Nepřijatelné, zuří Babiš kvůli chování Balaštíkové. Škrtne ji z kandidátky

„Paní Balaštíková na kandidátce hnutí do voleb 2025 nebude,“ vyjádřil se pro redakci iDNES.cz Babiš. „Neumím si představit, že by něčeho takového byl člověk schopen,“ zdůraznil a doplnil, že on sám má čtyři psy.
Předseda nejsilnější opoziční strany a favorit říjnových voleb tak reagoval na skryté nahrávky, o kterých jako první informovaly Seznam Zprávy. Na nich Balaštíková v době vyhroceného rozvodu objednává zabití psa nové přítelkyně jejího bývalého manžela.
Poslankyně ANO chtěla nechat zastřelit psa exmanželovy přítelkyně
„Vždy jsme já i celé hnutí zvířata podporovali, spolupracujeme po celou dobu s ochránci zvířat, moje nadace podporuje záchranné stanice a útulky, proto to absolutně nedokážu pochopit,“ doplnil Andrej Babiš.
Zlínský hejtman Radim Holiš řekl, že o členství Margity Balaštíkové v ANO bude v pondělí jednat krajské předsednictvo hnutí.
Nahrávka je podvrh, tvrdí poslankyně
Balaštíková, která je také stínovou ministryní zemědělství, tvrdí, že nahrávka je podvrh a že kvůli zabití psa nikdy nikoho nekontaktovala. „Tento druh špíny na sobě opravdu, již vzhledem ke svým dětem a vnukům, nenechám, a budu se bránit,“ napsala na svůj facebookový profil.
Poslankyně také zaútočila na Seznam Zpráv a napsala, že článek je psaný na objednávku a nejsou v něm ověřená fakta. „Pokud je pravdou, že policie se celou záležitostí zabývá, což ovšem doposud nevím, tak očekávám, že se seznámím s tím, co jsem údajně říkala,“ dodala.
Balaštíková, která doposud byla za ANO jako trojka ve Zlínském kraji, na nahrávkách pořízených v létě 2023 nejméně při dvou příležitostech zjišťuje, kdo by zvíře zastřelil, kolik by to stálo a kdy už se tak stane.
Poslankyně ANO chtěla „zakleknout“ firmu exmanžela. Ať to hned vysvětlí, říká Babiš
„Kdy domluvíš, aby jí zastřelili toho psa?“ ptá se Balaštíková, přičemž je z kontextu jasné, že mluví o mazlíčkovi nové přítelkyně jejího tehdejšího manžela. „Chápeš, že ten člověk tím riskuje kriminál?“ odpovídá druhý hlas neznámého muže.
Na otázku, kolik za to jeho kamarád chce, muž odpovídá: „Nevím… Třeba 50 tisíc? Nevím.“ To se ale Balaštíkové očividně nelíbí. „Když to udělá pro tebe, tak to stojí tolik? Říkals mě, že to uděláš zadarmo – a už je to tady,“ reaguje.
Na exmanželovu firmu nechala poslat hygienu?
Poslankyně ANO také čelí podezření, že chtěla poškodit firmu svého bývalého manžela. Politička v jiných nahrávkách mluví o hygienických kontrolách, kterým pak společnost skutečně čelila. Bývalý manžel poslankyně Josef Balaštík pořídil podle Seznam Zpráv v roce 2023 během rozvodu sérii skrytých nahrávek.
Šikana i nerovné odměny. Na šéfku hygieny si podřízení stěžovali na ministerstvu
„Osobní záležitosti a okolnosti rozvodu komentovat nebudu. Pokud ale existuje podezření, že paní Balaštíková zneužila svou funkci, musí to okamžitě vysvětlit. To je pro mě nepřijatelné,“ reagoval v úterý Babiš pro iDNES.cz.
Policie se případem zabývá od letošního dubna. „Případ prověřujeme, v tuto chvíli k němu není možné podávat jakékoli informace,“ uvedla mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.
Poslankyně Margita Balaštíková je od roku 2013 poslankyní hnutí ANO za Zlínský kraj. V listopadu 2021 se do Sněmovny vrátila, mandát získala po hejtmanovi Radimu Holišovi, který se ho vzdal.