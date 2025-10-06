Digitalizace státu opět nedopadla. Za nás eDoklady fungovaly, brání se Bartoš

Aplikace eDoklady má za sebou zatěžkávací zkoušku, kterou ale neprošla. V pátek při sněmovních volbách způsobila problémy mnohým voličům, kteří se ve volební místnosti chtěli místo klasické plastové občanky prokázat právě eDoklady. Jenže, kdo si aplikaci včas neaktualizoval, měl smůlu. Po vyřešení jednoho problému nastal další. Aplikace nevydržela nápor přihlašování. Piráti odmítají, že by vina šla za nimi. Není to poprvé, kdy se digitalizace státu nevydařila.
Digitální a informační agentura (DIA) příčiny problémů stále analyzuje.

„Z prvotních analýz nám vychází různé závěry. Chtěli bychom o tom informovat do větší hloubky. Akorát ještě včera večer, když na tom kolegové pracovali, potkaly se tam dvě dost protichůdné hypotézy,“ řekl v pondělí pro iDNES.cz mluvčí Digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura teď podle něj není schopna říci oficiální závěry.

„I na základě toho, kde nakonec zjistíme ten problém, budou i nějaká opatření. V současné době eDoklady fungují,“ uvedl dále. Popsal, že problém byl v přetížení aplikace.

„My ale řešíme, kde přesně to nápor rozbil, když to hodně zjednoduším,“ řekl.

Podle něj jde o to nyní zjistit, zda problém s přetížením nastal například přímo v aplikaci. „A tedy jestli je potřeba opravit aplikaci. Nebo jestli to byla nějaká komunikace mezi různými registry, do kterých se sahá, když člověk potřebuje aktualizovat doklad. Tohle je zatím nejisté,“ komentoval to.

Ohledně příprav a zátěžových testů řekl, že rovněž DIA dává dohromady informace, co všechno za testování proběhlo.

„1,5 milionu pokusů o přihlášení“

Stupeň vytížení celého systému je ale podle něj ve stávajících podmínkách těžké až nemožné nasimulovat. Docházelo k testování jednotlivých částí.

„Ve chvíli, kdy nápor byl konstantní a vysoký na všechny části systému, došlo k nějaké chybě. To se otestovat nedalo. To jsou zatím obecné informace, které mám,“ doplnil s tím, že DIA také zjišťuje, jak velký byl skutečně nápor na aplikaci.

Voliči měli problémy s aplikací eDoklady, stát doporučuje fyzickou občanku

Palata popsal, že systém ale s jistotou vydržel počet přihlašování. Během prvních čtyř hodin evidovali 1,5 milionu pokusů o přihlášení. „Běžně to bývá 60 až 70 tisíc, ale je to rozložené. Teď to bylo během čtyř hodin,“ dodal.

„Za nás eDoklady v mobilu fungovaly“

Nefunkční aplikace spustila rozepře i na politické scéně. Objevily se hlasy, že za špatné fungování mohou Piráti, konkrétně bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který u zrodu eDokladů stál.

Bartoš pro iDNES.cz zdůraznil, že ve vládě není už rok. „Přesto jsem já osobně s Jakubem Michálkem opakovaně upozorňoval Mariana Jurečku, který je za hladký průběh nyní zodpovědný, aby se na zvýšený nápor v dny voleb připravil,“ řekl Bartoš. Ministr práce Jurečka z KDU-ČSL po Bartošovi převzal funkci vicepremiéra pro digitalizaci. Redakce iDNES.cz oslovila i Jurečku, dosud však na dotazy nereagoval.

Současně Bartoš upozornil, že Piráti posílali interpelaci, na kterou doposud neobdrželi žádnou odpověď. „V posledních měsících, týdnech i dnech jsme se opakovaně ptali, jestli jsou na zvýšený zájem u voleb připraveni. Mrzí mě, že ani to pana Jurečku a jeho podřízené nepřimělo k většímu zájmu a přípravám.“

eDoklady byly plně funkční až hodinu před koncem voleb, šéf agentury rezignuje

„Za nás eDoklady v mobilu fungovaly vždy velmi dobře. Jakékoli snahy o očernění Pirátů jsou tedy spíš úsměvné a v praxi pana Trpkoše bohužel fakt nejsou novinka,“ doplnil.

Bartoš narážel na Karla Trpkoše, který má na ministerstvu práce na starosti IT záležitosti.

„A máme tady nové Pirátské motto! Lhali jsme ráno, lhali jsme v poledne, budeme lhát i večer. Vaši Piráti. Jak si můžete dovolit ale lhát až takhle, to tady nechápu. Ostuda Mariana Jurečky? Tak to ani omylem! eDoklady jsou jen váš prů*er! Prostě je to stejné, jako se vším, na co Piráti sáhnou! Kdybyste aspoň měli soudnost a drželi někdy bobříka mlčení,“ napsal Trpkoš na sociální síti X.

Problémy měla Tečka i dálniční známky

Není to poprvé, kdy stát má problémy se zaváděním aplikací či webových stránek. Například v roce 2021 měla problémy aplikace Tečka, která tehdy fungovala jako Chytrá karanténa během covidu.

Tečka, která sloužila k prokazování bezinfekčnosti, tehdy rovněž zaznamenala výpadky funkčnosti. Některým uživatelům při otevření zčervenala. Tvůrci Tečky v aplikaci tehdy prováděli aktualizace, aby se validovaly důležité parametry podle nových opatření. Potom zkolaboval i očkovací web ocko.uzis.cz.

Tečka náhle zčervenala, zachrání to žlutý pruh. Zkolaboval i očkovací web

S problémy se v minulosti potýkal také web eDálnice.cz. Hned první den, kdy si lidé poprvé mohli koupit elektronickou dálniční známku, zkolaboval. Systém měl rozsáhlé výpadky.

„Bude to rychlé, bezpečné, systém bude odpovídat 21. století,“ prohlásil před spuštěním tehdejší ministr dopravy Karel Havlíček. Výpadky v minulosti vysvětloval ochranou systému před náporem a nutností zajistit jeho bezpečnost. „Během dne to budeme postupně spouštět. Nechceme ten systém dostávat pod tlak. Právě proto jsme to spustili o měsíc dřív,“ vysvětloval ministr. Systém stál téměř 310 milionů korun.

Nepřijatelné, demoverze za 300 milionů, kritizují nefunkční Havlíčkův e-shop

Minulý rok se řešil především problém s digitalizací stavebního řízení. Po spuštění systému měly problémy úřady po celé republice. Někde se uživatelům nedařilo ani přihlásit do systému.

Digitalizace nakonec stála post ministra pro místní rozvoj Bartoše. Stát poté musel zajistit bypass systému.

Audit digitalizace stavebního řízení ukázal 32 průšvihů, uvedl Kulhánek

Kompletní a otestovaný nový systém digitalizace stavebního řízení by měl být hotový do roku 2028. Do té doby bude platit přechodné období, ve kterém budou stavební úřady moci souběžně využívat původní lokální systémy a nové digitální systémy stavebního řízení.

6. října 2025  14:19,  aktualizováno  14:41

6. října 2025  11:21,  aktualizováno  14:39

