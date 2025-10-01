Oddělené šatny i žert s Nacherem. Jak to vypadalo v zákulisí duelu Babiše s Fialou

Dominika Hejl Hromková
  22:47
Ve středu večer se poprvé před volbami střetli v ostrém duelu na CNN Prima News dva největší rivalové – lídr koalice SPOLU Petr Fiala a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Oba usilují podruhé o premiérské křeslo. Redakce iDNES.cz byla u toho.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve studiu CNN Prima News podepisuje před duelem...

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve studiu CNN Prima News podepisuje před duelem s premiérem Petrem Fialou fotografie. (1. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Premiér Petr Fiala (ODS) a lídr hnutí ANO Andrej Babiš před duelem CNN Prima...
Premiér Petr Fiala (ODS) v duelu CNN Prima News s šéfem opozičního hnutí ANO...
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a premiér, předseda ODS a lídr koalice SPOLU...
Premiér Petr Fiala (ODS) v duelu CNN Prima News s šéfem opozičního hnutí ANO...
Předseda hnutí ANO Babiš dorazil do studia v 19.45. Přivítal ho senior, který si přinesl dvě vytištěné fotografie s Babišem a prvním místopředsedou hnutí Karlem Havlíčkem. Od Havlíčka je už měl podepsané, chtěl k nim ještě přidat podpis Babiše.

Šéf ANO je podepsal a pokračoval do šatny. O pět minut později přijel i současný předseda vlády Fiala. Senior překvapil čekající novináře, když o podpis na vytištěnou fotografii požádal i Fialu. Na fotce byl premiér v pražském metru, kterým se tento týden projel jako součást kampaně. Kromě fotky si nechal podepsat i svítivě oranžový klobouk. „Jo, já už v tom mám docela praxi,“ usmíval se Fiala při autogramu na klobouk a odešel do zázemí televize.

„Spíš budu volit Fialu, ten aspoň nebude chtít ten režim tolik měnit,“ prohlásil pak senior.

Fiala s Babišem dostali každý svou šatnu, kde se do poslední chvíle připravovali na debatu. Mezitím na ně už čekalo ve studiu zhruba 80 diváků, polovinu z nich tvořili příznivci SPOLU, polovinu ANO. Fanoušci SPOLU měli svítivě zelená trička, fanoušci ANO trička bílá. Diváky si politické strany zajišťovaly sami. Za hnutí ANO v první řadě seděl poslanec a pražský zastupitel Patrik Nacher.

Babiš a Fiala se pohádali o inflaci, penze, Green Deal i pomoc Ukrajině

„Dobrý den,“ pozdravil Nacher Fialu. „To bylo takový vlažný,“ odpověděl mu Fiala se smíchem. „Tak pěkný večer,“ pozměnil Nacher svou odpověď.

Fiala čtečku, Babiš papíry

Jako první před diváky do studia předstoupil Fiala. „Těšíte se? Já kvůli tomu přijel až z Kodaně,“ smál se viditelně dobře naladěný premiér. V Kodani se ve středu účastnil neformální Evropské rady, kde debatovali o bezpečnosti a Ukrajině. „Ale tohle je taky důležité,“ prohlásil pak Fiala o duelu.

Po něm do studia vstoupil za potlesku a skandování „Babiš! Babiš!“ jeho soupeř. Babiš rovnou zamířil ke svému pultíku a z brašny vytáhl velký stoh papírů. Oba se pak museli společně vyfotit. Před fotografy si potřásli rukou, usmívali se do objektivů, jinak spolu ale nemluvili.

Do začátku přímého přenosu každý stál u svého pultíku, Babiš si prohlížel své papírové podklady, Fiala měl čtečku. Deset minut před půl devátou začal přímý přenos. A to zostra.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve studiu CNN Prima News podepisuje před duelem s premiérem Petrem Fialou fotografie. (1. října 2025)
Premiér Petr Fiala (ODS) a lídr hnutí ANO Andrej Babiš před duelem CNN Prima News (1. října 2025)
Premiér Petr Fiala (ODS) v duelu CNN Prima News s šéfem opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem (1. října 2025)
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a premiér, předseda ODS a lídr koalice SPOLU Petr Fiala v předvolební debatě CNN Prima News. (1. října 2025)
„Andreji Babišovi nezáleží na českých občanech,“ řekl Fiala.

„Pan premiér je trvale nejhorší premiér, teď už druhý nejhorší premiér na světě,“ opáčil Babiš.

Po skončení živého přenosu se oba kandidáti vyfotili se svou polovinou diváků. Fiala se hned poté rozloučil a odešel, Babiš ještě chvíli rozdával zájemcům podpisy, třeba na bonboniéru Toffifee.

Celou debatu iDNES.cz sledoval v online reportáži. V druhém duelu se Fiala s Babišem střetnou ve čtvrtek večer na Nově.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

