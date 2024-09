Volby budou těžké, ovlivní je poslední dny. Babiš o povodních i budoucnosti

Už zítra se otevřou volební místnosti. Rozhodnou nadcházející volby povodně? Krajské politické reprezentace měly nečekanou možnost ukázat svoji akceschopnost.

Uvidíme v sobotu. Hejtmani, primátoři, starostové, ale i složky IZS fungovali velmi dobře, proto jsem jim poděkoval na sítích. Já si ale myslím, že lidé to nebudou hodnotit jen podle posledního týdne, ale taky si vzpomenou, jak se jich jejich hejtmani zastávali, když jim vláda brala peníze a komplikovala životy.

Ano, na sociálních sítích jste poděkoval za nasazení komunálním politikům a záchranným složkám. Vynechal jste vládu. Nezaslouží si také poděkování za koordinaci?

Poděkoval jsem těm, co byli v první linii, oni to řešili minutu po minutě. Vzpomeňte si, jak se chovala opozice, když jsme bojovali s covidem. Kritizovali úplně všechno. My jsme přerušili kontaktní kampaň, omezili jsme sociální sítě, nechtěli jsme dělat politiku, nechtěli jsme je kritizovat. Hlavní úlohou vlády bude teď finančně pomáhat, a to rychle. My jsme po tornádu vypláceli peníze po pěti dnech.

Očekáváte, že povodně ovlivní volební účast? V roce 2020 byla 37,95 procenta.

Vláda musí zajistit, aby to účast negativně neovlivnilo. Pokud jim někteří starostové a primátoři říkali, že by se volby měly odložit, protože je nezvládnou zajistit, je jen odpovědností vlády, pokud se je i přesto rozhodla uspořádat. Odložení o týden bych neviděl tragicky, ale jak říkám, je to rozhodnutí vlády.

Hnutí ANO je favoritem nadcházejících krajských a senátních voleb. O čem budou?

Že jsme favoritem, tvrdí média. My do toho jdeme s tím, že to bude těžké. Volby by měly být o neschopné Fialově vládě, která na lidi tři roky kašle, a o tom, jak chceme v krajích vrátit lidem to, co jim vláda vzala, ale hodně to taky ovlivní ty poslední dny a povodně. Lidi mají úplně jiné starosti než řešit politiku. Nic není důležitější než ochrana životů a zdraví lidí.

ANO před čtyřmi lety vyhrálo v deseti krajích ze 13. Celkem získalo 178 mandátů. Hejtmany máte ale nakonec jen tři. Jaký výsledek očekáváte v těchto volbách?

Pokud to obhájíme, bude to úspěch. Vyhráli jsme ve všech krajích kromě Středočeského, Libereckého a Královéhradeckého. Kdyby ale třeba v Jihomoravském kraji kandidovala koalice SPOLU, tak bychom nevyhráli. Teď tam kandidují společně, takže je to složitější. Doufám ale, že naši voliči přijdou, protože pan Grolich ty čtyři roky dělal spíš marketing – například dal z peněz daňových poplatníků přes 3 miliony za fotografa, pamatuju si, jak to všichni řešili u paní Schillerové, teď je úplné ticho po pěšině. O nemocnice v kraji se vůbec nestaral a stejně tak o celkovou zdravotní péči v Jihomoravském kraji. Celou dobu jen podporoval vládu a točil videa na sítě. Měl by tam být hejtman, který maká pro lidi a proti vládním nesmyslům se vymezí.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš (16. září 2024)

Jak chcete docílit toho, aby vás v případě vítězství v kraji zase neobešly jiné strany?

Musíme udělat takový výsledek, aby to bez nás složit nešlo. V některých krajích vznikaly úplně nenormální slepence, v Olomouckém kraji se spojilo 7 stran, v Karlovarském dokonce 11, a pak to podle toho vypadá. Jde jim vždy jen o koryta, a hlavně se dostat k moci. Nezajímá je program, nezajímá je, co mohou udělat pro lidi, hlavně získat ty funkce.

Pokud ANO v krajských volbách drtivě zvítězí, odrazí se to i v celostátním postoji hnutí vůči pětikoalici a vládě Petra Fialy?

Neodrazí. Ať to dopadne jakkoliv, my budeme vládu dál kritizovat, protože ani nic jiného dělat nejde. Vždyť se podívejte třeba na digitalizaci stavebního řízení, kterou Bartoš úplně zmrvil. Nechápu, jak může být pořád ministrem. On samozřejmě nerezignuje, protože by o koryto nepřišel jen on, ale i všichni Piráti, které si na ministerstvo a jinde nastrkal.

Měl zakročit premiér a ministra Bartoše odvolat?

Pan Fiala ukazuje, jak je slabý premiér. Měl ho odvolat dávno. To samé Síkelu za ten jeho naprosto nevýhodný a prodražený nákup prázdných trubek na plyn, kvůli kterému zase zdraží lidem energie. Válek už dva a půl roku shání základní léky a o Stanjurovi ani nemluvím. Papaláš Bek místo toho, aby bojoval za učitele, kuchařky a další, tak pracuje tři dny v týdnu, jezdí s majáčkem záchranářskou uličkou. Předseda Dozimetru Rakušan je ministrem vnitra a má pod sebou policii, která má tu chobotnici vyšetřovat. Za to je chcete chválit? Všichni jsou zralí na okamžité odvolání.

Co vlastně říkáte na portfolio, které získal v Evropské komisi ministr Jozef Síkela?

Po naprosto servilním českém předsednictví EU, kdy Petr Fiala dělal vše, aby se Bruselu a Ursule von der Leyenové zavděčil, odměnila se mu teď tím, že pro Síkelu dostal portfolio mezinárodní partnerství, které se věnuje hlavně Africe a rozvojovým zemím. Pro české a evropské občany to ale může být vlastně dobrá zpráva, protože pan Síkela nám ani Evropě už škodit nebude.

Do voleb do Sněmovny zbývá rok. Chcete kandidovat. Budete tedy znovu usilovat i o post premiéra?

Určitě budu kandidovat a budou to moje poslední volby. Tam půjde o všechno, musíme vyhrát, jinak pětikoalice bude naši zemi ničit dál a nebudeme mít pro občany a zaměstnavatele žádnou budoucnost.

Budete tedy znovu usilovat i o post premiéra?

Ano, budu.

Říkáte, že příští sněmovní volby budou vaše poslední volby. To už jste ale v minulosti řekl u několikerých voleb. Takže určitě budou příští sněmovní volby pro vás poslední?

Chci, abychom vyhráli volby, složili vládu a dali po pětikoalici zase zemi do pořádku. Strašně mě štve, když vidím, jak zničili spoustu skvělých a důležitých projektů. Třeba reforma psychiatrické péče, Válek ji měl připravenou v mašličkách, ale vykašlal se na to.

Vraťme se k nadcházejícím volbám. Hnutí ANO jde do nich se slibem, že lidem vrátí, co jim Fialova vláda vzala. Co všechno tím myslíte?

Vláda lidem peníze neustále jen bere, nic pozitivního pro ně neudělala. Zvýšili daně, za poslední tři roky všechno zdražilo v průměru o třetinu, reálné mzdy přitom klesly nejvíc ze všech vyspělých zemí. Způsobili rekordní inflaci tím, že nezastropovali ceny energií u výrobců, i kvůli tomu máme stále nejvyšší ceny energií v Evropě. Obrali trvale důchodce o tisíc korun měsíčně, a tak bych mohl pokračovat. Já vlastně nechápu, kdo je ještě může chtít volit? Kraje musí mírnit dopady vládnutí Fialovy vlády.

Vůbec nejvíc emocí vyvolává mezi lidmi zdražování potravin a energií, nedostatek peněz na navýšení mezd a platů nebo nižší valorizace penzí. To chcete lidem přes kraje kompenzovat jak?

Jasně, že to lidi štve, vždyť je obelhali. Kraje ale naštěstí mají spoustu nástrojů, aby to napravily. Jasně, že nesníží daně nebo nezvýší důchody, to uděláme, pokud znovu budeme u vlády, ale mohou lidem ulevit a pomoci jinak. Zřizují školy a třeba domovy pro seniory, mohou rodinám pomáhat s kroužky pro děti, zlevnit veřejnou dopravu, zřídit senior taxi. Mohou taky podporovat sport, který Fialova vláda podporuje minimálně. Těch variant je hodně. To hlavní je, že to musí chtít udělat, a ne se jen vymlouvat, že něco nejde.

Kolik by vlastně kompenzace kraje vůbec stály?

Třeba Jihomoravský kraj má rozpočet 40 miliard korun, ale do lidí neinvestuje v podstatě nic. My se nebavíme o desítkách miliard, v rámci těch rozpočtů to jsou relativně malé částky, které ale těm lidem pomohou. Třeba Praha to na návrh našich zastupitelů udělala. Hnutí ANO tam i z opozice prosadilo, aby město pomáhalo nízkopříjmovým rodinám se stravným, školkovným a dalšími školními aktivitami.

Budou na to mít ale kraje prostředky? Teď budou řešit škody po povodních. Neohrozilo by to do budoucna jejich provoz, plánované investice?

Jasně, kraje už teď dávají na povodně peníze, které mohly dávat třeba do škol. Na druhou stranu ty náklady by na sebe měla vzít hlavně vláda, ta na to v rozpočtu musí najít prostředky, jako jsme vždycky našli my. Taky si kraje nesmějí nechat brát od Stanjury peníze. To jde ale těžko, když je většina hejtmanů vládních a se vším, co vláda dělá, souhlasí. Jsou sice výjimky, jako je pan Kuba v jižních Čechách, ale jinak v podstatě nikdo. Mluvil jsem nedávno s naším hejtmanem Moravskoslezského kraje Bělicou a tomu teď vláda chce vzít na rozpočtovém určení daní 800 milionů. Ústeckému kraji pak zase 400 milionů.

Mimochodem, co jste říkal antikampani ODS na vaši kampaň: Zadlužili jsme vás. A zadlužíme vás i v krajích?

Asi si myslí, že jsou lidi hloupí a nevědí, že my jsme až do covidu zadlužení snižovali. V historii České republiky byli jen tři ministři financí, kteří měli přebytkové rozpočty, a to je pan Kočárník, paní Schillerová a nějaký Babiš, který měl v roce 2016 rekordní přebytek 61,7 miliardy. I po těch dvou letech covidu jsme zemi předávali jako šestou nejméně zadluženou v Evropě a s nižším zadlužením vůči HDP, než když jsme v roce 2014 vstoupili do vlády. Oni za čtyři roky nasekají rekordní dluhy za víc než bilion, víc než za covidu, klesli na deváté místo, a pořád mají tu drzost mluvit o rozpočtové odpovědnosti. Vždyť jsou k smíchu, pořád jen lžou.

Oproti minulosti bude po letošních volbách vedení ANO chtít řešit se zvolenými zástupci krajů případné koalice. Proč?

Protože si myslím, že by vedení hnutí mělo vědět, s kým se chystají jít. Některé koalice si úplně představit nedovedu.

Jsou tedy strany nebo hnutí, se kterými do koalice ANO rozhodně nepůjde, nebo bude záležet na zvolených osobnostech?

Je to hodně o lidech. Třeba v Libereckém kraji si nedokážu představit spojení se STAN a panem Půtou, který je obviněný z korupce. Ta společnost se dokonce u soudu doznala, že mu úplatek předala, přesto opět kandiduje na hejtmana. To je asi možné v hnutí STAN, u nás ale určitě ne.

Při zahájení hlavní fáze kampaně jste zmínil, že ANO chce koalice uzavírat jen s těmi, co nekradou. Jak budete chtít tuto podmínku zaručit?

Za to musí ručit krajští předsedové a lídři, to je jejich odpovědnost a taky závazek vůči lidem. Jsme protikorupční hnutí a nic takového nikdy nebudu ani vteřinu tolerovat.

Už nyní je hnutí ANO v předvolební koalici s Motoristy a Přísahou. Máte třeba společného kandidáta do Senátu Borise Šťastného. Dokážete si představit spolupráci s touto koalicí i na sněmovní úrovni, pokud by se dostala do dolní komory?

Dělají to dobře, máme na spoustu věcí podobné názory, i když ne určitě úplně na všechno. Pan Šťastný je dobrý kandidát a bylo by fajn, kdyby ve volbách do Senátu uspěl. Myslím, že by to tam trochu rozsvítil. Do parlamentních voleb je ještě rok, uvidíme, jak se jim bude dařit a jak to vybudují. Taky uvidíme, s čím budou kandidovat, protože to je samozřejmě hlavně o programu. My chceme pomáhat lidem.

Mohla by být, opět v případě úspěchu, pro vás sněmovním partnerem koalice Stačilo! Kateřiny Konečné?

Já vám tu nebudu říkat jednotlivé strany nebo to, s kým bychom šli a s kým naopak ne, protože to ani nevím. Zeptejte se mě, až budou mít všichni program.