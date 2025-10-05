Babiš exkluzivně: SPD by mohla mít šéfa Sněmovny. Naznačil složení vlády

Máte za sebou schůzku u prezidenta. Jaký je výsledek?
To nebyla schůzka, která měla dospět k nějakému konkrétnímu závěru. Já jsem šel informovat pana prezidenta o prvním jednání s Motoristy a SPD, se kterými můžeme složit většinu ve Sněmovně, a samozřejmě i možné vládě. Já jsem dostal od hnutí mandát vyjednávat a na rozdíl od pana Fialy budu vyjednávat sám. Já nejsem něčí loutka, za mě nebude vyjednávat nikdo, za pana Fialu dojednávali vládu Blažek s Nejedlým.
Babiš exkluzivně: SPD by mohla mít šéfa Sněmovny. Naznačil složení vládyPremium
Andrej Babiš (ANO) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Máte za sebou schůzku u prezidenta. Jaký je výsledek?
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025
Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025 a se ziskem 34,5 % hlasů je vyhrálo hnutí ANO.
- Výsledky voleb
- Jak se sčítají hlasy ve volbách
- Mapa s výsledky voleb v ČR
- Volby OBRAZEM
- Preferenční hlasy
Výsledky v regionech a obcích:
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...
Co udělá Babiš s Agrofertem? Na vyřešení střetu zájmů má 30 dní
Pokud se šéf hnutí ANO Andrej Babiš stane premiérem, bude se muset vypořádat se svým střetem zájmů, do kterého se dostane kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Babiš už po vyhlášení výsledků oznámil,...
Babiš exkluzivně: SPD by mohla mít šéfa Sněmovny. Naznačil složení vlády
Předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš poskytl redakci iDNES.cz exkluzivní rozhovor o povolebním vyjednávání s Motoristy a hnutím SPD. Zmínil schůzku u prezidenta i to, kterého ministerstva se...
Přistavěli dvě patra a škola v Indonésii se zřítila. Jsou desítky mrtvých
Indonéské úřady necelý týden po zřícení školy na ostrově Jáva potvrdily, že při neštěstí zahynulo 45 studentů, po tělech dalších se stále pátrá. Dvoupatrová budova islámské internátní školy se...
K volbám přišlo mnohem více voličů než minule. Na rekordy z 90. let to však nestačilo
K volbám do Poslanecké sněmovny letos dorazil rekordní počet lidí. Svůj hlas odevzdalo bezmála 69 procent voličů, což je nejvíc za poslední čtvrtstoletí. Na čísla z 90. let to však nestačí.
„Všichni se mě štítili.“ Komunisté trestali rodiny odebráním těch nejmenších
Za prvních dvanáct let komunistické totality se počet dětí v dětských domovech zvýšil patnáctinásobně. Odebrání dítěte byl nejen nejčastější nástroj, jímž stát řešil jakékoliv problémy v rodinách,...
Drtivé vítězství v Teplicích: ANO získalo dvojnásobek hlasů oproti SPOLU
Dvojnásobek hlasů než vládní koalice SPOLU dostalo hnutí ANO od voličů v Teplicích. V samotných Teplicích získalo skoro 42 procent, v celém okrese pak dokonce 46 procent. A třetí skončilo SPD Tomia...
Most volil Babiše. Hnutí ANO zde získalo téměř každý druhý hlas
V Mostě získalo hnutí ANO ve volbách do skoro 50 procent hlasů. Druhému SPOLU odskočilo o více než 30 procent. A v celém mosteckém okrese byl tento rozdíl ještě markantnější. Překvapivým skokanem se...
Jak se volilo v Mladé Boleslavi? SPD přeskočilo Piráty
V Mladé Boleslavi a celém okrese zvítězilo ve volbách do Poslanecké sněmovny hnutí ANO, tak jako v celostátních výsledcích. Zatímco v Boleslavi si vedla dobře SPD, v celém okrese si slušný výsledek...
Karvinsko je baštou ANO. Získalo zde přes 50 procent hlasů
Karvinsko se ukázalo jako bašta hnutí ANO. Dostalo tu více než polovinu ze všech odevzdaných hlasů. V samotné Karviné sahalo dokonce po 60 procentech. Volební účast v okrese byla ale proti zbytku...
Bioložka a chemička. Nové poslankyně převálcovaly zkušené matadory
Šestadvacetiletá Zdena Kašparová a čtyřiačtyřicetiletá Šárka Kučerová. Dvě ženy, které na svých kandidátkách získaly v Olomouckém kraji nejvíce preferenčních hlasů a z pozice nováčků přeskákaly...
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
Nasaďte kavalerii! Ruští vojáci cvičí útoky na koních, chtějí je poslat na frontu
Ruští vojáci nasazení na Ukrajině se brzy mohou ocitnout na koňském hřbetě. Ruská média informovala, že armáda přemýšlí nad oživením jezdeckých jednotek. Někteří vojáci už začali cvičit jízdu na koni...
VIDEO: Hurikány rozbouřily oceán. Domy na kůlech v Severní Karolíně se hroutí
Nejméně osm domů v americkém městě Buxton v posledních dnech smetly vlny, jež přinesly hurikány Imelda a Humberto. Pád některých z nich zachytili lidé na videu. Domy stávaly osamoceně na dřevěných...