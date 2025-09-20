Po ráně holí nesmí bez dohledu na krok. Babiš vyrazil do Olomouckého kraje

Eva Pospíšilová
  11:53
Čtvrtek, 9 hodin ráno. „Takže vítejte, jsme rádi, že jste přišli,“ odstartoval šéf hnutí ANO Andrej Babiš na minutu přesně v Šumperku první předvolební mítink toho dne. Na první pohled se nijak neliší od předešlých. Babiš stojí s mikrofonem asi před stovkou lidí. Přivolává si k sobě lídra Olomouckého kraje Lubomíra Metnara, kterého přijel podpořit. Portál iDNES.cz přináší další díl seriálu Den s lídrem.
Kampaň Hnutí Ano v Olomouci. (19. září 2025)

Kampaň Hnutí Ano v Olomouci. (19. září 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Budeme tady s vámi padesát minut, pak musíme jet dál,“ vymezil program mítinku Babiš. V ten den měl naplánovaná setkání s lidmi ještě v Uničově, Mohelnici, Šumperku a v Olomouci.

Každý z těchto mítinků přitom začal úplně stejně. A stejně i pokračoval. Na každé zastávce Babiš lidem vysvětloval, proč by svůj hlas v nadcházejících volbách měli dát právě hnutí ANO.

„Protože my jediní vás nepodvedeme. Já mám takovou držku, že mě všichni poznávají. I malé děti. Všichni vědí, kde Babiš bydlí. Kdybych vás podvedl, tak se můžu odstěhovat,“ zdůraznil Babiš při slibu o splnění všech cílů programu hnutí ANO, jehož jednou z hlavních priorit je prosadit levné energie pro všechny.

„Absolutně nepřipustíme nové zelené daně pro domácnosti a osobní dopravu, takzvané emisní povolenky ETS2, které prosadila Fialova vláda. Snížíme platby za distribuci, přenos i obnovitelné zdroje, aby byly energie dostupné pro všechny,“ opakoval na všech čtvrtečních mítincích šéf ANO. Dále zmiňoval dostupné zdravotnictví, důstojné bydlení nebo spravedlivé důchody pro všechny, či investice do obrany nebo infrastruktury.

„Měl jsem si radši rozbít hlavu“

Asi šedesátiletou ženu v Uničově ale také zajímalo, jak se Babiš zachová s Agrofertem.

„Slyšela jsem, že by vás prezident nemusel jmenovat premiérem, pokud ho dál budete mít,“ dotazovala se šéfa hnutí ANO.

Ten jí odpověděl dost svérázně. „Měl jsem si radši rozbít hlavu než jít do politiky. Agrofert zaměstnává čtyřicet tisíc lidí. Kdybych nejednal, byla by už i Olma po smrti. Všichni se mě přesto snaží zničit. Mají jen program Antibabiš,“ rozhořčil se bývalý premiér a bez náznaku, jak se s firmou vypořádá, pokud ANO vyhraje volby, dokončil: „Budu postupovat samozřejmě podle zákona.“

Další otázka, která v Uničově padla, byla na platy politiků. „Proč mají dostávat odchodné? To je přeci pro každého, kdo se už do Sněmovny nedostane, dalších půl milionu navíc,“ dotazovala se asi padesátiletá účastnice mítinku. „Podívám se na to. Za co to dostávají? Určitě to budeme chtít řešit,“ odpověděl jí Babiš.

Z Uničova se Babiš přesunul do Mohelnice. Cestou začalo drobně pršet. I přesto na náměstí čekaly desítky lidí. „Pojďte se schovat pod přístřešek,“ vybízel Babiš s úsměvem zejména ty starší. Dobrou náladu z účasti mu ale záhy pokazila žena středního věku, která se do něj vehementně pustila: „Zloději, lháři...“ Křik se v ten moment ozval i z davu příznivců Babiše: „A co Dozimetr? Táhněte, odkud jste přišla.“ Na potyčku ale nedošlo. Zakročil Babiš. „Prosím, nechte paní mluvit, ona má názor, to je v pořádku,“ vyzval své příznivce.

Ti se zklidnili, zato žena ne. „Syna jste unesl na Ukrajinu, hanba by vás měla fackovat,“ vmetla do obličeje lídrovi hnutí ANO.

„Hej, to je bůh“

„To je váš názor. Mě mrzí, že paní takto mluví. A ohledně únosu syna je v policejním protokolu napsáno, jak politici zneužili mého syna, a jeho matka sama vypověděla, že bohužel si to vymyslel. Má schizofrenii a to nikomu nepřeju,“ reagoval expremiér. Dotaz na jeho staršího syna padl i v Olomouci, kam přišlo demonstrovat proti Babišovi asi deset lidí, přičemž podporovatelů byly na místě víc než tři stovky.

I proto se nakonec tento mítink o něco protáhl. Našlo se totiž jen málo lidí, kteří se s šéfem ANO nechtěli fotit nebo si od něj nechat podepsat knížku či fotokartičku. „Hej, to je bůh,“ ocenil Babišův přístup asi sedmnáctiletý kluk.

Ale pojďme zpět k celkové podobě mítinků, kterých se účastní expremiér. V jedné věci jsou totiž jiné. V ochraně. Po útoku, při němž Babiš dostal berlí do hlavy, už v těsné blízkosti za zády má jen svého bodyguarda a lidi z hnutí. Také podpisové akce a focení se odehrávají tak, že za zády má Babiš jen známé.

Ve čtvrtek ochránce zasahovat nemusel. Šéfa ANO mířícího k lidem jen několikrát důrazně vyzval: „Pane Babiši, pojďte zpátky.“

