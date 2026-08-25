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„Bába pod kořenem“ znovu kandiduje. Volební spot připomíná slavnou reportáž

Jiří Vachtl
  15:30
Důchodkyně Zdena Novotná, kterou proslavila reportáž TV Nova o tom, jak během dovolené uvázla přes noc pod kořenem, letos znovu kandiduje v komunálních volbách. Z 11. pozice se v říjnu pokusí na kandidátce ODS v Praze-Petrovicích dostat do místního zastupitelstva. Před čtyřmi lety neuspěla a zůstala až sedmou náhradnicí.

Byť kandiduje ze zadních pozic, místní buňka ODS na ní postavila kampaň. Je ústřední postavou volebního klipu, ve kterém připomněla legendární reportáž. „Do háje. Tenkrát mě kořen tak potrápil a teď je tady znova. Co s tím mám dělat? Ale tentokrát mám skvělý, mladý tým kolem sebe,“ říká Novotná ve videu.

Není to poprvé, co ODS slavnou důchodkyni využila v kampani. Před rokem se objevila i v klipu koalice SPOLU před sněmovními volbami. V něm varovala před vstupem bizáru do politiky a vyzvala k volbě mladých.

Zdena z reportáže „bába pod kořenem“ znovu kandiduje za ODS. Má i volební spot (25. srpna 2026)
Zdena Novotná, kterou proslavila reportáž „bába pod kořenem“, kandiduje v letošních volbách v pražských Petrovicích za ODS na 9. místě. Na fotografii je druhá zprava. (20. září 2022)
Kompletní kandidátka ODS v Praze-Petrovicích pro komunální volby
Zdena Novotná
8 fotografií

V politice je Novotná aktivní od 90. let, kdy v Petrovicích spoluzakládala místní buňku ODS. Od roku 1998 byla zastupitelkou městské části, mandát jí vypršel v roce 2014. Poté kandidovala i v komunálních volbách v letech 2014, 2018 a 2022. Mandát však už nezískala.

Od reportáže, která ji proslavila, uplynulo v létě už 14 let. Zdena se tehdy v Řídelově na Jihlavsku během dovolené s přáteli vydala sama na procházku, která se údajně změnila v boj o holý život.

Slavná „bába pod kořenem“ se zapojila do kampaně. Varuje před bizárem v politice

Během ní totiž spadla a celé její tělo zůstalo zaklíněné pod kořenem stromu. Žena tak zůstala uvězněná asi 50 metrů od přátel. Kvůli leknutí ale ztratila řeč a nemohla si přivolat pomoc. Reportáž se okamžitě po odvysílání stala virální a později o ní dokonce vznikl i film.

„Reportér z nás udělal ožraly“

Sama však na reportáž, která ji proslavila, nevzpomíná příliš v dobrém. Zpětně si vyčítá hlavně to, že se nechala reportérem Davidem Pikem přesvědčit, aby pro televizní kameru vlezla pod kořen druhý den znovu.

„Reportér z televize to taky vylíčil tak, že jsme prý všichni byli ožralí. To není vůbec pravda. Že někomu spadne buřtík, když si ho opéká, do ohně, to se může stát každému,“ vysvětlovala Novotná před čtyřmi lety v rozhovoru pro iDNES.cz.

Kandidátka ODS v Praze-Petrovicích pro komunální volby. Novotná je na snímku druhá zleva.

Spousta lidí si podle ní také chybně myslí, že televizi na místo zavolala ona. Byl to však jeden z jejích známých. „Ten blbeček si to samozřejmě trochu přibarvil. Pak za námi přijel a říkal, že za ním jede TV Nova i Prima. Tak jsem ho vyhnala klackem. Oni ale fakt přijeli,“ vyprávěla.

V reportáži pak pro kamery znova vlezla pod kořen, kde byla celou noc uvězněna. „Reportéři čekali a čekali a nakonec mě kolegové přemluvili. Tak jsem se tam nasoukala, ale museli mě pak vytahovat dva. Taky mi slíbili, že určité věci tam nebudou,“ tvrdila po letech Novotná.

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Původní reportáž TV Nova se stala legendou. Hlášky z ní téměř zlidověly. Během let vzniklo několik hudebních skladeb parodující tuto reportáž, MMA zápasník Viktor Pešta pojmenoval jednu ze svých bojových technik „bába pod kořenem“ a nápisy „Paní Zdena je kořenovým vězněm“ se dostaly i na trička a tašky.

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