do Sněmovny by podle podle volebního modelu společnosti STEM pro CNN Prima News vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 30,9 procenta. Druhá by skončila koalice SPOLU s 19,5 procentem. Starostové a nezávislí se s předpokládaným ziskem 12,2 procenta vrátili na třetí místo před SPD se 12 procenty. Piráti mají šanci na 9,3 procenta, hnutí Stačilo! na 7,7 procenta a Motoristé sobě na 5,7 procenta hlasů.

Vstoupit do diskuse

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Pěstounství je potřeba víc propagovat, říká jihočeská lídryně Starostů

Jihočeská lídryně Starostů Pavla Pivoňka Vaňková chce pokračovat v rozdělané práci ve Sněmovně. Věnuje se hlavně sociální oblasti. „Pro mě je důležitá nejen prorodinná politika a slaďování soukromého...

22. září 2025  19:14

Na Plzeňsku spadlo letadlo v těžce přístupném terénu, pilot nehodu nepřežil

Nedaleko Balkové na severním Plzeňsku spadlo menší letadlo, které následně začalo hořet. Policisté informovali, že pilot stroje nepřežil. Zatím nevyloučili zranění či úmrtí dalších lidí. Prohledávají...

22. září 2025  16:27,  aktualizováno  19:07

Tragická nehoda na Jindřichohradecku. Spolujezdkyně čelní střet nepřežila

Na silnici I/34 u Lásenice na Jindřichohradecku se dopoledne čelně srazila dvě auta. Na následky zranění zemřela spolujezdkyně z jednoho vozu a další tři lidé utrpěli zranění. Záchranáři navíc...

22. září 2025  18:59

Kdo je záhadný muž? Znenadání se objevil na Českokrumlovsku, nikdo ho tam nezná

Před několika dny se v malé obci Mirkovice na Českokrumlovsku z ničeho nic objevil muž, kterého tam ale nikdo z místních neznal. Když se delší dobu potuloval kolem zaparkovaných aut, jedna z...

22. září 2025  14:49,  aktualizováno  18:34

Katolická církev varuje před Stačilo!. Chce omezovat svobodu, míní biskupové

Stálá rada České biskupské konference vyzvala necelé dva týdny před sněmovními volbami k účasti v hlasování a v souvislosti s programem hnutí Stačilo! varovala před rizikem omezení náboženské...

22. září 2025  18:27

Sabotáž? Německá policie řeší poškození železnice, nevylučuje politický motiv

Na důležité železniční trati mezi Kolínem nad Rýnem a Düsseldorfem kdosi poškodil kabely. Policie předpokládá, že šlo o sabotáž. Nevylučuje přitom politický motiv, do vyšetřování se proto zapojilo...

22. září 2025  18:20

Rusko nabralo letos na 300 tisíc rekrutů. Chystá se na střet s NATO, varují experti

Rusko vytváří rozsáhlé strategické zálohy, uvádí analytici z amerického Institutu pro studium války (ISW). Moskva se tak podle nich připravuje na dlouhodobou vojenskou konfrontaci, a to jak na...

22. září 2025  18:13

Dali byste za něj přes 800 tisíc? Prorezlé porsche z roku 1965 ani nejezdí

Automobil Porsche 356C pocházející z roku 1965 několik posledních let pouze stál na místě. Nyní si jej mohou zájemci koupit, a to za 39 950 dolarů (přibližně 820 tisíc korun). Auto ovšem nejezdí a je...

22. září 2025  18:01

Jak zajistit bezpečnost a levnější bydlení? Volební lídři v Praze se utkají v debatě

Na otázky související s bydlením a se zajištěním bezpečnosti budou v předvolební diskusi na CNN Prima News od 21 hodin odpovídat volební lídři v Praze. Hlavní město je baštou vládní koalice, jen v...

22. září 2025

Největší světové ekonomiky plánují zvyšovat těžbu fosilních paliv, říká studie

Zatímco ve veřejném prostoru opakovaně zaznívají smělé závazky týkající se odklonu od fosilních paliv, realita je jiná. Vlády po celém světě totiž navzdory slibům plánují nadále zvyšovat těžbu uhlí,...

22. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pomohlo by snížit DPH na potraviny či zvýšit rodičák, navrhuje jednička Pirátů

Lukáš Blažej Chorovský je jedničkou kandidátky České pirátské strany v Ústeckém kraji. V regionu by chtěl ve sněmovních volbách porazit SPD a na celostátní úrovni je cíl získat více než čtyři...

22. září 2025  17:57

OBRAZEM: Kérky, mříže a korunka. Ženská věznice v Bogotě měla vlastní soutěž miss

Ženám v nápravném zařízení Buen Pastor v Bogotě se dostalo nevšedního zpestření. Jako součást převýchovného procesu věznice uspořádala soutěž „Miss Sympatie“. Spíše než o krásu v soutěži jde o...

22. září 2025  17:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.