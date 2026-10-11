Rozhovor vznikl pro CNN Prima NEWS v rámci volebního speciálu.
Hnutí ANO zatím nemá žádného senátora zvoleného v prvním kole, získává poměrně málo prvních míst a ztratilo některá města. Je to podle vás úspěch, nebo neúspěch?
Samozřejmě z hlediska počtu mandátů je to neúspěch. Andrej Babiš vždycky říkal, že neumí Senát a neumí Prahu. U levostředových uskupení, kam bych zařadil i hnutí ANO, je obvyklé, že nejvíce ztrácejí ve velkých městech, zatímco za nimi jako pevná hráz stojí venkov.
V Praze má ANO podle průběžných výsledků kolem čtyř procent, v Ostravě přibližně 28 procent. Přitom Ostrava bývala sociálnědemokratickým městem. Čím si to vysvětlujete?
Dovolím si jednu hypotézu. Personální politikou. Když šéf nějaké strany vybírá kandidáty do Senátu, může je vybírat buď proto, aby ho nezastínili, nebo proto, aby vyhráli volby. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale tam, kde někteří kandidáti neuspěli, se přikláním k první variantě. Tedy že byli vybráni tak, aby nezastínili svého šéfa.
Potěšilo mě umístění Pirátů v Praze. Tuším devět procent. Protože jsem výrazný odpůrce Pirátské strany, přeji jí, aby v tomto trendu pokračovala.