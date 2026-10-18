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Babišovo prvenství. Vládní koalice poprvé v historii nezískala v Senátu ani křeslo

Petra Škraňková

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Vládní strany letos nezískaly ani jedno z 27 senátorských křesel, o která se ve volbách rozhodovalo. Hnutí ANO přitom vyslalo do druhého kola třináct kandidátů, všichni ale prohráli. SPD se do finále nedostalo a Motoristé sobě vlastního kandidáta do Senátu nepostavili. Za třicet let existence Senátu je to poprvé, kdy strany vládní koalice vyšly ze senátních voleb úplně naprázdno.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Hnutí ANO vstupovalo do druhého kola s největším počtem kandidátů. Z 24 původních uchazečů jich třináct postoupilo do finálových duelů, ani jeden však v sobotu mandát nezískal. Vládní hnutí přitom letos obhajovalo pouze jedno křeslo, takže každé vítězství navíc by znamenalo rozšíření jeho zastoupení v horní komoře. Místo toho nezískalo ani jediný mandát.

Pomoc nepřišla ani od koaličních partnerů. SPD sice do prvního kola vyslala své kandidáty, ale žádný z nich nepostoupil. Motoristé sobě letos vlastního kandidáta do Senátu vůbec nepostavili.

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Srovnání výsledků řádných senátních voleb od roku 1996, kdy se do Senátu volilo poprvé, ukazuje, že něco podobného se dosud nestalo. I v letech, kdy vládní strany zaznamenaly slabé výsledky, dokázala alespoň jedna z nich získat některý ze senátorských mandátů.

Dosavadní minimum pocházelo z roku 2020. Tehdejší vládu tvořily ANO a ČSSD a jediným úspěšným kandidátem vládního tábora se stal Ondřej Feber, kterého do voleb přihlásilo ANO. O dva roky dříve získala stejná vládní sestava dva mandáty – Miroslava Adámka za ANO a Petra Víchu za ČSSD.

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku hovoří Vít Rakušan. (17. října 2026)
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku David Smoljak. (17. října 2026)
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Na opačném konci stojí rok 2014. Strany Sobotkovy vlády, tedy ČSSD, ANO a KDU-ČSL, případně volební koalice s jejich účastí, tehdy získaly 19 z 27 obsazovaných křesel.

Úspěch stran vládní koalice v senátních volbách
RokVládaZvolení kandidáti navržení jednou z vládních stranPočet
1996ODS, KDU-ČSL, ODA – druhá vláda Václava Klausenapř. Milan Kondr (ODS), Jan Koukal (ODS), Jan Zahradníček (KDU-ČSL). Vladimír Kulhánek (ODS), Jiří Pospíšil (ODS), Michael Žantovský (ODA), Alena Palečková (ODS), Josef Pavlata (ODS), Václav Benda (ODS) a další52
1998ČSSD – menšinová vláda Miloše ZemanaRichard Falbr (ČSSD), Jan Fencl (ČSSD), František Mezihorák (ČSSD)3
2000ČSSD – menšinová vláda Miloše ZemanaPetr Smutný (ČSSD)1
2002ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU – vláda Vladimíra ŠpidlyLadislav Macák (ČSSD), Richard Sequens (US-DEU), Pavel Rychetský (ČSSD), Milan Štěch (ČSSD), Ladislav Svoboda (ČSSD), Jan Rakušan (ČSSD), Ivo Bárek (ČSSD), Alena Gajdůšková (ČSSD), Josef Vaculík (KDU-ČSL)9
2004ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU – vláda Stanislava Grosse Karel Schwarzenberg (US-DEU), Ludmila Müllerová (KDU-ČSL), Václav Jehlička (KDU-ČSL), Rostislav Slavotínek (KDU-ČSL). ČSSD nezískala ani jednoho senátora. 4
2006ODSprvní vláda Mirka Topolánkanapř. Jiří Pospíšil (ODS), Tomáš Grulich (ODS), Tomáš Töpfer (ODS), Alena Palečková (ODS), Daniela Filipiová (ODS), Alexandr Vondra (ODS), Jaroslav Kubera (ODS) a další14
2008ODS, KDU-ČSL, SZ – 2. vláda Mirka TopolánkaMiroslav Škaloud (ODS), Tomáš Kladívko (ODS), Zdeněk Schwarz (ODS)3
2010ODS, TOP 09, VV – vláda Petra NečaseTomáš Jirsa (ODS), Pavel Eybert (ODS), Jiří Oberfalzer (ODS), Milan Pešák (ODS), Jaromír Štětina (TOP 09), Petr Bratský (ODS), Veronika Vrecionová (ODS), Přemysl Sobotka (ODS), Miloš Vystrčil (ODS)9
2012ODS, TOP 09, LIDEM – vláda Petra NečaseTomáš Grulich (ODS), Daniela Filipiová (ODS), Jaroslav Kubera (ODS), Jaroslav Zeman (ODS)4
2014ČSSD, ANO, KDU-ČSL – vláda Bohuslava Sobotkynapř. Milan Štěch (ČSSD), Zuzana Baudyšová (ANO), Václav Hampl (KDU-ČSL), Jiří Dienstbier (ČSSD), Miroslav Antl (ČSSD), Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL), Jiří Carbol (KDU-ČSL) a další19
2016ČSSD, ANO, KDU-ČSL – vláda Bohuslava SobotkyJaroslav Větrovský (ANO), Renata Chmelová (KDU-ČSL), Jaromír Strnad (ČSSD), Petr Šilar (KDU-ČSL), Jaromíra Vítková (KDU-ČSL), Jan Žaloudík (ČSSD), Jiří Dušek (ANO), Lumír Kantor (KDU-ČSL), Ladislav Václavec (ANO), Šárka Jelínková (KDU-ČSL), Anna Hubáčková (KDU-ČSL)11
2018ANO, ČSSD – druhá vláda Andreje BabišeMiroslav Adámek (ANO), Petr Vícha (ČSSD)2
2020ANO, ČSSD – druhá vláda Andreje BabišeOndřej Feber (ANO)1
2022ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Piráti – vláda Petra FialyJiří Růžička (TOP 09), Petr Fiala (KDU-ČSL), Tomáš Jirsa (ODS), Jiří Oberfalzer (ODS), Hana Kordová Marvanová (ODS), Jan Pirk (TOP 09), Jarmila Smotlachová (ODS), Tomáš Czernin (TOP 09), Bohuslav Procházka (KDU-ČSL), Miluše Horská (KDU-ČSL), Jaromíra Vítková (KDU-ČSL), Miloš Vystrčil (ODS), Tomáš Töpfer (ODS), Jiří Dušek (ODS), Lumír Kantor (KDU-ČSL), Ivana Váňová (KDU-ČSL), Zdeněk Nytra (ODS), Eva Rajchmanová (KDU-ČSL)18
2024ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Piráti – vláda Petra FialyPavel Fischer (TOP 09), Jiří Čunek (KDU-ČSL), Miroslav Kroc (STAN), Zbyněk Sýkora (ODS), Jiří Drahoš (STAN), Vladimíra Ludková (ODS), Miroslav Bárta (STAN), Ondřej Lochman (STAN), Zdeněk Hraba (ODS), Jan Tecl (ODS), Martin Červíček (ODS), David Šimek (KDU-ČSL), Hana Žáková (STAN), Břetislav Rychlík (TOP 09)14
2026ANO, SPD, Motoristé sobě – vláda Andreje Babišenikdo0

Premiéra Grosse zachránili lidovci

Úřadující premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš je po Stanislavu Grossovi (tehdy ČSSD) druhým premiérem, jehož politický subjekt v senátních volbách nezískal žádný mandát. Nulový výsledek zaznamenal Gross v senátních volbách v roce 2004. Jeho strana tehdy ještě pod názvem ČSSD neobhájila ani jedno ze tří křesel. Jeho koaliční partneři však uspěli: US-DEU získala mandát pro Karla Schwarzenberga a lidovci obsadili tři senátorská křesla.

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Rozdíly mezi jednotlivými volebními roky jsou výrazné. Po zisku 19 mandátů vládního tábora v roce 2014 následovalo o dva roky později dalších 11 křesel. V roce 2016 těžily vládní strany mimo jiné z úspěchu lidovců a koalic, na nichž se KDU-ČSL podílela.

Výrazně úspěšný byl pro vládu vedenou ODS také rok 2022. Strany pětikoalice Petra Fialy získaly samostatně nebo v koaličních kandidaturách 18 křesel. Mezi zvolenými byli například Miloš Vystrčil, Tomáš Czernin, Jiří Oberfalzer, Petr Fiala nebo Jiří Růžička. Fialovu vládu tehdy tvořily ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti.

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První volby do Senátu se konaly na podzim 1996 a výjimečně se obsazovalo všech 81 křesel. Strany tehdejší vlády Václava Klause získaly celkem 52 mandátů: kandidáti navržení ODS jich vybojovali 32, KDU-ČSL třináct a ODA sedm. O dva roky později už byl rozdíl výrazný. Za menšinové vlády Miloše Zemana uspěli v roce 1998 jen tři kandidáti navržení ČSSD a ve volbách roku 2000 dokonce pouze jeden.

Český statistický úřad ve svých historických statistikách rozlišuje volební, navrhující a politickou příslušnost kandidátů. Srovnání v tomto článku vychází z navrhující strany.

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