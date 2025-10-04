K volbám berte klasickou občanku, vyzývá úřad. eDoklad nemusí fungovat ani dnes

„I přes intenzivní práce na zajištění chodu aplikace nemůžeme zaručit 100% spolehlivost eDokladů. Doporučujeme voličům vzít si s sebou fyzický průkaz totožnosti i dnes,“ uvedla agentura.
Dodala, že nadále nefungují registrace nových uživatelů. A ani těch, kteří si aplikaci odpárovali a zkouší ji znovu připojit. „Na opravě pracujeme a omlouváme se za potíže,“ avizuje úřad.
Systém eDokladů měl problémy už v pátek. Kolem 18. hodiny sice úřad oznámil, že problém se podařilo vyřešit, následně však aplikace znovu spadla.
Systém eDoklady způsobil problémy mnoha voličům. Že nefunguje, potvrdila redaktorce iDNES.cz krátce po 14 hodině například volební komise v jihomoravských Pohořelicích. Výpadky systému zaznamenali ve volebních místnostech také například v Praze 4 nebo Praze 2.
Odvolit se nepodařilo ani šéfce Sněmovny Markétě Pekarové Adamové, která svůj hlas chtěla odevzdat v prostorách libeňské Základní školy Na Balabence. „No nic, pro tu fyzickou budu muset zpátky domů,“ vysvětlila volební komisi.
Pomocí eDokladu, neboli elektronického občanského průkazu lidé mohou letos volit do Sněmovny poprvé. Doklad musí být podle zákona aktualizovaný před méně než 48 hodinami. Aktivované eDoklady má v současnosti zhruba 800 000 lidí.