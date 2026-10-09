„Jen nepřátelství a nenávist.“ Atmosféra je jiná než dřív, posteskl si Babiš u voleb

Z důležitých míst, kde by Babiš rád viděl úspěch hnutí ANO, zmínil Prahu. Uznal ale, že kandidát na primátora Jan Hušbauer to má ale těžké. Především kvůli signálům ostatních stran o možné spolupráci v koalici. „Jak to tak vypadá, tak opozice zase volí tu strategii izolovat hnutí ANO,“ uvedl premiér. „To si myslím, že pro Prahu a pro občany Prahy není vůbec dobře,“ pokračoval. „My financujeme v Praze zdravotnictví, vysoké školství, muzea, památky,“ vyjmenovával. „Praha má problém s drogami, bezdomovci,“ řekl dále premiér.
Vyjádřil se i o volbách do Senátu, který podle něj funguje jako pojistka demokracie. „My ten Senát samozřejmě vždycky přehlasujeme, ale je důležité, abychom spolu normálně komunikovali,“ myslí si Babiš. Co se týče komunikace s politickými oponenty, Babiš zmínil ještě jednu věc. Podle něj se během jeho času v politice zhoršila atmosféra ve vztahu mezi opozicí a koalicí.
„V roce 2013 mi to tak nepřišlo, ale dneska je ten rozdíl úplně neuvěřitelný,“ posteskl si ministerský předseda. „Není tam ta spolupráce, naopak je tam nepřátelství, až nenávist, a to si myslím, že je prostě špatně,“ dodal.
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Nepočítal jsem to, přiznal premiér
Na otázku, co by pro hnutí ANO byl úspěch, co se týče počtu primátorských mandátů, odpověděl Babiš, že neví. „Nepočítal jsem, já mám skutečně jiné starosti,“ řekl se smíchem. „Pokud udržíme to, co máme, tak to bude fajn,“ zvážněl po chvíli a znovu vyzdvihl důležitost Prahy.
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Na konci svého vyjádření Babiš řekl, že si myslí, že k účasti na volbách už vyzýval dost a těší se, až to skončí. „Aspoň já se tedy těším, až to bude za námi. Další volby jsou až v roce 2028, takže doufám, že do té doby bude více klidu,“ shrnul. Důležitost voleb ale neznevažoval. Myslí si, že každé volby jsou důležité, a rád by, aby Česká republika i v komunálních volbách dosahovala takové volební účasti jako v západní Evropě, což se zatím neděje.