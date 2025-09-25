Balbínova poetická strana ve volbách 2025: bezplatné zdravotnictví i důchod 120 tisíc

Autor:
  8:46
Dvacet jedničku určil los pro letošní volby Balbínově poetické straně (BPS). Recesisté z „Balbínky“ patří mezi tradiční účastníky voleb. Stranu založila v roce 2002 malá skupinka recesistů z restaurace na pražských Vinohradech.

Balbínova poetická strana - Tisková konference strany | foto: Dan MaternaMF DNES

Balbínova poetická strana se hlásí k odkazu Bohuslava Balbína, jezuitského kněze a vlastence, který stál u znovuzrození spisovného jazyka českého a který svou Obranou jazyka českého ovlivnil budoucnost národa.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: SPD chce lidem dopřát nástroj obecného referenda

Poprvé strana kandidovala v roce 2002, kdy získala 0,19 procenta. Od té doby strana nepravidelně kandiduje hlavně v Praze v různých volbách, ale žádný mandát nikdy nezískala. V minulosti se na její kandidátce objevila řada známých umělců.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Volebním lídrem strany je už pravidelně její „dědičný geniální guvernér (předseda)“ Jiří Hrdina. Letos strana kandiduje pouze v jediném kraji – v hlavním městě Praze, kde postavila dvanáct kandidátů.

Ve svém předvolebním spotu pro volby do Poslanecké sněmovny strana představila řadu recesistických a prakticky nesplnitelných slibů. Řešení nabízí v duchu stranického černého humoru – důchody 120 tisíc (pokud do něj odejdete v 99 letech), zvýšení porodnosti (pokud dojde ke zkrácení délky těhotenství na 7 měsíců) a bezplatné zdravotnictví (pro ty, kteří nevyužijí služeb lékaře).

Voliči budou o prvním říjnovém víkendu vybírat celkem z 26 politických stran, politických hnutí a koalic. Profily všech stran a hnutí najdete na volební stránce iDNES.cz volby.idnes.cz nebo ve velkém přehledu kandidátů.

Volební kalkulačka 2025
25. září 2025

