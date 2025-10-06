Dovedu si Okamuru představit jako předsedu Sněmovny, řekl Babiš

Fiala dnes novinářům řekl, že se s Babišem bavili o nominacích poslanců SPD do sněmovních výborů. Hnutí by podle něj chtělo několik postů předsedů výborů, Fiala by rád případně stál v čele hospodářského výboru. Babiš řekl, že s Fialou hovořil o fungování Sněmovny, jejím jednacím řádu a o výborech.
„Dáváme dohromady orgány sněmovny, to znamená vedení a výbory,“ přiblížil jednání místopředseda SPD Fiala. „Dával jsem Babišovi seznam nových poslanců SPD a u nich byla připsána jejich odbornost, to znamená v jakém výboru by rádi pracovali,“ dodal.
„Pokud bych aspiroval na předsedu nějakého výboru, tak by to byl hospodářský výbor,“ uvedl Fiala. Hnutí podle něj nebude aspirovat na předsedu mediálního výboru.
Na opakované dotazy Babiš nechtěl jakkoli komentovat personální otázky kabinetu, který by mohly sestavit ANO, SPD a Motoristé. Jednání ohledně složení vlády nekomentuji. Určitě mě čeká zítra (v úterý) nějaké jednání v tomhle kontextu,“ poznamenal Babiš. Na dotaz, zda je kandidátem na ministra vnitra šéf hasičů Vladimír Vlček, řekl, že s ním řešil pouze rozpočet.
SPD už podle Babiše není extremistická
„My určitě, pokud tam budeme, tak si to rozdělíme, že Karel Havlíček bude dohlížet na ekonomické resorty a je všeobecně známo, že já se prioritně věnuji zdravotnictví a sociálním věcem,“ okomentoval Babiš situaci ve svém hnutí. Karel Havlíček zastával roli stínového premiéra, volebním lídrem byl ale Babiš.
„Jak říká prezident Zeman, jenom blbec nemění názor. Takže se ten názor změnil,“ reagoval Babiš na dotaz, zda už neplatí jeho prohlášení z roku 2017, že SPD je extremistická strana. „Je to standardní demokratická strana,“ doplnil.
Dnes také podle svých slov telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem či s premiérem Saska Michaelem Kretschmerem. V kontaktu byl s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.
„(Ukrajinský prezident) Volodymyr Zelenskyj avizoval přes pana velvyslance, že mi zavolá. Měl volat včera (v neděli), ale velvyslanec říkal, že řeší nějaké drony. Předpokládám, že se ozve,“ dodal Babiš.
Tomio Okamura byl na jednání u Babiše v Průhonicích už v sobotu večer po oznámení vítězství hnutí ANO ve volbách. Nejprve ale jednali s Babišem Motoristé sobě, konkrétně předseda hnutí Petr Macinka a čestný prezident hnutí Filip Turek.
Podle Babiše chybějí peníze na dálnice
Babiš po dnešním jednání se šéfem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radkem Mátlem novinářům řekl, že kvůli chybějícím penězům se zastavují stavby silnic či modernizace železničních tratí. Uvedl, že dnešní jednání se týkaly právě zejména rozpočtu.
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) má podle vládou schváleného rozpočtu příští rok hospodařit se 144,6 miliardami korun, což je o 15,7 miliardy méně proti schválenému rozpočtu fondu na letošní rok. Podle Sdružení pro výstavbu silnic rozpočet ohrozí dokončení dálniční sítě a znemožní zahájení výstavby dalších projektů.
Babiš vyjmenoval, že se například zastavuje výstavba dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, která byla v plánu na prosinec, nebo že se nepokračuje ve výkupu pozemků pro Pražský okruh nebo komunikaci mezi Prahou a Táborem. Zastaveny jsou podle Babiše také modernizace tratí mezi Hradcem Králové a Pardubicemi nebo Prahou a Kladnem. Reakci ministerstva dopravy ČTK shání.
„Je to totální rozklad. Celá tahle dopravní infrastruktura je zastavena,“ řekl Babiš. Jednal také se šéfem hasičů Vladimírem Vlčkem. „Chybí mu na dobrovolné hasiče 670 milionů korun, chybí mu tisíc míst pro hasiče,“ podotkl.
Vlček při odchodu řekl, že tématem jednání byl rozpočet hasičů. Na další dotazy novinářů ohledně toho, zda by mohl být v nové vládě ministrem vnitra, neodpověděl a odjel.
Mátl po jednání uvedl, že mluvil s Babišem o rozpočtu na dopravní stavby na příští rok. Doplnil, že by ve funkci rád pokračoval, na ŘSD je podle něj hodně práce. Záleží ale na rozhodnutí nového ministra dopravy, podotkl. O tom, kdo by jím mohl být, nebo která strana by mohla tento resort obsadit, Mátl nevěděl.