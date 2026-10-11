Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Babišův výsledek je neúspěch. Vystrčilův odchod mě nezarmoutí, míní Zeman

  8:00

Fotogalerie9 Premium

Exprezident Miloš Zeman vystoupil na debatě o národních zájmech, v níž se chtějí řečníci vymezit proti Sudetoněmeckému krajanskému sdružení. (28. dubna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Hnutí ANO doplatilo ve volbách na špatný výběr kandidátů, ODS prochází krizí a Motoristé zatím nemají dostatečně silnou členskou základnu. Bývalý prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro CNN Prima NEWS komentoval průběžné výsledky komunálních a senátních voleb. Naopak ocenil Jana Grolicha, Filipa Turka a některé ministry současné vlády.

Výsledky voleb 2026

Rozhovor vznikl pro CNN Prima NEWS v rámci volebního speciálu.

Hnutí ANO zatím nemá žádného senátora zvoleného v prvním kole, získává poměrně málo prvních míst a ztratilo některá města. Je to podle vás úspěch, nebo neúspěch?
Samozřejmě z hlediska počtu mandátů je to neúspěch. Andrej Babiš vždycky říkal, že neumí Senát a neumí Prahu. U levostředových uskupení, kam bych zařadil i hnutí ANO, je obvyklé, že nejvíce ztrácejí ve velkých městech, zatímco za nimi jako pevná hráz stojí venkov.

V Praze má ANO podle průběžných výsledků kolem čtyř procent, v Ostravě přibližně 28 procent. Přitom Ostrava bývala sociálnědemokratickým městem. Čím si to vysvětlujete?
Dovolím si jednu hypotézu. Personální politikou. Když šéf nějaké strany vybírá kandidáty do Senátu, může je vybírat buď proto, aby ho nezastínili, nebo proto, aby vyhráli volby. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale tam, kde někteří kandidáti neuspěli, se přikláním k první variantě. Tedy že byli vybráni tak, aby nezastínili svého šéfa.

Potěšilo mě umístění Pirátů v Praze. Tuším devět procent. Protože jsem výrazný odpůrce Pirátské strany, přeji jí, aby v tomto trendu pokračovala.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Babišův výsledek je neúspěch. Vystrčilův odchod mě nezarmoutí, míní Zeman

Premium
Exprezident Miloš Zeman vystoupil na debatě o národních zájmech, v níž se...

Hnutí ANO doplatilo ve volbách na špatný výběr kandidátů, ODS prochází krizí a Motoristé zatím nemají dostatečně silnou členskou základnu. Bývalý prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro CNN Prima NEWS...

11. října 2026

Kompletní sečtení voleb protáhlo dlouhé čekání na výsledky z Prahy 5

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo....

Nejdéle se čekalo na výsledky obecních a senátních voleb z jednoho okrsku v Praze 5, které statistici převzali v neděli přesně v 7:01 ráno. Podle mluvčího Českého statistického úřadu Jana Cieslara...

11. října 2026  7:37,  aktualizováno  7:57

Volby ve Zlíně: ANO dohodlo koalici s hnutím Zlín 21 a ODS, chce oslovit ještě dalšího

Primátor Jiří Korec po jednání s hnutím Zlín 21 a ODS. (11. říjen 2026)

Ještě ani nebyly sečteny výsledky všech volebních okrsků a ve Zlíně už začalo vyjednávání tří stran, které se protáhlo hluboko do noci na neděli. Vítězné ANO, třetí Zlín 21 a pátá ODS se shodly na...

11. října 2026  7:39,  aktualizováno  7:57

Boj o pražský magistrát: Vyhrál STAN, druhé skončilo Spolu pro Prahu

Aktualizujeme
Volební štáb Praha sobě. Na snímku Adam Scheinherr. (10. října 2026)

Po sečtení všech volebních okrsků ve volbách do pražského zastupitelstva vyhrál STAN s 23,17 procenta hlasů, druhé skončilo Spolu pro Prahu (22,05 procenta), třetí Praha sobě, která měla 17,91....

10. října 2026  19:30,  aktualizováno  11. 10. 7:46

Letiště v Rijádu znovu terčem Húsíů. Dvanáct lidí zemřelo, stovky zraněných

Řídicí věž mezinárodního letiště krále Chálida v saúdskoarabském Rijádu. (19....

Při sobotním útoku na mezinárodní letiště v saúdskoarabské metropoli Rijádu zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 309 utrpělo zranění, uvedly úřady. Někteří jsou v kritickém stavu. Agentura AFP...

10. října 2026  15:43,  aktualizováno  11. 10. 7:46

V Hormuzském průlivu explodoval tanker, najel na minu. Porušil pravidla, uvedl Írán

ilustrační snímek

Íránské revoluční gardy tvrdí, že v Hormuzském průlivu v sobotu najel tanker na námořní minu, explodoval a začal hořet. S odvoláním na íránská státní média to napsala agentura Reuters. Oblastní...

10. října 2026  21:17,  aktualizováno  11. 10. 7:44

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Sledujeme online
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

10. října 2026  19:32,  aktualizováno  11. 10. 7:36

Volby v Budějovicích: Kubovo Naše Česko zválcovalo konkurenci, ANO je až třetí

Volební štáb strany Naše Česko v Českých Budějovicích. Na snímku Martin Kuba....

V Českých Budějovicích vyhrálo komunální volby hnutí Naše Česko hejtmana Martina Kuby se ziskem 29,57 procenta a ziskem 15 mandátů. Hlasy se sčítaly do nočních hodin, v půl druhé bylo spočteno 99...

10. října 2026  19:07,  aktualizováno  11. 10. 7:30

Výsledky voleb: Starostové vyhráli v Praze, ANO ovládne šest krajských měst

Sledujeme online
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...

V komunálních volbách jsou sečtené všechny hlasy. V Praze zvítězilo STAN, před SPOLU pro Prahu, Prahou sobě a hnutím ANO. Do zastupitelstva se dostali také Piráti. Hnutí premiéra Andreje Babiše...

10. října 2026  19:33,  aktualizováno  11. 10. 7:15

ANO v Ostravě zvítězilo, ale oslabilo. Z magistrátu vypadli Piráti, SPD a komunisté

Lídr ostravské kandidátky hnutí ANO Richar Vereš ve volebním štábu.

Možné je v povolebním vyjednávání v Ostravě snad všechno. Hnutí ANO sice zvítězilo, ale ne s takovou převahou jako v minulosti. Skutečnými vítězi tak jsou Starostové pro Ostravu, kteří si výrazně...

10. října 2026  19:21,  aktualizováno  11. 10. 5:08

Volby do Senátu v Praze: Padevět 50procentní hranici nepřekonal. Uspěl Smoljak i Láska

Aktualizujeme
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít...

Voliči v Praze o víkendu vybírali také ve třech senátních obvodech. Nakročeno do horní komory Parlamentu ČR má po sečtení téměř všech okrsků v obvodu Praha 1 Jiří Padevět (STAN), který skončil těsně...

10. října 2026  22:48,  aktualizováno  11. 10. 3:40

Komunální volby 2026 v Chomutově vyhrálo hnutí ANO. Kdo bude vládnout městu?

Výsledky voleb 2026 v Chomutově.

V komunálních volbách v Chomutově se ziskem téměř dvaceti procent hlasů zvítězilo hnutí ANO. Na druhé místo voliči s více než 17 procenty hlasů vynesli sdružení JsmePRO! Chomutov. Volební klauzuli...

11. října 2026  2:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.