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„Bába pod kořenem“ ve volbách neuspěla, nepomohl ani kořen v kampani

Autor:
  11:17
Zdena Novotná

Zdena Novotná | foto: iDNES.tv

Zdena z reportáže „bába pod kořenem“ znovu kandiduje za ODS. Má i volební spot...
Zdena Novotná, kterou proslavila reportáž „bába pod kořenem“, kandiduje v...
Kompletní kandidátka ODS v Praze-Petrovicích pro komunální volby
Zdena Novotná, kterou proslavila reportáž „bába pod kořenem“, kandiduje v...
8 fotografií
Zdena Novotná, kterou celé Česko díky legendární reportáži televize Nova zná jako „bábu pod kořenem“ v letošních komunálních volbách neuspěla. Za ODS se do zastupitelstva chtěla probojovat v pražských Petrovicích. Kandidatura jí nevyšla již poněkolikáté.

Výsledky voleb 2026

Novotná byla na kandidátní listině ODS nasazená až na 11. místě z patnácti. Už tato pozice jí do počátku dávala na úspěch jen malé šance.

„Bába pod kořenem“ znovu kandiduje. Volební spot připomíná slavnou reportáž

Přesto na její osobě petrovická ODS svoji kampaň postavila. „Do háje. Tenkrát mě kořen tak potrápil a teď je tady znova. Co s tím mám dělat? Ale tentokrát mám skvělý, mladý tým kolem sebe,“ říká mimo jiné Novotná v předvolebním videu.

Ani sázka na Novotnou však občanským demokratům příliš bodů nepřinesla a v Petrovicích se jim se ziskem 3 461 hlasů podařilo obsadit až třetí místo spojené se ziskem dvou mandátů.

Volební mapa 2026: prohlédněte si, kdo vyhrál ve vaší obci

V komunální politice Novotná figuruje od 90. let. „V obci jsem ODSku zakládala. Už je to skoro třicet let,“ uvedla v dřívějším rozhovoru pro iDNES.cz. Zastupitelkou byla do roku 2014, v žádných z následujících voleb již neuspěla.

Od dnes již legendární reportáže uplynulo 14 let. Zdena tehdy během procházky v Řídelově na Jihlavsku spadla a zaklínila se po kořenem stromu. Ačkoli byla jen 50 metrů od přátel. Kvůli leknutí ale ztratila řeč a nemohla si přivolat pomoc. Reportáž se okamžitě po odvysílání stala virální a později o ní dokonce vznikl i film.

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