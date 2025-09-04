Útočník byl obětí nepravd, ochranka mě bude zepředu víc hlídat, popsal Babiš

Předseda ANO Andrej Babiš se poprvé od útoku objevil na veřejnosti. V ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval horkou část kampaně svého hnutí. Server iDNES.cz s ním mluvil ohledně toho, jak se cítí poté, co ho v pondělí na mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku napadl důchodce Vladislav N. francouzskými holemi. Jedna ze dvou ran zasáhla Babiše do hlavy.

Jak se dneska cítíte?
Cítím se dobře. Mám sice ještě bouli, ale vracím se do kampaně, takže se cítím dobře. Klid, který chtěli doktoři, jsem dodržel. Odpočíval jsem, ještě mě to sice bolí, ale omezuje mě to, už jen když si třeba čistím zuby. Takže teď už se zase těším na kampaň.

Neobáváte se, že se útok může opakovat?
Já doufám, že ne. Nepřipouštím si to. Samozřejmě budeme dávat větší pozor.

Posílíte si ochranku?
Ne. Ale ochranka mě bude víc hlídat zepředu.

Budete měnit strategii mítinků?
Ne...

Kontaktní kampaň tedy bude pokračovat, budete dál chodit mezi lidi?
Určitě. Já se snažím. Do politiky násilí nepatří. Nemělo by se to stát nikomu. Na mítincích by se nic takového nemělo dít. Diskutujme, argumentujme, ale bez násilí.

Čemu ten útok přičítáte?
Tak pán byl obětí nepravd, které se o mně šíří. Tisíckrát opakovaná lež může být pro některé pravda. Snad už se ale do nic nestane. Ještě třicet dní.

Budete chtít po útočníkovi nějakou satisfakci, nebo vám stačí omluva od něj na Facebooku?
Ne. Opakuji, že omluvu přijímám a doufám, že už to nikdy neudělá.

