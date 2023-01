Babiš na hlasování o nedůvěře vládě dorazí. Mluvit k poslancům však nehodlá

Expremiérův program nastínil Babišův mluvčí Vladimír Vořechovský. Ve čtvrtek Babiš vyrazí do Benešova na diskusi s občany, zúčastní se také debaty v Blesku. V pátek navštíví Liberec. Dalším účastníkem druhého kola prezidentských voleb bude koncem příštího týdne bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel.

Podle zástupce šéfredaktora zpravodajství a publicistiky televize CNN Prima News Jana Kálala Babiš s Pavlem také potvrdili účast v prezidentském superduelu, který bude Prima vysílat ve středu 25. ledna od 20:15. Kálal to uvedl na Twitteru.

Jan Kálal @JanKalal Finalista prezidentské volby @AndrejBabis potvrdil účast v prezidentském Superduelu na Primě a @CNNPrima ve středu 25.1. ve 20:15 oblíbit odpovědět

Před prvním kolem volby se bývalý premiér zúčastnil jediné předvolební debaty, a to ve čtvrtek 11. ledna v televizi Nova. Už dříve avizoval, že v případě postupu přijde do vícero diskusí.

V úterý se podruhé v tomto volebním období sejde Poslanecká sněmovna, aby z popudu opozice hlasovala o vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy. Schůzi svolanou na úterý vyvolalo opoziční hnutí ANO.

Pavel se vydá v úterý do Ústí nad Labem a ve čtvrtek do Ostravy, tedy do regionů, kde měl slabší výsledky a kde byla také nízká volební účast. Vyplývá to z pozvánek na jeho facebookovém profilu. Ve středu chystá Pavel veřejnou akci v Praze a v pátek navštíví Brno, uvedl jeho tým v dnešní tiskové zprávě.

Pavla chtějí v kampani podpořit i někteří protikandidáti z prvního kola. Způsob spolupráce s ekonomkou Danuší Nerudovou Pavel představí na společné tiskové konferenci v úterý dopoledne.