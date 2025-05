Babiš chválí Turka. Maláčová a Zaorálek za ANO? To není na stole, prohlásil

„Ideální je, kdybychom mohli sestavit vládu za podpory nějakých koaličních partnerů, kteří by nám možná dodali nějaké experty do vlády, ale spíše by se angažovali ve Sněmovně než ve vládě,“ řekl Babiš Deníku.

„Ideální by bylo, aby byli ve Sněmovně a my bychom to řídili,“ prohlásil šéf ANO a bývalý premiér.

Není důležité, kdo bude ministrem zahraničí, tvrdí šéf ANO

Podle Babiš není až tak důležité, kdo by byl ministrem zahraničí. „Když je dobrý premiér, tak on dělá zahraniční politiku. Já jsem ji dělal. Pozice ministra zahraničních věcí není až tak důležitá.

Babiš v rozhovoru zpochybnil, že by se šéfka SOCDEM Jana Maláčová a první místopředseda strany Lubomír Zaorálek mohli objevit na kandidátkách ANO.

„Ne, prosím vás, to vůbec není na stole. My sestavujeme naše kandidátky, krajské sněmy proběhly,“ řekl Babiš Deníku.

Bývalý premiér a poté eurokomisař Vladimír Špidla důrazně varoval SOCDEM, kterou dříve vedl, před tím, aby vybraní sociální demokraté šli do podzimních voleb na kandidátkách hnutí ANO.

„Vstoupit na kandidátky ANO se mi jeví jako strategická chyba, která ohrožuje existenci strany, kterou nezničily ani nejpohnutější okolnosti,“ napsal Špidla stranickým kolegům.

Europoslanec Libor Rouček dokonce kvůli námluvám stranických špiček s ANO opustil SOCDEM. Janě Maláčové a Lubomíru Zaorálkovi vyčetl, že tajně vyjednávají o místa pro sebe, případně ještě pro další funkcionáře strany na kandidátkách hnutí ANO do Sněmovny.

„Pana Zaorálka znám, to je skvělý rétor. Zaorálek určitě je odborník na zahraniční politiku, ale my se sociální demokracií vůbec nebavíme o nějaké společné vládě,“ řekl také Babiš.