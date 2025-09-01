„Předvolební atmosféra je dnes nebývale vyhrocená. Společnost je rozdělená na dva tábory, které proti sobě staví dobro a zlo, černou a bílou. Vytrácí se respekt k demokratické pluralitě a hrozí, že voliči pak vítězství druhé strany vnímají jako katastrofu. To už vede i k potyčkám – v Budějovicích podle svědků došlo k fyzickým inzultacím, v Písku se protest omezil na pískot a pokřiky sdělil redakci iDNES.cz politolog a vysokoškolský lektor Vladimír Hanáček.
Podle Hanáčka jsou fyzické útoky na politiky za hranou přijatelného. Vysvětluje je černobílým pojetím kampaně, která staví proti sobě „vlastizrádnou vládu“ a opozici líčenou jako hrozbu zaprodání země na Východ.
Útoky můžou být i důsledek radikalizující se společnosti, nebo nárůstu lidí s psychickými problémy, jak míní Milan Školník, politolog České zemědělské univerzity. „Může to být náhoda, ale na druhou stranu již opravdu vrcholí horká fáze volební kampaně, máme pár měsíců do voleb a je konec prázdnin. Je možné, že to na lidi doléhá, protože vlivem médií a kampaní politických stran je toho zkrátka hodně.“
I přesto, že politici jsou na verbální útoky zvyklí, jakékoliv projevy nenávisti by se měly odmítnout, míní Školník. „Policie by je měla řešit. Je to úplně zbytečné napadení a zbytečná agrese.“
Jak Andrej Babiš, tak zvlášť Petr Fiala jako předseda vlády mají ochranku. Andrej Babiš má soukromou, platí si ji. Premiér Fiala má jednu z těch nejvyšších, kterou zajišťuje ochranný útvar Policie ČR.
„A i přesto je zajímavé, že se stanou takové útoky. Zároveň to jsou výrazné osobnosti, dvě nejvyšší, které budou bojovat o křeslo premiéra, takže se dá i předpokládat, že taková nemilá pozornost je upřena primárně na tyto dvě osoby,“ říká Školník.
„Doufejme, že se jedná o individuální výpady, že nejde o nic koordinovaného. Spíš se bojím, aby to neodradilo politiky jezdit za lidmi. Obávám se také, aby se situace ještě nestupňovala, nebo aby si z ní někdo nevzal příklad.“
Podle Školníka je možné, že politici omezí mítinky, a nebo se jim posílí ochranka. „Což se pravděpodobně stane,“ dodává Školník.
Důvody k násilí zavdali samotní politici
Podle politologa Jana Kubáčka, specialisty na politický management, komunikaci a volební marketing, takové chování nahrává radikálům a politici a političky by se proti němu měli jednoznačně a společně vymezit.
„Nemám z toho radost. Je to špatně, protože to vede k radikalizaci společnosti a k cynizaci politiky. Takové hulvátské vystupování jak občanů tak i kandidátů, nahrává radikálům, protože ti se v tom ztratí,“ uvedl pro iDNES.cz Kubáček.
„To je to nejhorší. Je to nebezpečný precedens a politici by se měli ideálně naráz společně vymezit, nehledě na stranickou příslušnost, a jednoznačně a ostře to odmítnout,“ apeloval.
Důvody k útokům podle něj zavdali samotní politici. „Ve své komunikaci zhrubli, začali hodnotit občany, titulkovat je a nálepkovat, někdy jako hlupáky, jindy jako dezoláty či lepšolidi. To, co vypouští ven a to, jak hodnotí lidi na dálku, vytváří pak alibi pro násilí. Mnozí si pak chování politiků vykládají tak, že je všechno povoleno,“ uzavřel.