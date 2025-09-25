Balbínova poetická strana ve volbách 2025: bezplatné zdravotnictví i důchod 120 tisíc

Balbínova poetická strana se hlásí k odkazu Bohuslava Balbína, jezuitského kněze a vlastence, který stál u znovuzrození spisovného jazyka českého a který svou Obranou jazyka českého ovlivnil budoucnost národa.
Poprvé strana kandidovala v roce 2002, kdy získala 0,19 procenta. Od té doby strana nepravidelně kandiduje hlavně v Praze v různých volbách, ale žádný mandát nikdy nezískala. V minulosti se na její kandidátce objevila řada známých umělců.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Volebním lídrem strany je už pravidelně její „dědičný geniální guvernér (předseda)“ Jiří Hrdina. Letos strana kandiduje pouze v jediném kraji – v hlavním městě Praze, kde postavila dvanáct kandidátů.
Ve svém předvolebním spotu pro volby do Poslanecké sněmovny strana představila řadu recesistických a prakticky nesplnitelných slibů. Řešení nabízí v duchu stranického černého humoru – důchody 120 tisíc (pokud do něj odejdete v 99 letech), zvýšení porodnosti (pokud dojde ke zkrácení délky těhotenství na 7 měsíců) a bezplatné zdravotnictví (pro ty, kteří nevyužijí služeb lékaře).
