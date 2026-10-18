Babišovo prvenství. Vládní koalice poprvé v historii nezískala v Senátu ani křeslo

Hnutí ANO vstupovalo do druhého kola s největším počtem kandidátů. Z 24 původních uchazečů jich třináct postoupilo do finálových duelů, ani jeden však v sobotu mandát nezískal. Vládní hnutí přitom letos obhajovalo pouze jedno křeslo, takže každé vítězství navíc by znamenalo rozšíření jeho zastoupení v horní komoře. Místo toho nezískalo ani jediný mandát.
Pomoc nepřišla ani od koaličních partnerů. SPD sice do prvního kola vyslala své kandidáty, ale žádný z nich nepostoupil. Motoristé sobě letos vlastního kandidáta do Senátu vůbec nepostavili.
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Srovnání výsledků řádných senátních voleb od roku 1996, kdy se do Senátu volilo poprvé, ukazuje, že něco podobného se dosud nestalo. I v letech, kdy vládní strany zaznamenaly slabé výsledky, dokázala alespoň jedna z nich získat některý ze senátorských mandátů.
Dosavadní minimum pocházelo z roku 2020. Tehdejší vládu tvořily ANO a ČSSD a jediným úspěšným kandidátem vládního tábora se stal Ondřej Feber, kterého do voleb přihlásilo ANO. O dva roky dříve získala stejná vládní sestava dva mandáty – Miroslava Adámka za ANO a Petra Víchu za ČSSD.
Na opačném konci stojí rok 2014. Strany Sobotkovy vlády, tedy ČSSD, ANO a KDU-ČSL, případně volební koalice s jejich účastí, tehdy získaly 19 z 27 obsazovaných křesel.
|Rok
|Vláda
|Zvolení kandidáti navržení jednou z vládních stran
|Počet
|1996
|ODS, KDU-ČSL, ODA – druhá vláda Václava Klause
|např. Milan Kondr (ODS), Jan Koukal (ODS), Jan Zahradníček (KDU-ČSL). Vladimír Kulhánek (ODS), Jiří Pospíšil (ODS), Michael Žantovský (ODA), Alena Palečková (ODS), Josef Pavlata (ODS), Václav Benda (ODS) a další
|52
|1998
|ČSSD – menšinová vláda Miloše Zemana
|Richard Falbr (ČSSD), Jan Fencl (ČSSD), František Mezihorák (ČSSD)
|3
|2000
|ČSSD – menšinová vláda Miloše Zemana
|Petr Smutný (ČSSD)
|1
|2002
|ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU – vláda Vladimíra Špidly
|Ladislav Macák (ČSSD), Richard Sequens (US-DEU), Pavel Rychetský (ČSSD), Milan Štěch (ČSSD), Ladislav Svoboda (ČSSD), Jan Rakušan (ČSSD), Ivo Bárek (ČSSD), Alena Gajdůšková (ČSSD), Josef Vaculík (KDU-ČSL)
|9
|2004
|ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU – vláda Stanislava Grosse
|Karel Schwarzenberg (US-DEU), Ludmila Müllerová (KDU-ČSL), Václav Jehlička (KDU-ČSL), Rostislav Slavotínek (KDU-ČSL). ČSSD nezískala ani jednoho senátora.
|4
|2006
|ODS – první vláda Mirka Topolánka
|např. Jiří Pospíšil (ODS), Tomáš Grulich (ODS), Tomáš Töpfer (ODS), Alena Palečková (ODS), Daniela Filipiová (ODS), Alexandr Vondra (ODS), Jaroslav Kubera (ODS) a další
|14
|2008
|ODS, KDU-ČSL, SZ – 2. vláda Mirka Topolánka
|Miroslav Škaloud (ODS), Tomáš Kladívko (ODS), Zdeněk Schwarz (ODS)
|3
|2010
|ODS, TOP 09, VV – vláda Petra Nečase
|Tomáš Jirsa (ODS), Pavel Eybert (ODS), Jiří Oberfalzer (ODS), Milan Pešák (ODS), Jaromír Štětina (TOP 09), Petr Bratský (ODS), Veronika Vrecionová (ODS), Přemysl Sobotka (ODS), Miloš Vystrčil (ODS)
|9
|2012
|ODS, TOP 09, LIDEM – vláda Petra Nečase
|Tomáš Grulich (ODS), Daniela Filipiová (ODS), Jaroslav Kubera (ODS), Jaroslav Zeman (ODS)
|4
|2014
|ČSSD, ANO, KDU-ČSL – vláda Bohuslava Sobotky
|např. Milan Štěch (ČSSD), Zuzana Baudyšová (ANO), Václav Hampl (KDU-ČSL), Jiří Dienstbier (ČSSD), Miroslav Antl (ČSSD), Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL), Jiří Carbol (KDU-ČSL) a další
|19
|2016
|ČSSD, ANO, KDU-ČSL – vláda Bohuslava Sobotky
|Jaroslav Větrovský (ANO), Renata Chmelová (KDU-ČSL), Jaromír Strnad (ČSSD), Petr Šilar (KDU-ČSL), Jaromíra Vítková (KDU-ČSL), Jan Žaloudík (ČSSD), Jiří Dušek (ANO), Lumír Kantor (KDU-ČSL), Ladislav Václavec (ANO), Šárka Jelínková (KDU-ČSL), Anna Hubáčková (KDU-ČSL)
|11
|2018
|ANO, ČSSD – druhá vláda Andreje Babiše
|Miroslav Adámek (ANO), Petr Vícha (ČSSD)
|2
|2020
|ANO, ČSSD – druhá vláda Andreje Babiše
|Ondřej Feber (ANO)
|1
|2022
|ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Piráti – vláda Petra Fialy
|Jiří Růžička (TOP 09), Petr Fiala (KDU-ČSL), Tomáš Jirsa (ODS), Jiří Oberfalzer (ODS), Hana Kordová Marvanová (ODS), Jan Pirk (TOP 09), Jarmila Smotlachová (ODS), Tomáš Czernin (TOP 09), Bohuslav Procházka (KDU-ČSL), Miluše Horská (KDU-ČSL), Jaromíra Vítková (KDU-ČSL), Miloš Vystrčil (ODS), Tomáš Töpfer (ODS), Jiří Dušek (ODS), Lumír Kantor (KDU-ČSL), Ivana Váňová (KDU-ČSL), Zdeněk Nytra (ODS), Eva Rajchmanová (KDU-ČSL)
|18
|2024
|ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Piráti – vláda Petra Fialy
|Pavel Fischer (TOP 09), Jiří Čunek (KDU-ČSL), Miroslav Kroc (STAN), Zbyněk Sýkora (ODS), Jiří Drahoš (STAN), Vladimíra Ludková (ODS), Miroslav Bárta (STAN), Ondřej Lochman (STAN), Zdeněk Hraba (ODS), Jan Tecl (ODS), Martin Červíček (ODS), David Šimek (KDU-ČSL), Hana Žáková (STAN), Břetislav Rychlík (TOP 09)
|14
|2026
|ANO, SPD, Motoristé sobě – vláda Andreje Babiše
|nikdo
|0
Premiéra Grosse zachránili lidovci
Úřadující premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš je po Stanislavu Grossovi (tehdy ČSSD) druhým premiérem, jehož politický subjekt v senátních volbách nezískal žádný mandát. Nulový výsledek zaznamenal Gross v senátních volbách v roce 2004. Jeho strana tehdy ještě pod názvem ČSSD neobhájila ani jedno ze tří křesel. Jeho koaliční partneři však uspěli: US-DEU získala mandát pro Karla Schwarzenberga a lidovci obsadili tři senátorská křesla.
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Rozdíly mezi jednotlivými volebními roky jsou výrazné. Po zisku 19 mandátů vládního tábora v roce 2014 následovalo o dva roky později dalších 11 křesel. V roce 2016 těžily vládní strany mimo jiné z úspěchu lidovců a koalic, na nichž se KDU-ČSL podílela.
Výrazně úspěšný byl pro vládu vedenou ODS také rok 2022. Strany pětikoalice Petra Fialy získaly samostatně nebo v koaličních kandidaturách 18 křesel. Mezi zvolenými byli například Miloš Vystrčil, Tomáš Czernin, Jiří Oberfalzer, Petr Fiala nebo Jiří Růžička. Fialovu vládu tehdy tvořily ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti.
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První volby do Senátu se konaly na podzim 1996 a výjimečně se obsazovalo všech 81 křesel. Strany tehdejší vlády Václava Klause získaly celkem 52 mandátů: kandidáti navržení ODS jich vybojovali 32, KDU-ČSL třináct a ODA sedm. O dva roky později už byl rozdíl výrazný. Za menšinové vlády Miloše Zemana uspěli v roce 1998 jen tři kandidáti navržení ČSSD a ve volbách roku 2000 dokonce pouze jeden.
Český statistický úřad ve svých historických statistikách rozlišuje volební, navrhující a politickou příslušnost kandidátů. Srovnání v tomto článku vychází z navrhující strany.