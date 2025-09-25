„Tak začala druhá světová válka.“ Graubner se nezvykle tvrdě opřel do Stačilo!

Pražský arcibiskup Jan Graubner se ostře vymezil proti hnutí Stačilo!. Čechy vyzval, aby se při volbách rozhodovali odpovědně. Podle jeho vyjádření pro Aktuálně.cz není možné přehlížet, že toto uskupení navazuje na komunistickou tradici a už ve svém programu avizuje kroky namířené nejen proti věřícím.
„Vědomá podpora zla je přece hřích. A za hřích považuji i hloupost zaviněnou nezájmem,“ upozornila hlava české katolické církve.

Arcibiskup Graubner zdůraznil, že účast u voleb není pouze právem, ale i povinností. „I kdybych měl zrušit dovolenou nebo výlet, i kdybych měl horečku, tak k volbám jdu. Tečka,“ prohlásil.

Věřící podle něj nesmí podléhat lhostejnosti ani rezignaci. Mlčet ke zlu znamená nést spoluvinu. Graubner proto apeloval na křesťany, aby se nenechali oslnit líbivými hesly či nereálnými sliby a brali v úvahu nejen volební programy, ale i osobní integritu kandidátů. „Pokud dám totiž hlas lidem morálně zkaženým, kteří šíří nenávist a zlo, mám osobní odpovědnost za následky takové volby,“ uvedl.

Volební kalkulačka 2025

Arcibiskup rovněž připomněl historické zkušenosti s totalitními ideologiemi. „Nemohu dát hlas stranám, které šíří nenávist vůči jakýmkoliv skupinám lidí. Takto začala druhá světová válka,“ varoval. Upozornil také na rizika útoků proti demokracii, nezávislým médiím a soudům nebo na snahy o vystoupení z EU a NATO.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Ve svém prohlášení pro Aktuálně.cz se Graubner vyslovil proti populismu, lžím, podvodům i zadlužování na úkor budoucnosti. Odmítl podporu politiků, kteří stojí na straně Ruska ve válce na Ukrajině. „Nikdy nedostane můj hlas, kdo stojí na straně agresora proti napadené zemi. Je to stejné, jako když někdo nepomůže oběti třeba na ulici,“ sdělil.

Jako křesťan podle svých slov nemůže nikdy volit ty, kdo by útočili na jeho víru a právo ji svobodně praktikovat. „Nehledám dokonalé lidi a dokonalou vládu. Ta neexistuje! Budu volit lidi, kteří se chovají zodpovědně v osobním životě i v politice,“ uzavřel Graubner s jasným vzkazem, že své hlasy Stačilo! věřící křesťané dát nemohou.

Odluka od státu i omezení církevních sňatků

V programu toto hnutí, pod které se schovali komunisté, slibuje, že dokončí odluku státu od církve a vidí jako vhodné do zákona po vzoru Francie doplnit deklaraci, že ČR od roku 2031 neplatí ani nedotuje žádné náboženství, církev ani náboženskou společnost.

Do penze v 63 letech, neutralita Česka, hromadný odchod z EU, slibuje Stačilo!

Stačilo! chce také skoncovat s rovnoprávností církevních sňatků. „Církevní sňatek by měl být vystavěn toliko jako symbolický s jeho povinnou legalizací na civilním úřadu,“ píše ve svém volebním programu. Snížit chce veřejnou podporu církevních škol.

Proti hnutí Stačilo! se v pondělí vymezila i Stálá rada České biskupské konference. V prohlášení uvedla, že by voliči měli pamatovat i na to, že některé strany otevřeně připouštějí povolební spolupráci s tímto uskupením, v němž figurují komunisté.

Katolická církev varuje před Stačilo!. Chce omezovat svobodu, míní biskupové

„Vedeni mocenskými ambicemi a zřejmým kalkulem, že lidé rychle zapomínají a volební programy nečtou, se (komunisté pod hlavičkou Stačilo!) nijak netají úmyslem znovu omezit náboženskou svobodu, tedy i dosavadní svobody církví. Není možné k tomu mlčet a považujeme za nutné na tyto úmysly upozornit,“ uvedla biskupská konference.

Dodala, že hnutí chce vyvést agendu církví ze zodpovědnosti ministerstva kultury a vytvořit nezávislý kontrolní orgán. Podle programu by měl dohlížet na činnost církví a náboženských společností, včetně dodržování zákonů, transparentnosti financování a nakládání s majetkem.

