ANO nenaléhá, aby Balaštíková složila poslanecký mandát. Zanikne ve volbách

Autor: ,
  20:13
Hnutí ANO nebude požadovat po poslankyni hnutí Margitě Balaštíkové, aby se hned vzdala poslaneckého mandátu. Uvedla to ve čtvrtek Česká televize (ČT). Poslankyně podle informací a nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy chtěla poškodit firmu svého bývalého manžela a nechat zastřelit psa jeho nové partnerky. Informacemi se zabývá policie.
Tisková konference hnutí ANO. Hovoří Margita Balaštíková. (18. dubna 2023)

Tisková konference hnutí ANO. Hovoří Margita Balaštíková. (18. dubna 2023) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Stínová ministryně zemědělství Margita Balaštíková (ANO) na volebním sněmu...
Poslankyně za ANO a stínová ministryně zemědělství Margita Balaštíková s...
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Andrej Babiš a Margita Balaštíková (ANO)....
Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová, předseda stínové vlády Karel Havlíček a...
5 fotografií

ANO vyřadilo ve středu Balaštíkovou z kandidátky pro říjnové sněmovní volby a poslankyně pozastavila své členství v hnutí.

„Naším cílem nebylo trestat paní Balaštíkovou. My jsme si vyhodnotili, že je to neslučitelné s politikou hnutí ANO, a proto jsme ukončili spolupráci. Ale o vině a trestu, o tom musí rozhodovat soud,“ řekl ČT místopředseda ANO a Sněmovny Karel Havlíček.

Naštvaný Babiš škrtnul Balaštíkovou z kandidátky, poslankyně končí i v ANO

Balaštíková měla původně obhajovat své místo ve Sněmovně v podzimních volbách ze druhého místa kandidátky ANO ve Zlínském kraji. Po vyškrtnutí z kandidátky mandát Balaštíkové zanikne s volbami a poslankyně bude mít podle televize nárok na odchodné.

„I kdyby složila mandát teď, tak to není o tom, že aspoň část toho odstupného nedostane,“ řekl k tomu ČT místopředseda Sněmovny za KDU-ČSL Jan Bartošek. Poslankyní je Balaštíková od roku 2013 a je v ANO stínovou ministryní zemědělství.

Báječné léto pod psa a výhrůžka Betyně. Češi se baví kauzou poslankyně Balaštíkové

Balaštíková se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy údajně snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela opakovanými kontrolami, a chtěla objednat zabití psa exmanželovy nové partnerky. Poslankyně nahrávky označila za podvrh.

