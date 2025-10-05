Co udělá Babiš s Agrofertem? Na vyřešení střetu zájmů má 30 dní

Babiš se s Pavlem setkal v neděli ráno. Prezident jej prozatím nepověřil sestavením vlády, řešili ale mimo jiné právě Babišův střet zájmů. Všechny varianty, které Babiš Pavlovi představil, jsou podle hlavy státu cestou, jak vyhovět zákonu.
Podle serveru iRozhlas.cz má Babiš několik možností. Jednou z nich je, že by zůstal šéfem hnutí ANO, ale nepodílel by se na vládě. Premiérské křeslo by tak mohl přenechat například místopředsedovi hnutí Karlu Havlíčkovi. To ale sám Babiš odmítá.
Holding Agrofert by se také mohl vzdát státních veřejných zakázek a přestat čerpat dotace. Od státu na nich získá miliardy ročně. Podle serveru Deník N by se Agrofert vzdal veřejných zakázek i dotací s výjimkou tzv. přímých plateb. Ty čerpají z EU všichni zemědělci na obdělávání půdy a chov dobytka.
Ministr zemědělství Marek Výborný v srpnu uvedl, že od Agrofertu začne vymáhat dotace, které holding čerpal v době, kdy byl Babiš premiérem. Důvodem je právě střet zájmů. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský ale tehdy uvedl, že pro vrácení dotací nevidí důvod.
Třetí variantou je podle serveru iRozhlas.cz takzvaný slepý fond. „Takzvaný Blind Trust funguje nezávislé na vás, vůbec nevidíte, co se v něm děje. Jak jeho správce s majetkem nakládá a do čeho investuje,“ řekla Českému rozhlasu Plus ústavní právnička z Katedry ústavního práva a politologie Masarykovy univerzity Martina Zámečníková.
Babiš v minulosti svůj majetek vložil do svěřenského fondu, později se ale ukázalo, že nešlo o vhodné řešení. Loni v prosinci oznámil, že na základě doporučení správců fondů souhlasil s jeho rozpuštěním. „Rozhodl jsem se toho využít a uspořádat si věci do budoucna s ohledem na svou rodinu, kdyby se mi třeba mělo něco stát,“ okomentoval své rozhodnutí s tím, že mu zákon nebrání držet akcie, a není to ani v rozporu s funkcí poslance.
Méně pravděpodobnou variantou je prodej Agrofertu. Taková transakce se ale podle odborníků připravuje několik měsíců a určitě by se nestihla v zákonné lhůtě 30 dní od jmenování Babiše premiérem. Proti prodeji je i sám Babiš.
Babiš by se také mohl od Agrofertu „odstřihnout“. Podle serveru iRozhlas.cz by tak mohl tvrdit, že sice holding vlastní, nijak jej ale neovládá.
Na konci roku 2018 mluvil Babiš o možnosti odcházení za dveře. Tehdy se jeho střet zájmů začal řešit na evropské úrovni. Chození za dveře by podle něj bylo preventivním opatřením. Těžko však proveditelným vzhledem k povaze premiérské funkce.